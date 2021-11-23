Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси. ФОТО

Сьогодні до Одеси прибули два патрульні катери типу Island, які є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 млрд доларів, яку США надали Україні з 2014 року.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці катери оновили корабельний склад флоту ВМС України задля зміцнення морської безпеки та допомоги у збереженні суверенітету територіальних вод України і будуть введені в експлуатацію найближчим часом", - наголосили у посольстві США.

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Нещодавно, на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на "Island".