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Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
Сьогодні до Одеси прибули два патрульні катери типу Island, які є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 млрд доларів, яку США надали Україні з 2014 року.
Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ці катери оновили корабельний склад флоту ВМС України задля зміцнення морської безпеки та допомоги у збереженні суверенітету територіальних вод України і будуть введені в експлуатацію найближчим часом", - наголосили у посольстві США.
Нещодавно, на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на "Island".
Топ коментарі
+29 Влад Воланд
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+10 Михаил 9b8cd9a5
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PS погугль доктрину Монтре
конвенция Монтрё, а не доктрина
и фуйлу- верёвка !
Вам посылка из Шанхая,
А в посылке три китайца
Крепко держатся за яйца."
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