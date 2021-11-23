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Дніпропетровщина (2367) наркотики (1350) Павлоград (84) Нацполіція (13937) Ізюм (281) ДБР (2567)

Затримано поліцейських з Дніпропетровщини, які виготовляли наркотики. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Затримано поліцейських з Дніпропетровщини, які виготовляли наркотики. ФОТОрепортаж
Фото: офіс Генпрокурора

Колишні працівники карного розшуку виготовляли, зберігали, поширювали та збували наркотичні засоби та психотропні речовини. Банда діяла під прикриттям місцевих колег з Нацполіції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Слідчі встановили, що чинні співробітники поліції та колишні працівники карного розшуку створили злочинне угрупування, залучивши до нього мешканців Павлограда та Павлоградського району Дніпропетровської області.

Майже рік, з жовтня 2020 року по листопад 2021-го, вони виготовляли та збували наркотичні засоби в особливо великих розмірах.

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До незаконного обігу наркотиків вони залучили не лише співробітників Павлоградського райвідділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, але й найняли спеціального адвоката.

Слідчі провели обшуки у понад сорока осіб у Павлограді та Дніпрі, а також Ізюмі на Харківщині. У них вилучили наркотики, велику суму грошей та вогнепальну зброю.

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Тим часом вирішується питання щодо вручення підозри та обрання запобіжних заходів членам злочинної організації.

Затримано поліцейських з Дніпропетровщини, які виготовляли наркотики 01
Фото: офіс Генпрокурора
Затримано поліцейських з Дніпропетровщини, які виготовляли наркотики 02
Фото: офіс Генпрокурора
Затримано поліцейських з Дніпропетровщини, які виготовляли наркотики 03
Фото: офіс Генпрокурора
Затримано поліцейських з Дніпропетровщини, які виготовляли наркотики 04
Фото: офіс Генпрокурора
Затримано поліцейських з Дніпропетровщини, які виготовляли наркотики 05
Фото: офіс Генпрокурора
Затримано поліцейських з Дніпропетровщини, які виготовляли наркотики 06
Фото: офіс Генпрокурора
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Топ коментарі
+8
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23.11.2021 21:33
+6
А хто ще пам'ятає про реформу поліції ? Чи то наснилось ?
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23.11.2021 20:55
+5
Опять Павлоград? Там же прошлым летом вроде арестовывали руководство горотдела полиции, целых 7 человек и что-то тишина по ним. Порешали небось? И теперь вот опять, здрасте. Там наверное уже целую спецоперацию пора проводить и по руководству города и местной прокуратуре в том числе
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23.11.2021 21:31
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мда на фоне скопления врага у ворот эта новость отвлекает от войны
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23.11.2021 20:54 Відповісти
так им в трудовую и настругайте - мусоропровизор...
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23.11.2021 20:55 Відповісти
А хто ще пам'ятає про реформу поліції ? Чи то наснилось ?
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23.11.2021 20:55 Відповісти
и что?

подобие было - далее что?

авакова+деканоидзе за граты?
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23.11.2021 22:06 Відповісти
а чим ще поліціянтам у нас в державі займатись?
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23.11.2021 20:56 Відповісти
рекетом
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23.11.2021 21:01 Відповісти
сутенерство для молодых и не опытных ментов, потом наркотики, после оружие, а рэкет и крышевание бизнеса это уже для опытных, с крупными звездами на погонах..
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23.11.2021 21:11 Відповісти
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23.11.2021 21:48 Відповісти
Для зеленых это даже пощрительно. Свои ребята.
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23.11.2021 20:59 Відповісти
"Великий Нюхач"
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4

