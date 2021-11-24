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У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На дорозі територіально значення Т-18-01 Рівне-Здолбунів-Мізоч-Дубно у Рівненській області за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився капітальний ремонт 13-кілометрової ділянки, що з'єднує села Здовбиця, Уїздці та Кунин. До початку ремонту це була одна з найгірших доріг в області.

Про закінчення робіт повідомили у Рівненській облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА 01

"Через вкрай перенасичену кількість транспорту саме ця дорога була однією з найгірших в області. Колійність, ями та вибоїни – це те, на що постійно нарікали водії", - поділився голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА 02

Ремонт дороги було розпочато ще минулого року. Підрядник провів на відрізку між Здовбицею та Куниним фрезерування старого дорожнього покриття, після чого було укладено два нові шари асфальтобетонної суміші. У ході робіт було також зміцнено узбіччя.

Станом на зараз шляховики вже проводять облаштування автобусних зупинок, встановлюють бар'єрну огорожу та дорожні знаки. На новому покритті наноситься також дорожня розмітка.

У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА 03

За планами "Великого будівництва", відновлення дороги Т-18-01 буде продовжено на ділянці Здолбунів – Дубно.

Нагадаємо, за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планується відновити всі 24 000 км доріг державного значення.

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Топ коментарі
+8
Дивлячись на одному з фото на автобусну зупинку мимоволі подумав а скільки вкрали на тій халабуді що там стоїть з металевих уголків та декількох листів шиферу?? Соромно!! Подивіться як такі споруди виглядають поряд ав Польщі та Чехії!!
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24.11.2021 11:09
+7
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24.11.2021 10:54
+3
Велике крадівництво в діі 😠
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24.11.2021 10:45
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Велике крадівництво в діі 😠
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24.11.2021 10:45 Відповісти
Але ж видно куди гроші йдуть, за порошенко просто розкрадали все під нуль і нічого не робили!
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24.11.2021 11:18 Відповісти
Так, гроші йдуть на те, щоб кацапам з Білорусі наступати зручно було
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24.11.2021 11:48 Відповісти
Не набридло ще таку маячню писати? Чи методичка не дозволяє? Це ж вже заїжжена платівка.
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24.11.2021 12:45 Відповісти
о всезнаючий бох інету Lяшеник I, прошу вже котрий раз тебе як колишнього, майже керівника "Укравтодору"... Поділись свої знаннями з нами та напиши? хоч щось? про собівартість ремонту дороги??? Ти ж падло все знаєш, порівняй же нам, як нещадно "крав" на 1км Порошенко, щоб дешевше будувати.
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24.11.2021 13:52 Відповісти
"Кунин" фото огонь!
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24.11.2021 10:50 Відповісти
Кунин

1 серпня 2018 р. ·



ПРО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ СЕЛА КУНИН

У слові "Кунин", можливо, дві складових. Перша "Кун"¬ - походить від імені людини, що засвідчена 1136 року в записі "Куна" ("На то сведком [свідком] бил дьяк Куна с Новгорода"). А "ин" означає "чий".
До назви села відомі також інші наближені імена:
- давньоруське Кунослав, де захована побажальна ідея "Хай буде цінним (дорогоцінним) і славним!";
- болгарське Куно (Куньо) виводять з імені Костянтин ("стійкий", "постійний");
- польське Куна пов'язують з словом куна "куниця";
- німецьке Кунрад (Конрад), значення якого "сміливий", "радий".

Кунин - назва, де приховане поняття "населений пункт, який заснував (фондував, привласнив) Куна (Кун)", ім'я (можливо і прізвисько), котрого, скоріш за все, витворене з давніх імен: Кунослав, Куномир, Кунрад.

В Україні є ще одне село під назвою Кунин. Знаходиться воно у Жовтківському районі Львівської області.

Текст з книги: Прадавня батьківська земля - село Кунин: іст.-краєзнав. нарис / упоряд. Т. Павлюк. - Рівне: О. Зень, 2017. - 46 с.
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24.11.2021 10:51 Відповісти
КУНА

(от слова «куница» или от лат. cuneus - кованый, сделанный из металла) - собирательное название денег домонгольской Руси, в числе которых были и меха ценных пород зверей - единица древнерусской кунной денежной системы. Существовала до XIV в. и исчезла из употребления в связи с появлением новой денежной единицы - деньги.

