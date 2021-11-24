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Війська РФ обстріляли із мінометів прикордонний пост КПВВ "Мар’їнка", пошкоджено фортифікаційні споруди, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

24 листопада о 9.10 збройні формування РФ здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка" на дорожньому коридорі Донецьк-Курахове із застосуванням мінометів калібру 82 мм.

Про це інформує українська сторона СЦКК, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Під безпосередній обстріл потрапили місця несення служби прикордонного наряду 11 прикордонного загону. Зафіксовано влучання трьох мін. Особовий склад прикордонного наряду не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди. Вогонь у відповідь не відкривався з міркувань безпеки цивільного населення. Адже саме цим дорожнім коридором лише напередодні здійснювався пропуск цивільних громадян та транспортних засобів через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, а також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирних громадян, які здійснюють рух через КПВВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь, біля Широкиного ворог застосував 120-мм міномети, - штаб ООС

Війська РФ обстріляли із мінометів прикордонний пост КПВВ Мар’їнка, пошкоджено фортифікаційні споруди, - СЦКК 01

Пресцентр Держприкордонслужби опублікував фото, на яких зафіксовані наслідки ворожого обстрілу.

Війська РФ обстріляли із мінометів прикордонний пост КПВВ Мар’їнка, пошкоджено фортифікаційні споруди, - СЦКК 02
Війська РФ обстріляли із мінометів прикордонний пост КПВВ Мар’їнка, пошкоджено фортифікаційні споруди, - СЦКК 03
Війська РФ обстріляли із мінометів прикордонний пост КПВВ Мар’їнка, пошкоджено фортифікаційні споруди, - СЦКК 04
Війська РФ обстріляли із мінометів прикордонний пост КПВВ Мар’їнка, пошкоджено фортифікаційні споруди, - СЦКК 05
Війська РФ обстріляли із мінометів прикордонний пост КПВВ Мар’їнка, пошкоджено фортифікаційні споруди, - СЦКК 06

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Вогонь у відповідь не відкривався з міркувань безпеки цивільного населення... -Тю, можно подумать , шо нет беспилотников , шобы разведать кто находится возле оркоминометов. Каарочи , зебилья отмазка.
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24.11.2021 13:01 Відповісти
Меркель опять молчит
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24.11.2021 13:06 Відповісти
А Гордоно-спальчевский (братья по деду и учились в одном и том же московском институте) тоже не выражают обеспокоенности. Хотя вечно любят корчить умняк.
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24.11.2021 13:09 Відповісти
Рекомендую прослушать до конца - там про Сингапур

Прямим текстом: На порозі грандіозного шухеру

https://youtu.be/jt-9vUpNqTc

22.11.2021 23:12
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24.11.2021 13:12 Відповісти
Які безпілотники???!!! Ти шо...

В нас же ж "рєжим тішини". Снайперам, розвідці та безпілотникам ніяк не можна працювати.

Можна тільки сидіти в бункерах та отримувати удари.
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24.11.2021 13:18 Відповісти
Усі КПВВ з ОРДЛО треба закрити на 25 років.
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24.11.2021 13:09 Відповісти
і не називати їх прикордонними...
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26.11.2021 15:07 Відповісти
Главное прекратить - СТРЕЛЯТЬ
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24.11.2021 13:13 Відповісти
Поднимите Байкадар!!
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24.11.2021 13:15 Відповісти
Байрактары должны круглосуточно висеть в воздухе. Одно их присутствие на передке заставит рашоорков дрыстать не вылезая из окопов.
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24.11.2021 13:19 Відповісти
Одного Bayraktar TB2 будет достаточно в хороших руках, чтобы разбомбить там все. И Москву в придачу
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24.11.2021 13:48 Відповісти
Финита ля комедия!
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24.11.2021 13:48 Відповісти
Нада просто закрити КПВВ , хоча б на 8 років як мінімум .
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24.11.2021 13:25 Відповісти
Війська РФ обстріляли із мінометів прикордонний пост КПВВ "Мар'їнка", пошкоджено фортифікаційні споруди, - СЦКК. Джерело: https://censor.net/ua/p3301308

Не старайтесь - скабєєва у себе на шой все одно скаже що ЗСУ набухались і зігували, потім вирішили обстріляти сами себе щоб визвати Третю Свтову Війну
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24.11.2021 17:58 Відповісти
 
 