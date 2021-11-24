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газ (2592) ОДА (1541) пікет (322) протест (2250) Чернівці (374)

Селяни пікетували Чернівецьку ОДА, бо рік живуть без газу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Торік газопровід зруйнувала паводкова хвиля. Протестувальники вимагали відремонтувати газогін і подати газ у будинки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Перед тим, як приїхати до Чернівців на протест, два дні поспіль перекривали місцеву дорогу. Їх обурило те, що за ці дні до них ніхто із посадовців не приїхав, щоб роз'яснити ситуацію.

Під час пікету мешканці села Банилів вигукували "Нам потрібен газ".

"Ми два дні перекривали дорогу у селі — до нас ніхто не приїхав. У мене двоє дітей — вони мерзнуть, в хаті холодно. Ми гріємось дровами. Нам обіцяли, що буде 1 жовтня, потім з 1 грудня, тепер кажуть 20-те грудня", — розказала протестувальниця Параскева Куделько.

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До мітингувальників вийшов директор департаменту капітального будівництва Микола Гладюк. За його словами, ОДА оголосила та провела тендер, наразі ведуться роботи з ремонту газопроводу.

Водночас голова ОДА Сергій Осачук після того, як люди вийшли з пікетом, написав на своїй сторінці у Facebook, що голова громади "підбурює людей до емоційних кроків, а міг би просто принести теплого чаю будівельникам".

Влітку газ місцевим жителям подавали через тимчасовий газопровід. Він придатний лише для використання у теплу пору, бо зі зниженням температури тиск в ньому падає.

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Наприкінці жовтня цього року уряд виділив майже 9 мільйонів гривень на відновлення газопроводу "Джурів-Банилів". Заступник голови ОДА Богдан Ковалюк сказав, що відновити провід мають до кінця листопада.

Селяни пікетували Чернівецьку ОДА, бо рік живуть без газу 01
Селяни пікетували Чернівецьку ОДА, бо рік живуть без газу 02
Селяни пікетували Чернівецьку ОДА, бо рік живуть без газу 03
Селяни пікетували Чернівецьку ОДА, бо рік живуть без газу 04
Селяни пікетували Чернівецьку ОДА, бо рік живуть без газу 05
Селяни пікетували Чернівецьку ОДА, бо рік живуть без газу 06
Селяни пікетували Чернівецьку ОДА, бо рік живуть без газу 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
Хотіли написати падловова.
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24.11.2021 16:29
+2
При тому що у нас Голодомору не було, москалі не встигли "звільнити".
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24.11.2021 16:42
+2
Стоят довольные рожи и бросаются словами... А опыт подсказываете, что спроси любую из них, начнут рассказывать что никакого Голодомора и не было никогда, а был просто неурожай...
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24.11.2021 17:06
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Велике руйнівництво.
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24.11.2021 16:09 Відповісти
А какая разніца
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24.11.2021 16:11 Відповісти
А когда им подключат газ, будут пикетировать шо дорого....
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24.11.2021 16:14 Відповісти
Торік газопровід зруйнувала падовова хвиля Джерело: https://censor.net/ua/p3301366
Ще так препіЗе!дента, ніхто не називав... А шановна редакція не хоче уточнити процент голосів за #Йдіть у сраку у цьому регіоні?
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24.11.2021 16:18 Відповісти
Вижницький район це Тимошенко, хоча округ загалом винрав Зеля, але так собі виграв, 29 відсотків.
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24.11.2021 16:20 Відповісти
Ні шановний, бо 29%+більшість ТЮля- це, на жаль, діагноз та перемога твГаГна над здоровим глуздом. Хочу вам нагадати, що Чернівецька область не була забутою, а ні Яценюком так і Гройсчаном.
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24.11.2021 16:28 Відповісти
Навряд, область дуже різна по електорату, українські райони, румунські, молдавські, гуцульскі, це гуцульский.
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24.11.2021 16:30 Відповісти
1й тур
Зеленський В.О. - 31.07%
Тимошенко Ю.В. - 19.67%
Порошенко П.О. - 14.09%
Бойко Ю.А. - 8.99%
Ляшко О.В. - 7.54%
Смешко І.П. - 5.24%
Гриценко А.С. - 5.16%
Кошулинський Р.В. - 1.31%
Вілкул О.Ю. - 1.13%
Тимошенко Ю.В. - 1.07%

2й тур
Зеленський В.О. - 75.87%
Порошенко П.О. - 21.64%
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24.11.2021 16:36 Відповісти
дякую, вичерпно та змістовно.
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24.11.2021 16:38 Відповісти
шо то ты бабе яге мало нарисовал)))) не стесняйся, сразу 78% малюй, что бы вовка обзавидовался)))
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24.11.2021 17:23 Відповісти
это цвк нарисовала, я только скопировал
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24.11.2021 18:00 Відповісти
цвк проводят опросы?)))))
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24.11.2021 18:11 Відповісти
Это не опросы, а результаты выборов за 19-й год) По этой области, я так понимаю)
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24.11.2021 18:42 Відповісти
по ЭТОЙ, это по какой?)))) не вводите в заблуждение народ. по загранице порох выиграл с 80%))))))
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25.11.2021 10:32 Відповісти
Пля, вы же всегда норм были) К чему это?) О какой области речь идет в статье?)
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25.11.2021 10:48 Відповісти
еще раз говорю, не коверкайте инфу и не пишите свои ДОГАДКИ))))
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25.11.2021 10:59 Відповісти
Какие догадки? Специально только что проверил... Это данные ЦВК по Черновицкой области)))
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp313pt001f01=719.html
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25.11.2021 11:07 Відповісти
По этой области, я так понимаю)
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25.11.2021 11:34 Відповісти
На тот момент у меня были сомнения только, что речь идет за область, или за конкретный район этой области))) В любом случае не ваши утверждения о опросах))) Так что пользователь Bogdan_ предоставил данные от ЦВК, о чем он и сообщил))) А вы это начали опровергать и утверждать о опросах)))
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25.11.2021 12:06 Відповісти
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24.11.2021 17:20 Відповісти
Що за падовова хвиля? Паводок -паводкова.
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24.11.2021 16:18 Відповісти
Хотіли написати падловова.
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24.11.2021 16:29 Відповісти
казалось бы, при чем тут платежки за ДОСТАВКУ газа?..
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24.11.2021 16:31 Відповісти
Честно, руки бы поотбивал бы тем кто обыгрывает вариации вокруг Голодомора...
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24.11.2021 16:37 Відповісти
При тому що у нас Голодомору не було, москалі не встигли "звільнити".
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24.11.2021 16:42 Відповісти
Стоят довольные рожи и бросаются словами... А опыт подсказываете, что спроси любую из них, начнут рассказывать что никакого Голодомора и не было никогда, а был просто неурожай...
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24.11.2021 17:06 Відповісти
зато платежки маленькие, это же самое главное
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24.11.2021 17:31 Відповісти
 
 