У славян Восточной Европы были куны ( от расчета куницами)

В Хорватии до сих пор денежные единицы Куны ,
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24.11.2021 11:59 Відповісти
Софійко! "Латинь" до назв одиниць платежу в дохристиянській Русі ніякого стосунку не має! Тоді і "латині" русичі не знали! Чому? Та тому що вони торгували не з "римлянами" а з візантійцями А у них державною мовою була грецька!
Крім "кун" були і "бєлі" (шкурки білок) Це були найпоширеніші шкурки на торзі (до цих пір у чинбарів ("скорняков") у ходу є професійне поняття "викунять" - це про якість хутра Якщо звір до того як його добули перелиняв то шкурку називають "викунявша" А якщо звір не встиг перелинять до кінця - то "невикунявша")
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24.11.2021 12:29 Відповісти
Есть предположение, что слово Куна имеет общеславянские корни и созвучно римскому денарию, появившемуся в обращении сначала в странах Северной Европы. Из языка западных славян слово Куна перекочевало в язык восточных славян, вытеснив термин «сребро». В целом термин Куна надолго укоренился в славянских языках в качестве собирательного понятия, обозначавшего «деньги».

Однако большинство ученых доказывают правомерность «меховой» теории и связывают это название с мехом пушного зверя - куницей и с зимним мехом любого зверька ценной породы, например, соболя. Ценилась только спинка с передними лапами. Такое расширенное толкование Куна происходит от того, что звери ценных пушных пород линяют весной, а осенью кунятся, то есть обрастают подпушью и длинной остью.
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24.11.2021 12:40 Відповісти
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24.11.2021 12:42 Відповісти
Я з прибічниками "хутряної" версії згоден! Метал і вироби з нього з"явилися у торговому обігу людей набагато пізніше ніж з"явилася сама торгівля Спочатку вона була "міновою" - міняли "щось" на "щось" Кремінь і знаряддя з нього міняли на вироби з кістки , охру та інші мінеральні фарбники міняли на вичинені шкури І так далі Так як хутро мало найбільш "універсальний" характер, то саме воно і стало "еквівалентом оцінки того чи іншого товару! Пізніше його замінили монети , що стали універсальним еквівалентом при оцінці товарів Торгівля з нашими предками велася ще до нашої ери В той час у них може й метал взагалі використовувався обмежено - у вигляді мідних чи бронзових виробів Держави у них ще не було тому не було і органу який-би "стандартизував" монетний еквівалент Перші монети які побачили слов"яни - це були "сестерції" соліди" "денарії" в руках римлян (на Дунаї) і греків (на Дніпрі та Південному Бузі)
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24.11.2021 13:39 Відповісти
от не бачу по боках червоне, то язик чи що інше
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24.11.2021 10:52 Відповісти
баранам розповіли що це ремонт з бюджету країни, а не з бюджету Бені і Вови Квартального
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24.11.2021 10:50 Відповісти
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24.11.2021 10:54 Відповісти
Лещенко опытный железноДОРОЖНИК
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24.11.2021 15:16 Відповісти
глядя на дорогу у остановки и бордюр, за такое восстановление руки оторвать мало!!!
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24.11.2021 10:56 Відповісти
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Дорогу отремонтировали. Зрада!!!
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24.11.2021 11:07 Відповісти
перемога ж... зрада, якщо б у три рази довшу б зробили, як коштів, що переварили, так Мерзенний?
Голосував за майстрів спорту по поширенню ковіду?
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24.11.2021 13:57 Відповісти
А тепер можеш розшифрувати свій висер? Нічого не зрозуміло.
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24.11.2021 14:22 Відповісти
мовні борошна? Скористайся перекладом чи сусіда перепроси.
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24.11.2021 14:28 Відповісти
Чи ти дурний, чи що? Розшифруй зміст тобою написаного, дурню.
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24.11.2021 14:32 Відповісти
бидло обмежене, тебе хтось ображав? Манкуртом був, ним і здохнеш.
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24.11.2021 14:36 Відповісти
То що ти хотів сказати по темі? Чи просто висратись прийшов?
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24.11.2021 14:38 Відповісти
Дивлячись на одному з фото на автобусну зупинку мимоволі подумав а скільки вкрали на тій халабуді що там стоїть з металевих уголків та декількох листів шиферу?? Соромно!! Подивіться як такі споруди виглядають поряд ав Польщі та Чехії!!
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24.11.2021 11:09 Відповісти
Вот где тротуары доя пешеходов вдоль дороги ? Что за отношение к людям в селе как к совку и крепостным ? а

дети в школу по дороге должны ходить ?
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24.11.2021 11:53 Відповісти
Халтурщики і халамидники. Ганьба.
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24.11.2021 12:15 Відповісти
Якщо йде дощ під зупинкою не заховатися взагалі. Місця для сидіння немає. Алкаші і то краще роблять.
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24.11.2021 13:01 Відповісти
З водовідведенням як завжди біда.Хоча би прибрали бруд перед камерами.І видно чудово по другій фотці які качелі їздити по такій дорозі.Просто наложили асфальт по старій і готово.Халтура.
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24.11.2021 13:10 Відповісти
 
 