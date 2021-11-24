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На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Запоріжжі завершуються роботи із закріплення вантів на новому мості, який стане найвищим в Україні і одним із найбільш високих у Європі.

Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Запоріжжі триває будівництво флагманського проєкту програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" - автотранспортної магістралі через Дніпро. Зараз мостобудівники близькі до завершення робіт на споруді №10, а саме верховій частині вантового мосту. Там завершують монтаж вантових канатів", - кажуть в ОДА.

На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти 01

Мостобудівники мають змонтувати 48 вантів, роботи планують завершити до кінця тижня. Паралельно з цим очищують споруду і наносять захисний шар на тротуар.

На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти 02

Роботи йдуть і на інших 14-ти спорудах мостів, в яких задіяно понад 600 фахівців.

"Зокрема, на низовій частині балкового мосту та підходах до нього триває опускання прогонової будови мосту на опорні частини. На споруді № 5-н триває встановлення анкерів на тротуарах під бар’єрну та перильну огорожі. На споруді № 3-н мостобудівники виконують монтаж опалубки та армування шостої захватки", - коментує обласна адміністрація.

На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти 03

На естакаді над кільцем на острові Хортиця вже готове покриття проїзної частини, а на будмайданчику біля Кривої бухти завершили збирання останніх двох секцій мосту.

На найвищому українському мості у Запоріжжі вже закінчують монтувати ванти 04

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського ще одне масштабне "Велике будівництво" мосту ведеться у Кременчуці, де вже встановлюють труби для зведення нового мосту через Дніпро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
С тех пор как на банковую заехало чмо ростом 1,5 м на табуретке, у нас в стране все стало самое большое и мы везде самые первые. Но, думаю, что как бы это чмо не пыжилось, даже Ленка стала уже догадываться что у Пети больше.
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24.11.2021 15:24
+10
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24.11.2021 15:42
+8
как каким... попиарится)
"триває будівництво флагманського проєкту"...
угу.. мост только реально начали строить давно - а шмаркля подсуетился "бабла накосить - внукам хватит"))
повсеместно - стройки идут за счет местных бюджетов, а всё "участие" зеЛоха - в виде ОГРОМНОГО баннера)
Это как весной 2020 - когда вместо кислородных концентраторов - зеЛох офшорный рассылал листовки по больницам о том как "зеленский заботится о врачах и медсетстрах"
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24.11.2021 15:41
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С тех пор как на банковую заехало чмо ростом 1,5 м на табуретке, у нас в стране все стало самое большое и мы везде самые первые. Но, думаю, что как бы это чмо не пыжилось, даже Ленка стала уже догадываться что у Пети больше.
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24.11.2021 15:24 Відповісти
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24.11.2021 15:42 Відповісти
Она не только догадывается что у Пети больше, но и как полагается хреновой актрисе из немецкого фильма для взрослых, готовой принять сколько угодно и с любой стороны, сама убедилась в этой аксиоме.
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24.11.2021 16:04 Відповісти
А чем у Ермака? Больше или меньше?
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24.11.2021 16:08 Відповісти
У Ермака рейтинг вообще никудышний.
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24.11.2021 16:11 Відповісти
І яким чл...м або боком наш дурік до цього мосту?
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24.11.2021 15:34 Відповісти
как каким... попиарится)
"триває будівництво флагманського проєкту"...
угу.. мост только реально начали строить давно - а шмаркля подсуетился "бабла накосить - внукам хватит"))
повсеместно - стройки идут за счет местных бюджетов, а всё "участие" зеЛоха - в виде ОГРОМНОГО баннера)
Это как весной 2020 - когда вместо кислородных концентраторов - зеЛох офшорный рассылал листовки по больницам о том как "зеленский заботится о врачах и медсетстрах"
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24.11.2021 15:41 Відповісти
Явно ти не з Запоріжжя, тому ні...й пі...ти, якщо не в темі. Висірач, блд.
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24.11.2021 15:45 Відповісти
А в темі то як? З 30 серпня 2004 року? Це відтоді бубочка той міст будує? От нахрена піаритись на тому, до чого відношення не маєш? Хіба крім розпилу бабла, тут він реально в темі.