так таки так
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23.11.2021 22:33 Відповісти
От дивини то ,менти кришуют наркоту ???))))
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23.11.2021 21:12 Відповісти
а що, це правда?
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:33 Відповісти
Подуріли від грошей двоногі істоти
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23.11.2021 21:12 Відповісти
люстрировать мусоров надо было на люстрах упустили момент
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23.11.2021 21:22 Відповісти
В цьому винуваті або путін, або порох порх. все, кравка. а я от, попробував подивитися на ЗЕ, як на хомо сапіенс. проаналізував трохи. опозиція, ВСЯ, повернулась сракою, ЗЕлебобіки які так гарно тиснули кнопки, трохи розбіглися а частина що залишилась вже й за конверти не хоче голосувати, більшості нема, 5600 відклали на 2022, бо якщо поставлять на голосування і не протягнуть, то зебілам за нього можна забути.. майже всі тв канали тріщать проти нього. ВОНО, ****, мовчить і робе своє!!!. і тільи десяток безсовісних, говорящих голів щось зригуют з себе в захист моні на ефірах. воно урнувате чи хтось дуже крепко держе за іічко??? от як пояснити таку тупу поведінку головнокомандувача???
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23.11.2021 21:27 Відповісти
Опять Павлоград? Там же прошлым летом вроде арестовывали руководство горотдела полиции, целых 7 человек и что-то тишина по ним. Порешали небось? И теперь вот опять, здрасте. Там наверное уже целую спецоперацию пора проводить и по руководству города и местной прокуратуре в том числе
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23.11.2021 21:31 Відповісти
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23.11.2021 21:33 Відповісти
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23.11.2021 21:38 Відповісти
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23.11.2021 22:00 Відповісти
Оце новость!!! 😂 Мусора не лише наркотики продають і кришують, а ще вбивають, грабують, вимагають по- кручє всяких інших злочинних угрупуваннь
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23.11.2021 21:34 Відповісти
Обычное дело
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23.11.2021 21:37 Відповісти
мусара по-взрослому. с калашами
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23.11.2021 21:38 Відповісти
За весь этот беспредел должны отвечать прежде всего начальники и руководство полиции, которые обязаны осуществлять контроль за деятельностью подчиненных и загружать их работой так, чтобы ни на что другое у них просто не было бы времени. А тех, кому захотелось "подзаработать" обязательно увольнять из полиции, заносить во все "черные списки",чтобы они никогда не могли найти нормальную работу. Все должно быть по взрослому, т. е. всерьез, а не так, как сейчас.
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23.11.2021 21:57 Відповісти
Міняти кримінальний кодекс треба. За особливо тяжкі злочини в особливий період і під час війни розстріл.
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23.11.2021 22:50 Відповісти
Бедолаги. А всё потому, что им мало платят на работе и пересични украинцы не выказывают полицаям никакого уважения, а, даже страшно сказать, оскорбляют их матерными словами. И вот. Полюбуйтесь, до чего довели. Приходится полицаям самим крутиться, чтоб не бедствовать
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23.11.2021 22:10 Відповісти
в поселке написали объявление (почти дословно: если закладочники не прекратят по улице делать закладки, то они пожалуются в горотдел на их "крышу"- участкового.
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23.11.2021 22:22 Відповісти
как-то закрадывается подозрение,что в полицию идут те,кого не успела арестовать милииция...
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23.11.2021 22:43 Відповісти
"Новая полиция" все больше впечатляет. То застрелят детей в пьяном угаре,то получат по роже на пару с напарником,то оружием торгуют,то наркотой. Впрочем ВСЕ как и раньше. По феншую деньги снизу НАВЕРХ ,а остальное "корочка" и пистолет и крутитесь как хотите! Всплывает только либо когда человек НЕ из системы( прикольно в Одессе,только 1й день поставили начальником и сразу ПОПАЛСЯ на взятке. ) Для дурака возможно. Но ведь и для поимки дурака нужна санкция и организация операции. А это уже за один день никак. Но человека подставили( все как всегда,подкинули,теперь "пресанут", все тоже по бандосуому феншую. Пока не сталкиваешься с этой полицией вроде и форма и машины. Столкнулся это жопа,кроме всех "прелестей" ментов добавилась не компетентность. А остальное ...в новостях- там организовал притон,там вместе с бандосами,тут наркотики. Все как и раньше.
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24.11.2021 06:30 Відповісти
Это уже у нас третий крупный зашквар с ментами после реформы. Перед этим начальника и трёх замов арестовали. Хоть чем то мы знамениты
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24.11.2021 08:58 Відповісти
Все по феншую, мокрые и печенье. На жор видимо знатно пробивало.
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24.11.2021 09:31 Відповісти
 
 