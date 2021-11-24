До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
З 20 години 23 листопада у рамках спеціальної операції з посилення кордону з Республікою Білорусь на спільне з прикордонниками та нацгвардійцями патрулювання півночі регіону заступили додаткові наряди поліції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Житомирської області.
Зазначається, що основним завданням правоохоронців були охорона правопорядку у громадах, роз'яснювальна робота з місцевим населенням для попередження ризиків нелегальної міграції.
Одразу після доведення учасникам службових завдань правоохоронці та військовослужбовці ДПСУ вирушили до визначених ділянок несення служби на територіях прикордонних громад.
До забезпечення правопорядку і профілактичної роботи з населенням долучились поліцейські секторів реагування патрульної поліції та дільничні офіцери, спецпризначенці ГУНП. Правоохоронці разом з військовослужбовцями ДПСУ та НГУ працюють на автомобільних постах та у складі автопатрулів.
Будь ласка, зачекайте...
Не спят наряды."®
Из серии очерков "На границе тучи ходят хмуро"©
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползёт коварный нарушитель государственной границы - подлый контрабандист. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно пнул сапогом в бок Индуса и дал чёткую команду:
Индус! Куси! Куси-куси...
Верный Индус, зевнувши:
Обломись, я лучше гавкну.