"Терористів" нейтралізували, "заручників" звільнили: СБУ провела антитерористичні навчання у районі ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Служба безпеки України провела антитерористичні навчання у районі проведення операції Об’єднаних сил. Цього разу у Старобільському районі Луганської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Мета тренувань ‒ перевірка готовності всіх суб’єктів боротьби з тероризмом до протидії можливим диверсіям та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперацій.
За легендою тренувань умовні терористи проникли на територію слідчого ізолятора у Старобільську і захопили у заручники співробітників пенітенціарної установи. Злочинці вимагали звільнити осіб, яких взято під варту.
Оскільки вимогу "терористів" не було виконано одразу, то їхні спільники вчинили "диверсію", підірвавши міст через річку Айдар.
У результаті було прийнято рішення про початок силової фази. Бійці Центру спеціальних операцій СБУ "А" нейтралізували "терористів" і звільнили "заручників".
Тим часом вибухотехніки виявили закладені "вибухові пристрої" та знешкодили їх.
Інші учасники навчань оперативно відновили транспортне сполучення через річку, звівши понтонну переправу, і локалізували наслідки диверсії. Умовних диверсантів затримали.
У навчаннях взяли участь регіональні підрозділи Служби безпеки України, Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Держспецзв’язку, прокуратури, Державної кримінально-виконавчої служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органи державної влади та місцевого самоврядування.
За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру при СБУ учасники тренувань продемонстрували готовність до злагодженої міжвідомчої взаємодії в умовах проведення антитерористичної операції у районі ООС.
Систематичне проведення таких навчань дозволяє посилити ефективність спільних дій під час проведення реальних спецоперацій.
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