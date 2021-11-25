На Чернігівщині відремонтували і зробили безпечною ділянку траси Н-07, яка проходить селом, - Служба автомобільних доріг. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У Чернігівській області поблизу в’їзду з Сумщини відремонтували 3,2 км траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, що йде територією села.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ.
Село Лавіркове невелике – тут проживає трохи більше 100 жителів. Будинки розташовані у різних кінцях населеного пункту, поруч з сільськогосподарськими угіддями.
Однак, кажуть в автодорі, дорога має бути безпечною незалежно від кількості жителів:
"По селу зроблена пішохідна зона, острівець безпеки на переході, місця зупинки транспорту. Наразі на нове покриття нанесена розмітка та шумові смуги холодним пластиком, встановлені знаки, металеве бар'єрне огородження. Залишається проведення ліній освітлення".
Також повністю замінили дорожнє покриття, розчистили й відремонтували водопропускні труби і розчистили узбіччя.
Ремонт траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, яка сполучає населені пункти трьох областей, виконується за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Протяжність траси по території області становить 143 км. Частина складається з бетонних плит, які демонтують і замінюють на асфальтобетонне покриття, розраховане на сучасні норми навантаження.
Всього у Чернігівській області цього року відремонтують 182 км доріг державного значення.
Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Рівненщині відновили одну з найбільш зруйнованих доріг регіону.
Будь ласка, зачекайте...
- в каком состоянии ЗСУ?
-про смертность в стране от ковид слышал? И про её уровень?
Для оперативної передислокації ВСУ дороги не потрібні?
Для зменшення кількості і серйозності ДТП дороги не потрібні?
Інфраструктуру розвивати, яка буде приносити кошти в тому числі на оборону і на охорону здоров'я не потрібно?
Не ліпи мені горбатого, в Україні комплексні проблеми, і вирішуватись вони повинні також в комплексі. Є конкретні проблеми в військах/медицині? Ок. Треба підіймати питання по темі. І нічого лити бруд на все і вся без розбору, інакше будете звичайним зрадофвлом - аналогом кліше бабульок біля під'їзду яким нічого ніколи не подобається в принципі.
в комплексе - даже улитки знают цены и качество этих дорог.
Сколько тебе подоляк платит?
масса таких, которые видят хорошие дороги и не видят состояния зсу, медицины, а если и видят - то считают - "та это иной бюджет")))
І я, мабуть, відкрию таємницю, нам ще не один і не два роки РФ буде ворогом, але при цьому ми повинні розбудовувати всю країну, а не виключно армію. По медицині також витрати ростуть, а не зменшуються. Є конкретні недоліки? Є в чомусь недофінансування? Ок, нехай шукають гроші. До чого тут критика реальних, позитивних дій щодо відновлення доріг? Дороги відновлюються, значить, це добре і треба цю систему підтримувати, а не рушити. Щось інше погано працює? Ок, треба вдосконалювати.
Який, блін, сенс вимагати зменшення фінансування якоїсь функції від влади, коли треба вимагати, щоб вони грошей більше заробляли і ефективніше освоювали?
я знаю про увеличение, так называемое, "оборонка"-увеличение УДО,МВС и т.п.
про задолженности выплат боевых, не слыхал? и т.п.
вот это как и есть уменьшение финансирования основных функций
хозяин у которого в хате протекает крыша кладёт плитку от калитки до двери в хату)))
У ВСУ там все хорошо, харош ссать.
"невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України,"
https://www.president.gov.ua/news/prezident-doruchiv-viplatiti-v-povnomu-obsyazi-groshove-zabe-71081
Один из батальонов в зоне ООС уже 3 недели не получает горючего, - Бутусов Источник: https://censor.net/ru/n3301150
где то может и хорошо
кому и кобыла - невеста
где деньги? и не рассказывай что это не его полномочия, но он же вопрос поднял?
как и с миллиардом деревьев))