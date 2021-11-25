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На Чернігівщині відремонтували і зробили безпечною ділянку траси Н-07, яка проходить селом, - Служба автомобільних доріг. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Чернігівській області поблизу в’їзду з Сумщини відремонтували 3,2 км траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, що йде територією села.

На Чернігівщині відремонтували і зробили безпечною ділянку траси Н-07, яка проходить селом, - Служба автомобільних доріг 01

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ.

Село Лавіркове невелике – тут проживає трохи більше 100 жителів. Будинки розташовані у різних кінцях населеного пункту, поруч з сільськогосподарськими угіддями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Рівненській області відновлено найзруйнованішу дорогу регіону, - ОДА. ФОТОрепортаж

Однак, кажуть в автодорі, дорога має бути безпечною незалежно від кількості жителів:

"По селу зроблена пішохідна зона, острівець безпеки на переході, місця зупинки транспорту. Наразі на нове покриття нанесена розмітка та шумові смуги холодним пластиком, встановлені знаки, металеве бар'єрне огородження. Залишається проведення ліній освітлення".

На Чернігівщині відремонтували і зробили безпечною ділянку траси Н-07, яка проходить селом, - Служба автомобільних доріг 02

Також повністю замінили дорожнє покриття, розчистили й відремонтували водопропускні труби і розчистили узбіччя.

Ремонт траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, яка сполучає населені пункти трьох областей, виконується за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Протяжність траси по території області становить 143 км. Частина складається з бетонних плит, які демонтують і замінюють на асфальтобетонне покриття, розраховане на сучасні норми навантаження.

На Чернігівщині відремонтували і зробили безпечною ділянку траси Н-07, яка проходить селом, - Служба автомобільних доріг 03

Всього у Чернігівській області цього року відремонтують 182 км доріг державного значення.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Рівненщині відновили одну з найбільш зруйнованих доріг регіону.

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Топ коментарі
+4
Хоть российские танки спокойно проедут. Бея ям
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25.11.2021 10:25
+4
Знову прості переходи, а не шляхопроводи чи підземні через швидкісну трасу ( Скільки людей збивають автівки в селах, а камери автофіксації не ставлять: не хочуть чиновники та інша сволота платити навіть по 360 грн через кожні 20 км...
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25.11.2021 11:01
+4
Нашим танкам хорошо будет на Москву двигать.
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25.11.2021 12:16
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Хоть российские танки спокойно проедут. Бея ям
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25.11.2021 10:25 Відповісти
Ніт. На тих дорогах їх (кацапов)краще бити.
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25.11.2021 11:44 Відповісти
Це щоб російські танки траки не пошкодили?
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25.11.2021 10:53 Відповісти
нет, чтобы украинские танки быстрее до границы доехали дать вашим кацапам мзды. по самое не балуй.
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25.11.2021 15:23 Відповісти
Ти мій маленький зебільний герой! Адресу найближчого військомату підказати, чи мамця не пускає?
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25.11.2021 16:17 Відповісти
Знову прості переходи, а не шляхопроводи чи підземні через швидкісну трасу ( Скільки людей збивають автівки в селах, а камери автофіксації не ставлять: не хочуть чиновники та інша сволота платити навіть по 360 грн через кожні 20 км...
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25.11.2021 11:01 Відповісти
Вже в печінках коментарі до ремонту: "Для російських танків дороги". Ідіть знімайте асфальт до грязюки, щоб навіть танк застрягав. Задовбали вже.
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25.11.2021 11:06 Відповісти
без печенки

- в каком состоянии ЗСУ?

-про смертность в стране от ковид слышал? И про её уровень?
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25.11.2021 11:10 Відповісти
Для швидких дороги не потрібні?
Для оперативної передислокації ВСУ дороги не потрібні?
Для зменшення кількості і серйозності ДТП дороги не потрібні?
Інфраструктуру розвивати, яка буде приносити кошти в тому числі на оборону і на охорону здоров'я не потрібно?
Не ліпи мені горбатого, в Україні комплексні проблеми, і вирішуватись вони повинні також в комплексі. Є конкретні проблеми в військах/медицині? Ок. Треба підіймати питання по темі. І нічого лити бруд на все і вся без розбору, інакше будете звичайним зрадофвлом - аналогом кліше бабульок біля під'їзду яким нічого ніколи не подобається в принципі.
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25.11.2021 11:21 Відповісти
Олижко, ты считаешь - пусть ЗСУ с пустыми баками стоят, а по хорошим дорогам их бойцы потолкают?

в комплексе - даже улитки знают цены и качество этих дорог.

