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На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація "Полісся", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся".

Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності", - зазначили у відомстві.

Як повідомив перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко, на сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та імовірність перенаправлення потоків мігрантів до України і тому правоохоронні органи спільними зусиллями вже вживають заходів з нарощення системи охорони кордону на цій ділянці.

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"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася", - зазначив він.

Перший заступник Голови ДПСУ додав, що її головне завдання – не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну і для цього забезпечується координація дій усіх задіяних сил.

Для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією організовано роботу Міжвідомчих координаційних штабів на центральному та обласних рівнях, на тактичному (районному) рівні утворено координаційні групи управління.

Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

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Окрім цього, передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. У межах контрольованих прикордонних районів відбуватимутьс виставлення контрольних постів на автомобільних дорогах та патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів в населених пунктах прикордоння.

На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація Полісся, - Держприкордонслужба 01
На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація Полісся, - Держприкордонслужба 02
На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація Полісся, - Держприкордонслужба 03
На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація Полісся, - Держприкордонслужба 04
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Топ коментарі
+8
Ну что же будем воевать.Могу предположить что Китай только этого и ждет чтоб оттяпать територию кацапии по самый Урал.А на фоне того что мокшане вторглись в Украину никто из мирового сообщества их за это не осудит.Так же появится шанс у Японии вернуть себе острова и у стран которые окупированы мокшандией.
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24.11.2021 10:06
+5
Короче, готовимся ловить цыган на своей территории. С тем, что они беспрепятственно пересекут границу, если двинутся в нашу сторону, уже молча смирились.
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24.11.2021 09:37
+4
Від Бульбашії всі відгороджуються як від чуми.
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24.11.2021 09:30
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мнясо ру буде свіжоморожене... під посіви наші нові

Россия проводит беспрецедентный в современной истории страны призыв резервистов армию, сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

По их словам, повестки получили десятки тысяч находящихся в резерве россиян, чего не было со времен СССР.

Источники агенства полагают, что эти действия являются частью плана по подготовке масштабного вторжения российской армии на территорию Украину с нескольких направлений, которое может начаться в ближайшее время - после наступления холодов.

Ролью резервистов, по мнению источников Bloomberg, станет удержание территории для «продолжительной оккупации», в то время как непосредственно военную операцию проведут группы численностью почти 100 тысяч человек, сосредоточенные близ границы.

Около половины из сотни батальонных тактических групп, развернутых в приграничных зонах, уже находятся на позициях для наступления, которое, вероятнее всего, будет проходить при поддержке авиации, утверждают источники агентства.
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24.11.2021 09:23 Відповісти
100 тис це ні про що проти України, хіба що вони якесь село будуть брати.
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24.11.2021 09:48 Відповісти
Возьмем Менск за два дня!!!
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24.11.2021 09:24 Відповісти
Треба займатися облаштуванням справжнього кордону...
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24.11.2021 09:25 Відповісти
Замість розробки систем ППО гроші викинуть на стримування міфічних біженців?
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24.11.2021 09:30 Відповісти
Там кордон ще гірше ніж з москалями в сенсі перекриття, ліси, болота, ненабагато краше прохідний ніж гори.
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24.11.2021 09:52 Відповісти
так, але зараз болота замерзнуть ,тільки надіюсь разом з мігрантами ...
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24.11.2021 10:02 Відповісти
Ну, как бы болота сами по себе могут легко "принять" несколько тысяч мигрантов. Там ресурс практически неограниченный.
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24.11.2021 12:11 Відповісти
Від Бульбашії всі відгороджуються як від чуми.
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24.11.2021 09:30 Відповісти
Короче, готовимся ловить цыган на своей территории. С тем, что они беспрепятственно пересекут границу, если двинутся в нашу сторону, уже молча смирились.
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24.11.2021 09:37 Відповісти
Звісно перетнуть, там навіть місцеві ********* і попадають в Білорусь, просто цікаво як чорні, будуть проходити десятки км по зимовому лісу.
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24.11.2021 09:50 Відповісти
Ну что же будем воевать.Могу предположить что Китай только этого и ждет чтоб оттяпать територию кацапии по самый Урал.А на фоне того что мокшане вторглись в Украину никто из мирового сообщества их за это не осудит.Так же появится шанс у Японии вернуть себе острова и у стран которые окупированы мокшандией.
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24.11.2021 10:06 Відповісти
Лично мне фиолетово, как там китай с россией жениться будут....
и по барабану - кто из них в позе сверху, или снизу....
пусть рашка крым, донецк и луганск отдаст и хоть потом с китаем какой угодно камасутрой занимается...
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24.11.2021 11:55 Відповісти
В таком случае зачем Вы вообще здесь что-то коментируете?Может лучше Вам на порносайтах зависать?Сказать нечего а гадить не хотите,за что уважаю.Но не в этой колие Вы находитесь.
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24.11.2021 13:14 Відповісти
вообще то я не говорил, а писал. да и не похож цензор на порносайт, вернее совсем не порносайт.

