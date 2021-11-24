На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Запоріжжі завершуються роботи із закріплення вантів на новому мості, який стане найвищим в Україні і одним із найбільш високих у Європі.
Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"У Запоріжжі триває будівництво флагманського проєкту програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" - автотранспортної магістралі через Дніпро. Зараз мостобудівники близькі до завершення робіт на споруді №10, а саме верховій частині вантового мосту. Там завершують монтаж вантових канатів", - кажуть в ОДА.
Мостобудівники мають змонтувати 48 вантів, роботи планують завершити до кінця тижня. Паралельно з цим очищують споруду і наносять захисний шар на тротуар.
Роботи йдуть і на інших 14-ти спорудах мостів, в яких задіяно понад 600 фахівців.
"Зокрема, на низовій частині балкового мосту та підходах до нього триває опускання прогонової будови мосту на опорні частини. На споруді № 5-н триває встановлення анкерів на тротуарах під бар’єрну та перильну огорожі. На споруді № 3-н мостобудівники виконують монтаж опалубки та армування шостої захватки", - коментує обласна адміністрація.
На естакаді над кільцем на острові Хортиця вже готове покриття проїзної частини, а на будмайданчику біля Кривої бухти завершили збирання останніх двох секцій мосту.
Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського ще одне масштабне "Велике будівництво" мосту ведеться у Кременчуці, де вже встановлюють труби для зведення нового мосту через Дніпро.
Будь ласка, зачекайте...
"триває будівництво флагманського проєкту"...
угу.. мост только реально начали строить давно - а шмаркля подсуетился "бабла накосить - внукам хватит"))
повсеместно - стройки идут за счет местных бюджетов, а всё "участие" зеЛоха - в виде ОГРОМНОГО баннера)
Это как весной 2020 - когда вместо кислородных концентраторов - зеЛох офшорный рассылал листовки по больницам о том как "зеленский заботится о врачах и медсетстрах"
Вчора прочитав десь - в будинок рвуться бандити, виламують двері, а господарі переклеюють шпалери. То сьогодні в нас в країні така херня твориться. Тут Велике будівництво, тут військовий стан вводити вже хочуть, а армія без фінансування і навіть без палива. Мости воно, ****, будує.
Если посмотреть на карту - то ремонт и расширение дорог в основном идут на танкопасных направлениях - со стороны рашки
Однако потом концепция поменялась и было принято решение устанавливать на нее новые ванты. Их проверять на прочность не будут, поскольку у них имеется сертификат качества. Старые же ванты после проверки и получения акта об их состоянии будут монтировать на низовой части вантового моста, который планируется сдать в эксплуатацию в следующем году.
Напомним, старые ванты, которые закупили еще в 2012-2013 годах, также находятся в Кривой бухте. Их будут использовать при строительстве низовой части вантового моста, проезд по которой обещают открыть до конца 2021 года. Если какие-то ванты окажутся непригодными к эксплуатации, мостостроители их заменят новыми."
Не, фотографы конечно старались снять с максимально высокого ракурса, что бы никто ничего не увидел, но на последних 2-х фото слегка протупили.
Оно-то конечно строится ... Но как обычно, в 5 раз дольше и в 2 раза дороже чем в нормальных странах.
А есть же еще вопросы КАЧЕСТВА этого строительства ...
А то можно накаркать.
Как житель города Запорожье и конкретно Хортицкого микрорайона, который последние 42 года регулярно ездит по ушатаным временем и транспортом мостам Преображенского, заявляю всем: темпы строительства новых мостов при Зеленском (как с микрорайона на Хортицу, так и с Хортицы в город) раз в 5 выше чем темпы при Ющенко, Януковиче и Порошенко вместе взятых!