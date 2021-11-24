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Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ударна та винищувальна авіація Повітряних сил ЗС України у вівторок увечері відпрацювала завдання повітряних ударів по противнику на полігонах "Широкий лан" та "Києво-Олександрівський".

Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударна авіація – літаки Су-24М та Су-25 під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27 наносили ракетно-бомбові удари по наземних цілях. Після чого винищувачі відпрацювали повітряні бої та завдали імітованих ударів по наземних та надводних цілях в акваторії моря", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час тренувань ланка винищувачів перехопила військово-транспортний літак Ан-26, який за легендою захопили терористи. Винищувачі МіГ-29 змусили літак здійснити посадку на певному аеродромі, де воїни СЗГ відпрацювали антитерористичні заходи.

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У прес-службі також наголосили, що особливу увагу було приділено комплексному застосуванню високоточної зброї, безпілотних літальних апаратів, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння.

Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 01
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 02
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 03
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 04
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 05
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 06
Ударна авіація під прикриттям винищувачів відпрацювала удари по наземних цілях 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Ударная авиация должна срочно отработать сепарское кубло на Банковой.
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24.11.2021 08:42
+8
Ну во первых на фото не пилоты. Во вторых где найти опытного летчика моложе 50 лет? Их просто нет ваабще. В третьих за здоровьем и в том числе весе следят врачи. И нести ответственность за свои промахи они не хотят.
Ну и в третьих, ограничение по весу на парашют 90 кг.
В четвёртых, в сумме то что ты написал, это бред дилетанта
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24.11.2021 09:32
+7
почему бубаноид с джавелином наперевес не выглядывает из иллюминатора?
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24.11.2021 00:31
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почему бубаноид с джавелином наперевес не выглядывает из иллюминатора?
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24.11.2021 00:31 Відповісти
єрмак не дозволив
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24.11.2021 00:39 Відповісти
тренування - це добре, але навіщо цей перфоманс?

для х-ла?

