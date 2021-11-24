На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація "Полісся", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся".
Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності", - зазначили у відомстві.
Як повідомив перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко, на сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та імовірність перенаправлення потоків мігрантів до України і тому правоохоронні органи спільними зусиллями вже вживають заходів з нарощення системи охорони кордону на цій ділянці.
"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася", - зазначив він.
Перший заступник Голови ДПСУ додав, що її головне завдання – не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну і для цього забезпечується координація дій усіх задіяних сил.
Для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією організовано роботу Міжвідомчих координаційних штабів на центральному та обласних рівнях, на тактичному (районному) рівні утворено координаційні групи управління.
Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.
В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.
Окрім цього, передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. У межах контрольованих прикордонних районів відбуватимутьс виставлення контрольних постів на автомобільних дорогах та патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів в населених пунктах прикордоння.
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Россия проводит беспрецедентный в современной истории страны призыв резервистов армию, сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
По их словам, повестки получили десятки тысяч находящихся в резерве россиян, чего не было со времен СССР.
Источники агенства полагают, что эти действия являются частью плана по подготовке масштабного вторжения российской армии на территорию Украину с нескольких направлений, которое может начаться в ближайшее время - после наступления холодов.
Ролью резервистов, по мнению источников Bloomberg, станет удержание территории для «продолжительной оккупации», в то время как непосредственно военную операцию проведут группы численностью почти 100 тысяч человек, сосредоточенные близ границы.
Около половины из сотни батальонных тактических групп, развернутых в приграничных зонах, уже находятся на позициях для наступления, которое, вероятнее всего, будет проходить при поддержке авиации, утверждают источники агентства.
и по барабану - кто из них в позе сверху, или снизу....
пусть рашка крым, донецк и луганск отдаст и хоть потом с китаем какой угодно камасутрой занимается...
а вы, я так понял - совсем против камасутры между рашкой и китаем?
может в обоих?
откуда у него яйца?.....