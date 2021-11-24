СБУ виявила на Луганщині ворожий схрон із протитанковими мінами, що призначалися для підриву української техніки. ФОТОрепортаж

СБУ продовжує системно виявляти і знешкоджувати бойові сховища учасників незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР". У ході оперативний дій у Луганській області встановлено місцезнаходження ще одного ворожого схрону з арсеналом засобів ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед вилученого – протитанкові міни загальною вагою майже 40 кг тротилу.

Сховок було облаштовано під підлогою напівзруйнованої будівлі на території Сєвєродонецького району.

За попередніми даними, схрон у 2014 році обладнали підрозділи бойовиків. Зловмисники планували використати засоби ураження для збройного супротиву силам антитерористичної операції, у тому числі проти української військової техніки.

Під час огляду сховища співробітники СБУ виявили:

5 протитанкових мін ТМ-62;

12 гранатометних пострілів;

7 бойових гранат різних модифікацій;

3 протипіхотні міни МОН-50.

Наразі тривають оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із виявлення та вилучення бойових засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Фото: сайт СБУ