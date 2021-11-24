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Луганщина (1432) СБУ (4936) сховок (87)

СБУ виявила на Луганщині ворожий схрон із протитанковими мінами, що призначалися для підриву української техніки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

СБУ продовжує системно виявляти і знешкоджувати бойові сховища учасників незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР". У ході оперативний дій у Луганській області встановлено місцезнаходження ще одного ворожого схрону з арсеналом засобів ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед вилученого – протитанкові міни загальною вагою майже 40 кг тротилу.

Сховок було облаштовано під підлогою напівзруйнованої будівлі на території Сєвєродонецького району.

За попередніми даними, схрон у 2014 році обладнали підрозділи бойовиків. Зловмисники планували використати засоби ураження для збройного супротиву силам антитерористичної операції, у тому числі проти української військової техніки.

СБУ виявила на Луганщині ворожий схрон із протитанковими мінами, що призначалися для підриву української техніки 01

Під час огляду сховища співробітники СБУ виявили:

  • 5 протитанкових мін ТМ-62;
  • 12 гранатометних пострілів;
  • 7 бойових гранат різних модифікацій;
  • 3 протипіхотні міни МОН-50.

Наразі тривають оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із виявлення та вилучення бойових засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 кг вибухівки, протитанкові міни і гранатомет: СБУ виявила в Херсоні та на Донеччині схрони з бойовими засобами ураження. ФОТОрепортаж

СБУ виявила на Луганщині ворожий схрон із протитанковими мінами, що призначалися для підриву української техніки 02
СБУ виявила на Луганщині ворожий схрон із протитанковими мінами, що призначалися для підриву української техніки 03
СБУ виявила на Луганщині ворожий схрон із протитанковими мінами, що призначалися для підриву української техніки 04
Фото: сайт СБУ

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як вони його виявили?
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24.11.2021 13:12 Відповісти
У них все находки на год вперёд расписаны.
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24.11.2021 13:17 Відповісти
Випадково.
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24.11.2021 13:16 Відповісти
Капля в море!. Там еще лет 25 придется разгребать.
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24.11.2021 13:37 Відповісти
А бакланов в курсе?! Как это посмели без его ведома?! Пуйло с дерьмаком будут недовольны! Ну а бубе пох. Лишь бы дозу вовремя занесли...
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24.11.2021 13:38 Відповісти
Сами прячем - сами находим - сами премии получаем
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24.11.2021 13:39 Відповісти
 
 