У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
На дорозі територіально значення Т-18-01 Рівне-Здолбунів-Мізоч-Дубно у Рівненській області за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився капітальний ремонт 13-кілометрової ділянки, що з'єднує села Здовбиця, Уїздці та Кунин. До початку ремонту це була одна з найгірших доріг в області.
Про закінчення робіт повідомили у Рівненській облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Через вкрай перенасичену кількість транспорту саме ця дорога була однією з найгірших в області. Колійність, ями та вибоїни – це те, на що постійно нарікали водії", - поділився голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Ремонт дороги було розпочато ще минулого року. Підрядник провів на відрізку між Здовбицею та Куниним фрезерування старого дорожнього покриття, після чого було укладено два нові шари асфальтобетонної суміші. У ході робіт було також зміцнено узбіччя.
Станом на зараз шляховики вже проводять облаштування автобусних зупинок, встановлюють бар'єрну огорожу та дорожні знаки. На новому покритті наноситься також дорожня розмітка.
За планами "Великого будівництва", відновлення дороги Т-18-01 буде продовжено на ділянці Здолбунів – Дубно.
Нагадаємо, за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планується відновити всі 24 000 км доріг державного значення.
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1 серпня 2018 р. ·
ПРО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ СЕЛА КУНИН
У слові "Кунин", можливо, дві складових. Перша "Кун"¬ - походить від імені людини, що засвідчена 1136 року в записі "Куна" ("На то сведком [свідком] бил дьяк Куна с Новгорода"). А "ин" означає "чий".
До назви села відомі також інші наближені імена:
- давньоруське Кунослав, де захована побажальна ідея "Хай буде цінним (дорогоцінним) і славним!";
- болгарське Куно (Куньо) виводять з імені Костянтин ("стійкий", "постійний");
- польське Куна пов'язують з словом куна "куниця";
- німецьке Кунрад (Конрад), значення якого "сміливий", "радий".
Кунин - назва, де приховане поняття "населений пункт, який заснував (фондував, привласнив) Куна (Кун)", ім'я (можливо і прізвисько), котрого, скоріш за все, витворене з давніх імен: Кунослав, Куномир, Кунрад.
В Україні є ще одне село під назвою Кунин. Знаходиться воно у Жовтківському районі Львівської області.
Текст з книги: Прадавня батьківська земля - село Кунин: іст.-краєзнав. нарис / упоряд. Т. Павлюк. - Рівне: О. Зень, 2017. - 46 с.
(от слова «куница» или от лат. cuneus - кованый, сделанный из металла) - собирательное название денег домонгольской Руси, в числе которых были и меха ценных пород зверей - единица древнерусской кунной денежной системы. Существовала до XIV в. и исчезла из употребления в связи с появлением новой денежной единицы - деньги.
У славян Восточной Европы были куны ( от расчета куницами)
В Хорватии до сих пор денежные единицы Куны ,
Крім "кун" були і "бєлі" (шкурки білок) Це були найпоширеніші шкурки на торзі (до цих пір у чинбарів ("скорняков") у ходу є професійне поняття "викунять" - це про якість хутра Якщо звір до того як його добули перелиняв то шкурку називають "викунявша" А якщо звір не встиг перелинять до кінця - то "невикунявша")
Однако большинство ученых доказывают правомерность «меховой» теории и связывают это название с мехом пушного зверя - куницей и с зимним мехом любого зверька ценной породы, например, соболя. Ценилась только спинка с передними лапами. Такое расширенное толкование Куна происходит от того, что звери ценных пушных пород линяют весной, а осенью кунятся, то есть обрастают подпушью и длинной остью.
Голосував за майстрів спорту по поширенню ковіду?
дети в школу по дороге должны ходить ?