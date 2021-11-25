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Луганщина (1510) СБУ (5034) тероризм (1329) навчання (153) операція Об'єднаних сил (2978)

"Терористів" нейтралізували, "заручників" звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання у районі проведення операції Об’єднаних сил. Цього разу у Старобільському районі Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мета тренувань ‒ перевірка готовності всіх суб’єктів боротьби з тероризмом до протидії можливим диверсіям та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперацій.

За легендою тренувань умовні терористи проникли на територію слідчого ізолятора у Старобільську і захопили у заручники співробітників пенітенціарної установи. Злочинці вимагали звільнити осіб, яких взято під варту.

Оскільки вимогу "терористів" не було виконано одразу, то їхні спільники вчинили "диверсію", підірвавши міст через річку Айдар.

У результаті було прийнято рішення про початок силової фази. Бійці Центру спеціальних операцій СБУ "А" нейтралізували "терористів" і звільнили "заручників".

Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 01

Тим часом вибухотехніки виявили закладені "вибухові пристрої" та знешкодили їх.

Інші учасники навчань оперативно відновили транспортне сполучення через річку, звівши понтонну переправу, і локалізували наслідки диверсії. Умовних диверсантів затримали.

У навчаннях взяли участь регіональні підрозділи Служби безпеки України, Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Держспецзв’язку, прокуратури, Державної кримінально-виконавчої служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 02

За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру при СБУ учасники тренувань продемонстрували готовність до злагодженої міжвідомчої взаємодії в умовах проведення антитерористичної операції у районі ООС.

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Систематичне проведення таких навчань дозволяє посилити ефективність спільних дій під час проведення реальних спецоперацій.

Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 03
Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 04
Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 05
Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 06
Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 07
Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 08
Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 09
Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 10
Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 11
Терористів нейтралізували, заручників звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС 12
Фото: сайт СБУ

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Надо в Киеве провести практические учения по нейтрализации предателей в офисе завхоза !
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25.11.2021 11:16 Відповісти
СБУ , это ВЫ в 2014 г. ДОБРОВОЛЬНО отдали бандитам "Луганское Обл. СБУ " вместе с огромным количеством оружия ???
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26.11.2021 00:01 Відповісти
Все же лучше для СБУ тренироваться на кошках, чем штурмовать базу военной разведки Украины или еще какой-то пакостью заниматься.
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25.11.2021 11:41 Відповісти
Краще б провели таку операцію в "Синевірі". Але це колись зробить інший склад СБУ.
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25.11.2021 12:17 Відповісти
СБУ-респект...
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25.11.2021 12:28 Відповісти
Мавп'ятник гойдається на хвостах. Інтелектуальної служби, яка б ловила фінансових терористів МВФ нема.
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25.11.2021 20:09 Відповісти
 
 