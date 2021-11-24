Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ударна та винищувальна авіація Повітряних сил ЗС України у вівторок увечері відпрацювала завдання повітряних ударів по противнику на полігонах "Широкий лан" та "Києво-Олександрівський".
Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ударна авіація – літаки Су-24М та Су-25 під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27 наносили ракетно-бомбові удари по наземних цілях. Після чого винищувачі відпрацювали повітряні бої та завдали імітованих ударів по наземних та надводних цілях в акваторії моря", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час тренувань ланка винищувачів перехопила військово-транспортний літак Ан-26, який за легендою захопили терористи. Винищувачі МіГ-29 змусили літак здійснити посадку на певному аеродромі, де воїни СЗГ відпрацювали антитерористичні заходи.
У прес-службі також наголосили, що особливу увагу було приділено комплексному застосуванню високоточної зброї, безпілотних літальних апаратів, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння.
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для х-ла?
лиш яроша з візитками і на бронеконі бракує
И ударная авиация отработала удары.
Ну и в третьих, ограничение по весу на парашют 90 кг.
В четвёртых, в сумме то что ты написал, это бред дилетанта
Чмо во время войны дороги строит,-"пилите Шура,пили те!"
Это самолёты постарше
В СССР боевой лётчик имел не меньше 10--12 часов налета в месяц
После отпуска первый вылет был с инструктором
У нас некоторых выпускники летчики ---- ,,, летали,, только на тренажерах
На такой самолёт страшно садиться не то что летать /усталость металла/