лиш яроша з візитками і на бронеконі бракує
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24.11.2021 00:50 Відповісти
У меня чуть раньше уже появилось такое чувство , что этими бесконечными учениями просто уничтожают моторесурс , отстреливают и без этого небольшой запас ракет и доводят л\ с до массовых увольнений . Выходят с ООС месяц отпуска и всё остальное время до следующего захода кочуют с полигона на полигон . Какое-то изощренное издевательство под благовидным прикрытием
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24.11.2021 02:28 Відповісти
Да там моторесурс и так практически исчерпан. Хуже не будет))
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24.11.2021 09:23 Відповісти
В Украине выпал снег.
И ударная авиация отработала удары.
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24.11.2021 09:39 Відповісти
Не надо вранья, на тайніх подземніх фабриках , под Ивано-франковском, Бердичевом и Жашковім мі лепаем такие самолеті десятками в месяц))
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24.11.2021 09:42 Відповісти
В Крыжополе есть стратегический завод.
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24.11.2021 10:17 Відповісти
Набутылочники, снимите уже себе номер и уединитесь!
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24.11.2021 19:49 Відповісти
Прально. Чтобы научиться воевать, достаточно пройти несколько игрушек в 3д шлемах, и сразу готовы солдаты. В играх даже погибать можно, и технику гробить бесконечно. Главное вовремя сохраняться! Все как в реале )))
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27.11.2021 23:26 Відповісти
Глупый , ты можешь представить как во второй мировой часть отведённую на отдых задрачивают учениями , а потом снова возвращают на фронт ? Какое научиться для тех кто с 15-16 года воюет
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28.11.2021 14:27 Відповісти
эт конечно хорошо но такая отработка коту на смех-пролетели над головами со страшним ревом сначала три а потом один аэроплан на юг а потом скромнеько вернулись тем же маршрутом назад
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24.11.2021 07:33 Відповісти
Летают- плохо, не летают - тоже плохо. Насколько разные у людей взгляды на происходящее.
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24.11.2021 09:25 Відповісти
Зато траншеи-схроны копать и держать ОБОРОНУ никто не тренируется!
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24.11.2021 08:22 Відповісти
Это всё прекрасно,но при реальных боях с кацапоидами ничего заранее не предвидишь.
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24.11.2021 08:26 Відповісти
Ас пилот истребителя должен весить 70кг максимум 80 кг и возраст до 40 лет, а на фото 50-60 старики с жирными животами и весом 120 кг. А как же сработает катапульта? Я у же не знаю как такого летчика выдержит самолет - разве что Ан 26. Вот нафига это шоу перфоманс? Все у Зе шоу, а его разводят как балбеса. Нужно границы усиливать и военкоматы налаживать, а унас хер знает что.
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24.11.2021 08:36 Відповісти
Ну во первых на фото не пилоты. Во вторых где найти опытного летчика моложе 50 лет? Их просто нет ваабще. В третьих за здоровьем и в том числе весе следят врачи. И нести ответственность за свои промахи они не хотят.
Ну и в третьих, ограничение по весу на парашют 90 кг.
В четвёртых, в сумме то что ты написал, это бред дилетанта
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24.11.2021 09:32 Відповісти
Служил я в армии в 85-87 годах в авиации в Барановичах. Так основная масса пилотов была до 40 лет! Один 50 лет был замполит и считался стариком .Но еще летал! Базировались Миг -27 и Миг -31 . Еще базировался полк дальней авиации Ту-22.Летом летали практически каждый день , зимой меньше. Ели летчик не летает , он утрачивает квалификацию. Насчет веса не скажу , но откровенно толстых не было! Первая волна списания по здоровью вообще проходила годам к 35! Очень много списывали.После 40 лет летчик был редкостью. Так что 50-летние летчики это нонсенс! Правда тогда еще бухали все , спирт литрами списывали и сливали , может теперь по другому и здоровье у летчиков получше?
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26.11.2021 10:16 Відповісти
Полностью согласен! Я служил в Узбекистане, 735-й Авиационный полк истребителей и бомбардировщиков, в 283 Отдельном батальоне связи и радио-технического обеспечения. г. Карши п/о Ханабад, а запасной аэродром находился в Мубарек. Это было в 1980 году.
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28.11.2021 09:31 Відповісти
Ударная авиация должна срочно отработать сепарское кубло на Банковой.
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24.11.2021 08:42 Відповісти
Смех сквозь слезы... Боевых самолетов у Украины в десятки раз меньше и старее, чем у рашки. Они будут просто сметены. Но, показуха для зеленого шапито - наше все. Наращивать ПВО нужно, но дороги для клоунов важнее, там бабки пилятся.
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24.11.2021 09:22 Відповісти
Про Хрущева слышал? Он тоже был такой же " специалист"
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24.11.2021 09:33 Відповісти
Дороги - это скрытые аэродромы для ударной авиации.
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24.11.2021 09:40 Відповісти
Для скрытой ударной авиации, вы забыли добавить коллега!
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24.11.2021 09:43 Відповісти
Это наш военный секрет !
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24.11.2021 10:15 Відповісти
Кацапы то же самое думали про Грузию, где за 5 дней сбили 7 их самолетов, включая стратегический бомбардировщик
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24.11.2021 19:55 Відповісти
Хорошо, что хоть что-то есть из того, что летает и стреляет. Сарказм, мне кажется, здесь не уместен.
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26.11.2021 02:47 Відповісти
Всем известно,что у нас авиации,как боевой силы -нет,как и морфлота ,очередное зеля-шоу.
Чмо во время войны дороги строит,-"пилите Шура,пили те!"
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24.11.2021 11:37 Відповісти
Ну что вы такое говорите ! По легенде был нанесён удар по подводной лодке. Всё получилось. Не надо наговаривать.
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24.11.2021 12:22 Відповісти
Зеля і Ко, почитайте в вікіпедії що таке ПВО і спитайте у війскових для чого вона потрібна і чи є вона в Україні.
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25.11.2021 19:04 Відповісти
Слава повітряним силам України!
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26.11.2021 02:48 Відповісти
Смеетесь с жигулей
Это самолёты постарше
В СССР боевой лётчик имел не меньше 10--12 часов налета в месяц
После отпуска первый вылет был с инструктором
У нас некоторых выпускники летчики ---- ,,, летали,, только на тренажерах
На такой самолёт страшно садиться не то что летать /усталость металла/
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29.11.2021 15:46 Відповісти
 
 