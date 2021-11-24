У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА. ФОТОрепортаж

На дорозі територіально значення Т-18-01 Рівне-Здолбунів-Мізоч-Дубно у Рівненській області за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився капітальний ремонт 13-кілометрової ділянки, що з'єднує села Здовбиця, Уїздці та Кунин. До початку ремонту це була одна з найгірших доріг в області.

Про закінчення робіт повідомили у Рівненській облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Через вкрай перенасичену кількість транспорту саме ця дорога була однією з найгірших в області. Колійність, ями та вибоїни – це те, на що постійно нарікали водії", - поділився голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Ремонт дороги було розпочато ще минулого року. Підрядник провів на відрізку між Здовбицею та Куниним фрезерування старого дорожнього покриття, після чого було укладено два нові шари асфальтобетонної суміші. У ході робіт було також зміцнено узбіччя.

Станом на зараз шляховики вже проводять облаштування автобусних зупинок, встановлюють бар'єрну огорожу та дорожні знаки. На новому покритті наноситься також дорожня розмітка.

За планами "Великого будівництва", відновлення дороги Т-18-01 буде продовжено на ділянці Здолбунів – Дубно.

Нагадаємо, за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планується відновити всі 24 000 км доріг державного значення.