Військова контррозвідка СБУ запобігла можливій передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо підрозділів протиповітряної оборони України. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка СБУ продовжує системно протидіяти розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти оборонного потенціалу нашої держави. У Вінницькій області викрито посадовця однієї з військових частин Повітряних сил Збройних Сил України на прихованому збиранні секретних відомостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході слідчих дій у зловмисника вилучено незаконно одержані матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об’єктів, у тому числі підрозділів бойової авіації.

Перевіряється інформація щодо причетності військовослужбовця до агентурної мережі російських спецслужб.

Встановлено, що посадовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Для цього він незаконно копіював секретні оборонні відомості і зберігав їх за місцем свого проживання.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено факт добровільного набуття громадянства РФ його двома близькими родичами. За даними слідства, до 2017 року вони постійно проживали на території тимчасово окупованої АР Крим.

При цьому один з них приховав наявність російського громадянства під час вступу до одного із закладів вищої освіти Збройних Сил України.

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За матеріалами СБУ йому скасовано допуск до держтаємниці та звільнено з лав військового вишу.



Фото: сайт СБУ

За обома фактами, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, проводилися слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Управління СБУ у Вінницькій області та за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.