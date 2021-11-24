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Послання до киян, Зе!крот, найкращий подарунок. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Послання до киян, Зе!крот, найкращий подарунок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Послання до киян

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тищенко не заперечує свого можливого призначення у КМДА: Усьому свій час. Чекаємо на ухвалення закону про столицю

Послання до киян, Зе!крот, найкращий подарунок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

У дусі часу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Півню під кабінетом Зеленського зняли голову. ФОТО

Послання до киян, Зе!крот, найкращий подарунок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Стаття 111

Послання до киян, Зе!крот, найкращий подарунок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Найкращий подарунок

Послання до киян, Зе!крот, найкращий подарунок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Символічно...

Послання до киян, Зе!крот, найкращий подарунок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

У пошуках легенди

Послання до киян, Зе!крот, найкращий подарунок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Все пропало...

Послання до киян, Зе!крот, найкращий подарунок. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Зе!команда

Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
+47
Щось уже не смішно.
Зеленський - ворог. І він керує державою.
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24.11.2021 08:22
+24
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24.11.2021 08:40
+23
кроти 73%, але їх не чути, ніби вимерли. Кроти нацсуки і швабода, які відвернули проукраїнський лекторат на сторону малоросів, кроти журнашлюшки, які за "бабки" робили "заказуху", а по фіналу привели до влади найлютіших ворогів, які прикриваючись патріотичними гаслами знищують країну. Для переходу під крило московії не потрібно війни, створений штаб із єрмаків,татарових,демченків, ще додають одну персону із опоблока якогось шаурму, які доведуть це в законний спосіб. Можна тільки подякувати 73% які "усталі" от "вайни". Вступаючи під засрашку ви не зможете "устать", воювати будете і ви і ваші діти там, де знадобитися ху@лу. Не зможете відсидітися, або втекти до Польщі.
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24.11.2021 08:30
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Щось уже не смішно.
Зеленський - ворог. І він керує державою.
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24.11.2021 08:22 Відповісти
На фотожабі з "Блазнем і д"Єрмаком що сидять кого "буржуйки" краще-б виглядів "Кримінальний Кодекс" а не "Конституція"
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24.11.2021 08:24 Відповісти
Та й стаття 111 саме з КК...
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24.11.2021 08:35 Відповісти
Так я ж це саме і кажу! Тим більше що Віцин в "Операції "Ы" читав саме Кримінальний Кодекс!
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24.11.2021 09:06 Відповісти
Гундосик с кучей соратников-недоделков вызывает рвотный рефлекс,овощ и то не до такой степени противен .
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24.11.2021 08:25 Відповісти
кроти 73%, але їх не чути, ніби вимерли. Кроти нацсуки і швабода, які відвернули проукраїнський лекторат на сторону малоросів, кроти журнашлюшки, які за "бабки" робили "заказуху", а по фіналу привели до влади найлютіших ворогів, які прикриваючись патріотичними гаслами знищують країну. Для переходу під крило московії не потрібно війни, створений штаб із єрмаків,татарових,демченків, ще додають одну персону із опоблока якогось шаурму, які доведуть це в законний спосіб. Можна тільки подякувати 73% які "усталі" от "вайни". Вступаючи під засрашку ви не зможете "устать", воювати будете і ви і ваші діти там, де знадобитися ху@лу. Не зможете відсидітися, або втекти до Польщі.
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24.11.2021 08:30 Відповісти
Слабенько про зеленят!
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24.11.2021 08:32 Відповісти
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24.11.2021 08:40 Відповісти
Те шо сверху хоть смешные
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25.11.2021 21:58 Відповісти
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27.11.2021 17:05 Відповісти
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24.11.2021 08:51 Відповісти
Зеля,не чеши нос...,тебя снимают на видео...
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24.11.2021 08:53 Відповісти
Оно не может чесать то,что через Кива,за отсутствием оных!
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24.11.2021 09:23 Відповісти
показово, що жаби на кацапів і їх ботоксного главпацюка взагалі зникли.
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24.11.2021 09:03 Відповісти
Хочеш таку жабу ? Так нових не роблять. Сам зроби.
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24.11.2021 09:12 Відповісти
зникла потреба глузувати з орди?
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24.11.2021 09:22 Відповісти
Мабуть тому, що вже очевидно, що кацапи засіли вже на Банковій.
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24.11.2021 09:12 Відповісти
можливо, але якщо б це було на 100% так, то ви би тут навряд постили.
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24.11.2021 09:20 Відповісти
А все саме до цього йде.

Є складнощі у ЗЄ та Єрмака з тим, що Україна не Роіся, але вони над цим працюють.
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24.11.2021 09:24 Відповісти
над цим працюють, як мінімум, з 1654 року.
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24.11.2021 09:26 Відповісти
Показово, що для Рибнікова Зе вже "затьмарив" Пу, а до 2019 року він в основному і "їздив" на Пу. Видно таки ЗЕ став "найвеличнішим лідером" тільки для сатириків.
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24.11.2021 09:25 Відповісти
я теж звернув увагу.
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24.11.2021 09:28 Відповісти
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24.11.2021 09:19 Відповісти
- шо там все про каких-то кротов у нас говорят? это хто???

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24.11.2021 09:21 Відповісти
Місту Київу може і бути те, що на "посланії".
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24.11.2021 09:27 Відповісти
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24.11.2021 12:46 Відповісти
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24.11.2021 12:58 Відповісти
Если шо то давай ко мне! У нас знаеш какие чащи! У-У- у... Никто не найдет! В болоте...

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26.11.2021 21:54 Відповісти
 
 