У Дніпрі стартувала реконструкція пологового будинку №1, за 60 років там народилася третина жителів міста, - ОДА. ФОТОрепортаж

Реконструкція пологового будинку №1 розпочалася у Дніпрі. За 60 років існування в ньому народилося близько 350 тис. дітей.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи планують завершити до весни 2022 року, коли медзаклад відзначатиме 60-річчя.

Підрядник, крім реконструкції внутрішніх приміщень та комунікацій, оновить також фасад, зберігаючи при цьому історичний вигляд будівлі. Ремонт буде проведено на всіх 5 поверхах будівлі. У ході робіт буде утеплений фасад, наново перекритий дах та встановлені нові вікна. Першим приміщенням, з якого розпочався ремонт пологового будинку, стала пральня. Також у будівлі вже замінили систему опалення.

Серед інших приміщень пологового будинку тут буде також відремонтовано стерилізаційну. У ній після ремонту встановлять два надсучасні стерилізатори німецького виробництва, які замінять старі установки, що працюють ще з часів будівництва пологового будинку.

Підрядник упорядкує також прилеглу територію та облаштує комфортну зону відпочинку.

На проведення ремонту пологового будинку №1, у якому з початку 2021 року народилося вже 1 500 дітей, за програмою "Велике будівництво" виділено 34,4 млн грн.

Нагадаємо, в 2022 році за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочнеться відновлення обласних лікарень. У кожній області будуть відремонтовані та оснащені сучасним обладнанням по одній дитячій та одній дорослій лікарні.

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