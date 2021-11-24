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До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

З 20 години 23 листопада у рамках спеціальної операції з посилення кордону з Республікою Білорусь на спільне з прикордонниками та нацгвардійцями патрулювання півночі регіону заступили додаткові наряди поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Житомирської області.

Зазначається, що основним завданням правоохоронців були охорона правопорядку у громадах, роз'яснювальна робота з місцевим населенням для попередження ризиків нелегальної міграції.

Одразу після доведення учасникам службових завдань правоохоронці та військовослужбовці ДПСУ вирушили до визначених ділянок несення служби на територіях прикордонних громад.

До забезпечення правопорядку і профілактичної роботи з населенням долучились поліцейські секторів реагування патрульної поліції та дільничні офіцери, спецпризначенці ГУНП. Правоохоронці разом з військовослужбовцями ДПСУ та НГУ працюють на автомобільних постах та у складі автопатрулів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація "Полісся", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції 01
До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції 02
До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції 03
До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції 04
До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції 05

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Зачем они все в масках, они ж все вакцЫнированные в том чортов МВД. Да еще и на свежем воздухе
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24.11.2021 10:31 Відповісти
Бурштин не про...гавте, пока захищаєтєся від міфічних мігрантів.
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24.11.2021 10:46 Відповісти
Никому ненужные, скоро побегут мигранты в Украину!.
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24.11.2021 10:59 Відповісти
"Граница спит...
Не спят наряды."®
Из серии очерков "На границе тучи ходят хмуро"©
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползёт коварный нарушитель государственной границы - подлый контрабандист. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно пнул сапогом в бок Индуса и дал чёткую команду:

Индус! Куси! Куси-куси...

Верный Индус, зевнувши:

Обломись, я лучше гавкну.
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24.11.2021 11:16 Відповісти
убд сразу получат или через месяц?
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24.11.2021 11:50 Відповісти
 
 