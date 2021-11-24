На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі завершуються роботи із закріплення вантів на новому мості, який стане найвищим в Україні і одним із найбільш високих у Європі.

Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Запоріжжі триває будівництво флагманського проєкту програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" - автотранспортної магістралі через Дніпро. Зараз мостобудівники близькі до завершення робіт на споруді №10, а саме верховій частині вантового мосту. Там завершують монтаж вантових канатів", - кажуть в ОДА.

Мостобудівники мають змонтувати 48 вантів, роботи планують завершити до кінця тижня. Паралельно з цим очищують споруду і наносять захисний шар на тротуар.

Роботи йдуть і на інших 14-ти спорудах мостів, в яких задіяно понад 600 фахівців.

"Зокрема, на низовій частині балкового мосту та підходах до нього триває опускання прогонової будови мосту на опорні частини. На споруді № 5-н триває встановлення анкерів на тротуарах під бар’єрну та перильну огорожі. На споруді № 3-н мостобудівники виконують монтаж опалубки та армування шостої захватки", - коментує обласна адміністрація.

На естакаді над кільцем на острові Хортиця вже готове покриття проїзної частини, а на будмайданчику біля Кривої бухти завершили збирання останніх двох секцій мосту.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського ще одне масштабне "Велике будівництво" мосту ведеться у Кременчуці, де вже встановлюють труби для зведення нового мосту через Дніпро.

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