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24.11.2021 16:28 Відповісти
C 2004 строиться или стоит? По Вашей логике и Подольско-Воскресенский мост в Киеве с 89 года строиться и Кличко к нему никак не причастен.
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24.11.2021 16:36 Відповісти
Яким боком ЗЕлупенко причетний до будівництва мосту?! Він керує будівництвом, бере в будівництві безпосередню участь? Ні! Він заробив кошти на його будівництво, заплатив податки? Ні! Мало того, він все в офшори повиводив! Ну може він профінансував його будівництво? Також ні, бо навіть тут країна заробила чи позичила гроші, а Верховна Рада затвердила бюджет. То яким хером то чмо до того всього? Ну, хіба, деребан тих грошей, відкати своїм і плакати з фото його кривої мордяки. От і все.
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24.11.2021 16:44 Відповісти
Сейчас речь не о том под каким предлогом, за какой счет и для чего, но мост начали строить только благодаря программе Зеленского и это факт!
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24.11.2021 16:51 Відповісти
Яка нахер програма Зеленського? Програма будівництва і реконструкції доріг розпочата ще за часів Гройсмана. Саме для того було створено дорожній фон, саме звідти мало здійснюватись її фінансування, тобто ЗА НАШІ податки, блін. А то чмо тупо на тому піариться, деребанячи мільярди. Яка вартість будівництва, скільки коштував 1 км дороги у 2018-му і у 2021-му? Які відкати, який деребан? 40-50%? Велике будівництво в нього. Мало того, на скільки зріс БОРГ України за останні 2 роки? Віддавати твоє чмо буде чи ще нашим правнукам залишиться? Ідіоти, блін.
Вчора прочитав десь - в будинок рвуться бандити, виламують двері, а господарі переклеюють шпалери. То сьогодні в нас в країні така херня твориться. Тут Велике будівництво, тут військовий стан вводити вже хочуть, а армія без фінансування і навіть без палива. Мости воно, ****, будує.
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24.11.2021 17:01 Відповісти
Це той Гройсман, який, як і його "папереднік" приїхав до ЗП і сказав, що треба мости добудувати. І "все". Звичайний пі...н!!!
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24.11.2021 17:26 Відповісти
Довбо*обе зелений, йди на хрін!
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24.11.2021 17:32 Відповісти
І ти теж , та ще з IQ примата
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24.11.2021 17:37 Відповісти
Зникни на хрін, придурку, не нудь тут.
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24.11.2021 17:38 Відповісти
Там у твого божка у "імєнііі" є ікона, де вся його родина "запєчєтліна". Піди, помолися на цю ікону, а краще з тильної її сторони, тобто де знаходяться їх уявні зади. Оближи їх і дочекайся поки їх зади "заміроточать" І БУДЕ ТОБІ КАЙФ!!!
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24.11.2021 17:45 Відповісти
А у тебе такої ікони зі своєю родиною нема? Ні? а в нього є, спеціально для таких як ти, недоумкуватих. Відчуваєш ту недосяжність, на яку він себе поставив відносно тебе? А ти лижи, лижи.
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24.11.2021 17:52 Відповісти
Це коли по мосту Їздити можна. Чи ні? Що, не догоняємо?
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24.11.2021 16:39 Відповісти
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24.11.2021 15:42 Відповісти
Тут он Хамон
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24.11.2021 16:33 Відповісти
Вместо того чтобы все силы направить на оборону, строим мосты и дороги по которым пойдут российские танки
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24.11.2021 15:43 Відповісти
так для того и строят..

Если посмотреть на карту - то ремонт и расширение дорог в основном идут на танкопасных направлениях - со стороны рашки
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24.11.2021 15:45 Відповісти
А ты их уже ждешь?
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24.11.2021 15:46 Відповісти
Точно. Надо всё разрушить к ******, чтоб врагу не досталось...
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24.11.2021 15:48 Відповісти
кстати, никто не знает что это за ванты - те которые больше 10 лет провалялись на голой земле, или новые, или и те, и другие
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24.11.2021 15:49 Відповісти
Новые
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24.11.2021 15:53 Відповісти
"Напомним, что всего комплект верховой части вантового моста состоит из 48 вант швейцарского производства. Их количество одинаковое для обеих частей - и для верховой, и для низовой. Изначально предполагалось, что на верховую часть моста, которую планируют открыть в этом году, поставят старые ванты, которые предварительно проверят иностранные специалисты.

Однако потом концепция поменялась и было принято решение устанавливать на нее новые ванты. Их проверять на прочность не будут, поскольку у них имеется сертификат качества. Старые же ванты после проверки и получения акта об их состоянии будут монтировать на низовой части вантового моста, который планируется сдать в эксплуатацию в следующем году.