Сколько тебе подоляк платит?
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25.11.2021 11:29 Відповісти
Не я по методичкам працюю, щоб мені платили. В кожні новині набігають свідки зради, розвелось без міри. Шуруй в новину про пальне.
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25.11.2021 11:41 Відповісти
так и напиши что ты - идейный зебил
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25.11.2021 12:02 Відповісти
Голосував за Порошенка, але і у Зеленського є позитивні починання. І що я зрозумів особливо яскраво з 2014-го, то це те, що дураки є всюди і завжди, яку людину або ідеологію вони б не підтримували. Бо вони дураки, і підтримувати можуть будь що, у них завжди особлива мотивація, яка має мало спільного з реальністю.
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25.11.2021 12:07 Відповісти
ну про то что дураки есть кругом - я согласен

масса таких, которые видят хорошие дороги и не видят состояния зсу, медицины, а если и видят - то считают - "та это иной бюджет")))
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25.11.2021 12:29 Відповісти
Так, на оборону інший бюджет, який не зменшується, а поступово збільшується. І велике питання чи фінансів не вистачає, чи адміністрування цих фінансів погане.
І я, мабуть, відкрию таємницю, нам ще не один і не два роки РФ буде ворогом, але при цьому ми повинні розбудовувати всю країну, а не виключно армію. По медицині також витрати ростуть, а не зменшуються. Є конкретні недоліки? Є в чомусь недофінансування? Ок, нехай шукають гроші. До чого тут критика реальних, позитивних дій щодо відновлення доріг? Дороги відновлюються, значить, це добре і треба цю систему підтримувати, а не рушити. Щось інше погано працює? Ок, треба вдосконалювати.
Який, блін, сенс вимагати зменшення фінансування якоїсь функції від влади, коли треба вимагати, щоб вони грошей більше заробляли і ефективніше освоювали?
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25.11.2021 13:02 Відповісти
гроши е, их в дороги закапывают

я знаю про увеличение, так называемое, "оборонка"-увеличение УДО,МВС и т.п.

про задолженности выплат боевых, не слыхал? и т.п.

вот это как и есть уменьшение финансирования основных функций
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25.11.2021 13:36 Відповісти
Несправедливе розподілення МВС/МОУ? То до чого тут дороги? Їх будують не на папері, а реально. Є зловживання? Ок, до суду/до публікації. Є невиплати бойових? До МО. Мало грошей для МО? До Ради. Ще раз, це тупо критикувати будівництво/ремонт доріг, бо зовсім в іншому міністерстві не вистачає фінансів. Нехай знаходять ресурси, а не знижують видатки на добру справу. Погані дороги вбивають не гірше гарячої фази війни.
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25.11.2021 14:11 Відповісти
конечно тупо

хозяин у которого в хате протекает крыша кладёт плитку от калитки до двери в хату)))
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25.11.2021 14:32 Відповісти
А чому ні? Легше крівлю підносити - менше розіб'єш, спотикаючись. Навіть в своїй аналогії ти лінишся думати на крок вперед.
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25.11.2021 19:17 Відповісти
ага, хай гниёт хата)))
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25.11.2021 19:26 Відповісти
З такими радниками як ти і гнити б було нічому - всю плитку, всі меблі і посуд перетягав би на дах, щоб закрити дірку від дощу. А потім цей дах і без зливи під сласною вагою привалив би нахрін всіх мешканців.
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25.11.2021 23:28 Відповісти
Стёпа, когда ты был в зоне ООС последний раз? я - в сентябре.
У ВСУ там все хорошо, харош ссать.
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25.11.2021 15:24 Відповісти
лето 14-го)))

"невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України,"

https://www.president.gov.ua/news/prezident-doruchiv-viplatiti-v-povnomu-obsyazi-groshove-zabe-71081

Один из батальонов в зоне ООС уже 3 недели не получает горючего, - Бутусов Источник: https://censor.net/ru/n3301150

где то может и хорошо

кому и кобыла - невеста
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25.11.2021 15:48 Відповісти
твой буба в комплексе поднял вопрос, летом указом, про зп медикам?))))

где деньги? и не рассказывай что это не его полномочия, но он же вопрос поднял?

как и с миллиардом деревьев))
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25.11.2021 11:32 Відповісти
То підіймай питання про дерева/зп. Виходь на мітинги, пиши на сторінках. Але ж ні, краще кожну новину змішати з брудом. Хороша вона, погана, плювати...
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25.11.2021 11:44 Відповісти
Скорійше за усе кацапи-раби ***** лазять тут й серуть.... та вони й більше нічого крім срати всюди не можуть робити.
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25.11.2021 11:45 Відповісти
А довбати окопи не пробував? Перед наступом ворога це звичайна річ і тероборона мусить цим опікуватися.
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25.11.2021 13:21 Відповісти
Пардон, траншеї.
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25.11.2021 13:23 Відповісти
Ні, не пробував. Я і без прямого дотику до військової справи поважаю свої збройні сили. Але вважаю, що кожен мусить займатись своїм ділом: хто будує дороги, хто захищає країну в окопі, хто розподіляє кошти, хто кошти освоює, хто платить податки і виробляє продукт. Головою треба думати перш за все, а не емоціями і примітивними рефлексами.
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25.11.2021 13:33 Відповісти
нахер тот кислород?
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25.11.2021 11:08 Відповісти
Тот и те медицинские затраты на которые мог уйти ковид-фонд
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25.11.2021 11:26 Відповісти
Турботливий, швидку для звичайних людей не докличешся, а ти тут про якийсь кисень. Дихай ним сам якомога більше.
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25.11.2021 11:38 Відповісти
Бабки некуда девать.нах ер те Нептуны и Вильхи
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25.11.2021 11:27 Відповісти
ГСМ в войсках, харчи, форма....
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25.11.2021 11:33 Відповісти
Нашим танкам хорошо будет на Москву двигать.
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25.11.2021 12:16 Відповісти
 
 