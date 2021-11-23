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Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Сьогодні до Одеси прибули два патрульні катери типу Island, які є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 млрд доларів, яку США надали Україні з 2014 року.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці катери оновили корабельний склад флоту ВМС України задля зміцнення морської безпеки та допомоги у збереженні суверенітету територіальних вод України і будуть введені в експлуатацію найближчим часом", - наголосили у посольстві США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС розпочали відбір кандидатів для служби на британських тральщиках класу Sandown, які Україна отримає у 2022 році

Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси 01
Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси 02

Нещодавно, на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на "Island".
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Топ коментарі
+29
Сподіваюся що в контейнерах ще багато цікавого привезли.
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23.11.2021 15:41
+10
Посилення українського флоту,та взагалі армії саме на часі...
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23.11.2021 15:43
+10
Все это конечно хорошо,но за эти деньги это трудно назвать усилением флота.

1-25-мм пушка
2 - 12,7-мм пулемёта M2HB1 - M2HB
2 - 7,62-мм пулемет M60
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23.11.2021 17:07
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Сподіваюся що в контейнерах ще багато цікавого привезли.
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23.11.2021 15:41 Відповісти
Найцінніше у трюмі...
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23.11.2021 21:17 Відповісти
Посилення українського флоту,та взагалі армії саме на часі...
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23.11.2021 15:43 Відповісти
Це треба було робити ще вчора
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23.11.2021 15:44 Відповісти
Згоден-але краще пізніше,аніж ніколи...
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23.11.2021 15:45 Відповісти
..ще пара американо-українських цвяшків у труну Мордора, здавна і завжди сухопутного...
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23.11.2021 15:44 Відповісти
Це дуже добре, але жаль, що Нептуни запороли - ось що розвернуло б ситуацію в нашу сторону. Але...асфальт так асфальт.
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23.11.2021 15:47 Відповісти
Кто сказал , что ПКР"Нептун" запороли? Работа идет , нужно еще много сделать по обеспечению морского и , главное , воздушного базирования комплекса . Скорее всего , вьібор будет сделан в пользу отечественного Ан-178 в качестве носителя , по примеру американского Р-8 "Посейдон" на базе Боинга-737.
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23.11.2021 16:00 Відповісти
хорошобы, только в Украине всего 3 АН-148 ( в в ВВС 0 ), в рашке только в ВВС их 15 (
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23.11.2021 17:27 Відповісти
Ан-148 для вооружения его ПКР "Нептун" не подойдет , маловат и слабоват . А вот новьій Ан-178 будет в самьій раз , и ГП "Антонов" поднимется на солидном госзаказе - два в одном . Черное море плотно "накрьівается" одной єскадрильей таких противокорабельньіх и противолодочньіх воздушньіх єсминцев. Аєродромов для базирования в прибрежной зоне достаточно - не только Крьім является "непотопляемьім авианосцем" , а все украинское побережье Черного и Азовского морей . Естественно , США поделятся технологиями и оборудованием для таких самолетов - они мировой лидер в данной области.
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23.11.2021 18:04 Відповісти
Сорри, попутал 148 и 178 . Но там тоже всё плохо, при зеле такой заказ ? врядли
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24.11.2021 16:58 Відповісти
Сколько у нас "Анов" в армии? Думаю, хватит пальцев на одной руке. В лучшем случае - это будут "Ан-26".
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24.11.2021 15:54 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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23.11.2021 15:48 Відповісти
расскажи как авианосец смог войти в Черное море , и мы вместе посмеемся
PS погугль доктрину Монтре
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23.11.2021 16:16 Відповісти
писАл по памяти без Гугла
конвенция Монтрё, а не доктрина
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24.11.2021 08:48 Відповісти
с мире по нитке -
и фуйлу- верёвка !
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23.11.2021 15:58 Відповісти
туда б еще пару штук влезло....
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23.11.2021 16:11 Відповісти
дык не надо снимать их с сухогруза, замаскировать и с него херачить, боекомплекта на год хватит
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23.11.2021 16:14 Відповісти
"С добрым утром, тетя Хая,
Вам посылка из Шанхая,
А в посылке три китайца
Крепко держатся за яйца."
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23.11.2021 16:35 Відповісти
Все это конечно хорошо,но за эти деньги это трудно назвать усилением флота.

1-25-мм пушка
2 - 12,7-мм пулемёта M2HB1 - M2HB
2 - 7,62-мм пулемет M60
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23.11.2021 17:07 Відповісти
Наш Клоун зіграє на роялі ворогам польку-бабочку відомим способом і вони всі помруть зо сміху без нашої гармати калібру 25 мм.
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23.11.2021 17:13 Відповісти
сомневаюсь что они с пушкой
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23.11.2021 17:13 Відповісти
Ну це патрульні катери їх у нас в обмаль.Просто нічиммпатралювати висвітлення і присутність в водах.На них можливо встановлення ракет невеликої дальності типу Хелфаер вони універсальні як по повітряних цілях так і по морських і землі а це вже дуже непогано.
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23.11.2021 17:29 Відповісти
Ну гонять браконьеров и контрабандистов самое то.
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23.11.2021 17:35 Відповісти
Снова вылезло, швабра соскользнула?
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23.11.2021 18:37 Відповісти
Слышешь семимесячный,это не твой сайт,и все в праве заходить сюда и выражать своё мнение.Так что ПНХ.
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24.11.2021 08:04 Відповісти
Ты своё вонючее мнение ***** высказывай, оно порадуется, и зубило прикуси, с людьми разговариваешь, а не со своим быдлом
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24.11.2021 11:31 Відповісти
А ты кто такой, чтоб здесь кому что то указывать? Да ты и есть быдло рагульское,которое только вылазит сюда поругаться. А сам без культурный и тупой. Короче скачи дальше винторогий. И не лезь в мои посты,отвечать не буду.
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24.11.2021 16:08 Відповісти
Шо петушок мордовский, бАмбит?))
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24.11.2021 16:26 Відповісти
Автоматическая пушка "Бушмастер" с БМП "Страйкер" пробивала в Ираке Т-72 , такая же на "Айлендах". Будут дьірявить алюминиевьіе российские "Изумрудьі" ( те , что изгалялись над буксиром "Яни Капу" в Керченском проливе) навьілет , через оба борта . Лепота !
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23.11.2021 18:11 Відповісти
кацапы любят такую херь писать/читать
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23.11.2021 18:06 Відповісти
Я в говне не ковыряюсь, великорос.
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24.11.2021 17:01 Відповісти
Така увага, наче то прибули перші F18 або Patriot. Як вони захистять від сухопутної атаки?
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23.11.2021 17:54 Відповісти
 
 