До охорони кордону з Білоруссю на Житомирщині залучили додаткові наряди поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З 20 години 23 листопада у рамках спеціальної операції з посилення кордону з Республікою Білорусь на спільне з прикордонниками та нацгвардійцями патрулювання півночі регіону заступили додаткові наряди поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Житомирської області.

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Зазначається, що основним завданням правоохоронців були охорона правопорядку у громадах, роз'яснювальна робота з місцевим населенням для попередження ризиків нелегальної міграції.

Одразу після доведення учасникам службових завдань правоохоронці та військовослужбовці ДПСУ вирушили до визначених ділянок несення служби на територіях прикордонних громад.

До забезпечення правопорядку і профілактичної роботи з населенням долучились поліцейські секторів реагування патрульної поліції та дільничні офіцери, спецпризначенці ГУНП. Правоохоронці разом з військовослужбовцями ДПСУ та НГУ працюють на автомобільних постах та у складі автопатрулів.

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