а вы, я так понял - совсем против камасутры между рашкой и китаем?
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24.11.2021 14:40 Відповісти
Я Вас неожиданно удивлю.Меня больше волнует ситуация в моей стране Украина.
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24.11.2021 14:45 Відповісти
вот и меня волнует именно эта же ситуация, и именно в этой же стране. и если камасутра между восточными "державами" будет иметь положительный результат на благосостояние моей страны (Украины) - то пусть они занимаются этой камасутрой 26 часов в сутки - на час раньше начинают и на час позже заканчивают....
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24.11.2021 14:50 Відповісти
"Дерево кощея с его смертью" растет в Киеве (кощей об этом знает и будет делать все, чтоб получить над ним контроль), если вам это непонятно, то вы наивные простаки (или дураки)!
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24.11.2021 10:13 Відповісти
С другой стороны этот ,,кащей,,понимает что вторжение в Украину станет развалом ,,великой и безкрайней,,и им останутся только мокшанские болота возможно и из Украиной.А это полный крах империи и потеря средств для существования.Ведь все благосостояния кацапии находится за Уралом а китайцы свой шанс не упустят.
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24.11.2021 10:22 Відповісти
У него НЕТ ВЫБОРА - это историческая западня (закономерный ход событий)!
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24.11.2021 10:26 Відповісти
Если у кащея нет выбора за то выбор есть у страны.А для сохранения страны самым разумным будет отстранить кащея из его окружением от управления страной и наладить отношения из миром ведь Германия и Франция это не весь мир.
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24.11.2021 10:44 Відповісти
Это только в сказках "иванушки-дурачки" герои! А на самом деле просто - ДУРОЧКИ!
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24.11.2021 11:56 Відповісти
Ухт-ты и итальянские флаги к обсуждению этой темы подтянулись.Забыли что фашизм именно от Италии произошел.А первым награжденным у Ватикане миротворцем после анексии Крыма оказался *****.
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24.11.2021 13:08 Відповісти
вообще-то флаг французский (но он не имеет ко мне никакого отношения, как и итальянский) А "фашизм" - это дежурная страшилка УЗУРПАТОРОВ власти, которые по средством БОЛЬШЕВИЗМА ее удерживают!
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24.11.2021 13:17 Відповісти
знать бы в каком яйце у кащея смерть..... в правом, чи в левом....

может в обоих?
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24.11.2021 11:58 Відповісти
Да у ***** и яиц-то нету.Он посылает на убой иванушек-дурачков хотя сам себе обустроил виртуальный сказочный мир в который его никто не примет не смотря на его триллионные достатки так как после вторжение в Украину никто из держателей денег ***** не будет рисковать своей экономикой и ссорится из миром при том что все деньги ***** и так останутся в банках ихних стран.
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24.11.2021 13:22 Відповісти
так как же у него будут яйца? в сказке как написано? - смерть в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце, ларец на дубе, дуб вообще х...р знает где....
откуда у него яйца?.....
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24.11.2021 14:44 Відповісти
Наверняка пинать по обоих нету смысла,ведь папа Карло Буратине-то яйца выстругать забыл.
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24.11.2021 14:48 Відповісти
Ловить черно бородатых готов на общественных началах. Не знаю как Погран служба, но обычные люди доброаольцы сами с эти справятся лишь бы власть не мешала
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24.11.2021 10:29 Відповісти
Все это пших. Который закончится лишь тем, что вот эти посты на дорогах будут торбить местное население контролируемых приграничных районов. А пехом перейти границу в лесах/болотах Полесья вообще не составит мигрантам труда, так как там нет системы заграждений и мониторинга. Патрулирование в условиях той местности весьма условное.
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24.11.2021 10:32 Відповісти
Im nado tolko projti granicu,a tam ix zabirajet kontrabandisti i vezut dalse.Jesli takije jest Polse i Litve tak u vas takze ix budet nemalo.
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24.11.2021 10:59 Відповісти
просто ЗАМИНИРУЙТЕ всю линию границы с Беларусью кроме переходов и не выеживайтесь.
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24.11.2021 13:00 Відповісти
товарищь командующий! разрешите приступать?!
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25.11.2021 12:02 Відповісти
дозволяю, виконуйте!
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25.11.2021 16:27 Відповісти
 
 