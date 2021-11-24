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Послання до киян, Зе!крот, найкращий подарунок. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Послання до киян
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У дусі часу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Півню під кабінетом Зеленського зняли голову. ФОТО
Стаття 111
Найкращий подарунок
Символічно...
У пошуках легенди
Все пропало...
Зе!команда
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Топ коментарі
+47 Ksenia VB
показати весь коментар24.11.2021 08:22
+24 Ksenia VB
показати весь коментар24.11.2021 08:40
+23 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар24.11.2021 08:30
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Зеленський - ворог. І він керує державою.
Є складнощі у ЗЄ та Єрмака з тим, що Україна не Роіся, але вони над цим працюють.