Напомним, старые ванты, которые закупили еще в 2012-2013 годах, также находятся в Кривой бухте. Их будут использовать при строительстве низовой части вантового моста, проезд по которой обещают открыть до конца 2021 года. Если какие-то ванты окажутся непригодными к эксплуатации, мостостроители их заменят новыми."
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24.11.2021 16:19 Відповісти
Хорошо бы было сразу,щоб технику два раза не гонять,второй мост подрихтовать для профилактики
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24.11.2021 15:53 Відповісти
Мне так "нравятся" конч...ные, которые уже видят картинку с мацковитскими танками на наших дорогах. Наверное кайф от своего больного воображения получают. Все пропало, армии в Украине нет, защищать некому! Терпилы, именно такие как вы и сдают свою Родину!
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24.11.2021 15:54 Відповісти
Навіщо ремонтувати дороги та мости ? Повинна ж бути Зрада ! Будемо жити у гівні і з розбитими дорогами ,зато кацапи не нападуть.
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24.11.2021 15:58 Відповісти
Точно, це стиль життя - жити у гівні, мислити гівном, а головне - опускати до свого рівня інших.
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24.11.2021 16:41 Відповісти
П-приоритеты или П-пиар. Когда в бригадах нет топлива в технике, зато есть новый мост через Днепр
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24.11.2021 16:02 Відповісти
Уважаемый, или не... Хватит пи...ть! Просто хватит пи...ть! А когда летом на юга соберешься - не забудь здесь выложить номер своего авто, чтоб ты, свидомый, не дац Бог поэтому мосту не поехал!
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24.11.2021 16:44 Відповісти
так бы и сразу сказал, что ты кацапская нечисть
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24.11.2021 17:08 Відповісти
Вот оно, ПОПЕРЛО!!! Всегда прет - зебобік, кацап и т.д. Все - первая разновидность любителей лизать зад всем известно кому. Причем самая примитивная, точно - IQ на уровне приматов. А зачем думать! Выср..л - и все.
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24.11.2021 17:32 Відповісти
Только я заметил, что кол-во людей и техники на этом ""Великом будівництве" стремится к нулю?
Не, фотографы конечно старались снять с максимально высокого ракурса, что бы никто ничего не увидел, но на последних 2-х фото слегка протупили.
Оно-то конечно строится ... Но как обычно, в 5 раз дольше и в 2 раза дороже чем в нормальных странах.
А есть же еще вопросы КАЧЕСТВА этого строительства ...
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24.11.2021 16:06 Відповісти
Может, сначала закончить мост, а потом говорить ?
А то можно накаркать.
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24.11.2021 16:21 Відповісти
Поки що усі об'єкти ,що починали ,то і закінчували. Думаю і цього разу буде так.
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24.11.2021 17:19 Відповісти
а может кто пернув на будивництве обязательно напишите
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24.11.2021 16:22 Відповісти
"Эмпайр Стейт Билдинг" построен без Зеленского - какая боль !
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24.11.2021 16:32 Відповісти
У нас є що і в Україні будувати . Нехай тим "Емпайр стейт" американці тішаться.
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24.11.2021 17:20 Відповісти
Так відкати пройшли мимо ....
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24.11.2021 17:47 Відповісти
Мимо американців ?
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24.11.2021 17:48 Відповісти
Тоже плохо, я правильно понимаю, порохоботы?
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24.11.2021 17:07 Відповісти
Я знаю одне,-гроші в Україні є. Тільки зараз видно що вони Є і не крадуть як раніше.
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24.11.2021 17:23 Відповісти
Хочу выбрать в следующий раз власть, которая так же "крадет"
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24.11.2021 17:33 Відповісти
Удивительно. Фрегаты в Турции заказываем, дороги строят, мосты. Школы и больницы реконструируют, на оборонку хватает. Но власть КРАДЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!! Ублюдочность упоротая достала!!!
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24.11.2021 19:10 Відповісти
Да... по комментариям сразу же видно кто видел Запорожье исключительно на географической карте....
Как житель города Запорожье и конкретно Хортицкого микрорайона, который последние 42 года регулярно ездит по ушатаным временем и транспортом мостам Преображенского, заявляю всем: темпы строительства новых мостов при Зеленском (как с микрорайона на Хортицу, так и с Хортицы в город) раз в 5 выше чем темпы при Ющенко, Януковиче и Порошенко вместе взятых!
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24.11.2021 18:23 Відповісти
Я живу рядом,- в херсонской области. От Запорожья до Мелитополя дорога огонь, а теперь от Мелитополя до Каховки половину сделали. А мост через Северо-крымский канал за 5 месяцев сделали. А в Херсоне мостопереход ХБК-Таврический мк р-н заканчивают.
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24.11.2021 20:11 Відповісти
А еще вспоминаю, как к нам Порох приезжал как-то. Так его по "убитой" дороге плотины ДнепроГЭСа не возили. Видимо боялись за его Ж..ПУ. Ну да, нужно же было ее для "стадиона" приберечь для сценки типа "жо..па тебе, народ Украины".
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24.11.2021 19:07 Відповісти
за свою они боялись
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24.11.2021 22:22 Відповісти
Это хорошо, только Зеленский тут не при чем. Все с наших налогов.
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24.11.2021 20:30 Відповісти
В том -то и дело что деньги всегда были, только их (как бы мягче сказать) не на то тратили.
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24.11.2021 21:40 Відповісти
Чому ж тоді раніше з ваших "налогов" нічого не будували? А зараз вистачає і на армію, і на мости, і на дороги, і ще на десятки проектів. Пояснювати, сподіваюсь, не треба.
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26.11.2021 09:14 Відповісти
Мосты, это вам не хухры мухры, тут на совесть нужно! Нет что бы, построить в стиле "золотых врат" туристов бы привлекли, недальновидные.
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24.11.2021 21:20 Відповісти
 
 