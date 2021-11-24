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Військова контррозвідка СБУ запобігла можливій передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо підрозділів протиповітряної оборони України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

Військова контррозвідка СБУ продовжує системно протидіяти розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти оборонного потенціалу нашої держави. У Вінницькій області викрито посадовця однієї з військових частин Повітряних сил Збройних Сил України на прихованому збиранні секретних відомостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході слідчих дій у зловмисника вилучено незаконно одержані матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об’єктів, у тому числі підрозділів бойової авіації.

Перевіряється інформація щодо причетності військовослужбовця до агентурної мережі російських спецслужб.

Встановлено, що посадовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Для цього він незаконно копіював секретні оборонні відомості і зберігав їх за місцем свого проживання.

Військова контррозвідка СБУ запобігла можливій передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо підрозділів протиповітряної оборони України 01

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено факт добровільного набуття громадянства РФ його двома близькими родичами. За даними слідства, до 2017 року вони постійно проживали на території тимчасово окупованої АР Крим.

При цьому один з них приховав наявність російського громадянства під час вступу до одного із закладів вищої освіти Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агента ФСБ РФ, що пройшов бойову "підготовку" в окупантів на Донбасі, затримано на Вінниччині, - СБУ. ФОТО

За матеріалами СБУ йому скасовано допуск до держтаємниці та звільнено з лав військового вишу.

Військова контррозвідка СБУ запобігла можливій передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо підрозділів протиповітряної оборони України 02
Фото: сайт СБУ

За обома фактами, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, проводилися слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Управління СБУ у Вінницькій області та за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.
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Топ коментарі
+18
пусть СБУ проверит кротовью нору на которой красуется табличка Офис Президента Украины - там самые жирные кроты.
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24.11.2021 15:21
+13
Єрмак уже давно все здав.
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24.11.2021 15:07
+12
Спецслужби рф давно співпрацюють з ОП напряму.
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24.11.2021 15:16
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Дивні речі кояться, контррозвідка почала "працювати",а коли цього шпигуна і його родичі на роботу та навчання приймали - куди дивилися?)
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24.11.2021 15:03 Відповісти
Єрмак уже давно все здав.
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24.11.2021 15:07 Відповісти
Чудне щось відбувається...
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24.11.2021 15:07 Відповісти
Спецслужби рф давно співпрацюють з ОП напряму.
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24.11.2021 15:16 Відповісти
пусть СБУ проверит кротовью нору на которой красуется табличка Офис Президента Украины - там самые жирные кроты.
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24.11.2021 15:21 Відповісти
Вы не пошутили? СБУ? То есть лейтенант Баканов это должен проверять? И смех, и грех...
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24.11.2021 15:58 Відповісти
а что, Баканов один работает в СБУ? всему свое время, и Баканов тоже ответит за свои противоправные действия.
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24.11.2021 16:05 Відповісти
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24.11.2021 16:11 Відповісти
Та Вова із Єрмаком давно вже все злили разом з клістронами. Спєктаклі вони тут ставлять бурной дєятєльності.
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24.11.2021 15:21 Відповісти
большая Война уже рядом..
подробный обзор❗

The Insider


@the_ins_ru

·
1 ч



К вторжению готовы. CIT анализирует рекордное скопление российских войск у границы с Украиной
https://theins.ru/politika/246616

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24.11.2021 15:23 Відповісти
Я не верю в заслуги сбу. Так как жопоблок полным составом по тюрьме плачет. Тут напрямую полная слепота. Мелочь ловят,чтобы хоть какая видимость была.
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24.11.2021 15:37 Відповісти
Черговий пук від фсбу
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24.11.2021 15:38 Відповісти
Оригинал уже передан. это уже чисто формальности ради. копии.
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24.11.2021 15:40 Відповісти
Это пипец. Украина беззащитна перед агрессором. Требуйте контракт на транзит на 25 лет. Единственное спасение.
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24.11.2021 15:41 Відповісти
Единственное твоё спасение, поменять швабру на бутылку, чмо недоразвитое
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24.11.2021 15:55 Відповісти
На полную завсегда. Лучше армянским коньком, но хороший дорого стоит
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24.11.2021 16:00 Відповісти
Бояра, вот ваш конёк)))
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24.11.2021 16:25 Відповісти
Мы в Синеокой больше самодрилой
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24.11.2021 16:27 Відповісти
За уралом твоя синеокая, чмо фсбешное
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24.11.2021 16:33 Відповісти
Ну зачем так я В Климовичском районе Могилевской области живу и дети недалеко
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24.11.2021 16:36 Відповісти
Бураков у нас нет или чача с изабеллы или на бульбе с зерном
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24.11.2021 16:28 Відповісти
Мой отец, уже умер, сделал на заводе диск на Журавинку, зерно дробил и что-то с виногрда получалось. В трехлитровки закрывал и подписывал Меньше 60 не было. И голова на утро не болела. Сахар не применял.
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24.11.2021 16:34 Відповісти
Ви не дали злити інфу для рф? то шукайте роботу, шановні........
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24.11.2021 16:09 Відповісти
Зачем это надо чиновнику если у нас Ермак работает на ФСБ? СМЫСЛ?
Или контр разведка врет или Бутусов с Гордоном!
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24.11.2021 16:10 Відповісти
А зачем спмите???
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24.11.2021 16:36 Відповісти
Что бы видно тебя не было.Спам у очень многих не открывается😂🌷×××
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24.11.2021 17:04 Відповісти
У Ермака родственники запоребриком... Ну, и???
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24.11.2021 16:48 Відповісти
Сказки для лохов от квартала95!
зеленский и дерьмак с друганами уже давно слили все и всех кацапам
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24.11.2021 16:49 Відповісти
Війсковій контррозвідці СБУ-респект...
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24.11.2021 17:23 Відповісти
а то типа этосекрет во время инета...
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24.11.2021 18:07 Відповісти
50 тысяч СлаБоУмных так и не могут понять - раскрытие агента - ЭТО НИЖАЙШИЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ! а все потому, что вы стало львов, возглавляемое бараном! проснитесь... лучше станьте стадом баранов, возглавляемых львом... вам лев нужен во главе... а бык только толстеет...
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25.11.2021 07:11 Відповісти
Расстрелять засранца!
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28.11.2021 16:58 Відповісти
 
 