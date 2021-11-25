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Контррозвідка СБУ ліквідувала канал легалізації в Україні іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Контррозвідка СБУ у Дніпрі викрила і заблокувала канал легалізації в Україні іноземних громадян, вихідців із країн Близького Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники діяли за схемою легалізації іноземців через укладання фіктивних шлюбів в Україні. Використовуючи особисті зв’язки в держорганах, забезпечували їм прискорену процедуру перевірки міграційними органами та видачу відповідних дозвільних документів.

Пакет документів на постійне проживання в Україні "під ключ" обходився замовникам у $3,5 тис.

За даними слідства, організували незаконну оборудку двоє іноземців та двоє громадян України, вихідців із країн Кавказького регіону.

Контррозвідка СБУ ліквідувала канал легалізації в Україні іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками 01

Потенційних клієнтів, які бажали отримати українське громадянство, підшукували у соцмережах та місцевих етнічних громадах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблоковано масштабний канал нелегального отримання громадянства однієї з країн ЄС. Серед "клієнтів" - росіяни та мешканці ТОТ України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Отримавши замовлення, українські "партнери" підбирали у власній "базі даних" кандидатури громадянок України, які за матеріальну винагороду давали згоду на укладання фіктивних шлюбів з іноземцями.

Контррозвідка СБУ ліквідувала канал легалізації в Україні іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками 02

Потім ділки залучали представників державних міграційних структур. Останні забезпечували проведення спрощеної прискореної перевірки "підопічних" іноземців та видачу їм відповідних дозвільних документів.

Після отримання тимчасової чи постійної посвідки на проживання в Україні через певний час порушувалося питання щодо отримання "клієнтами" громадянства України.

Контррозвідка СБУ ліквідувала канал легалізації в Україні іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками 03

За наявною інформацією, схема проіснувала майже 3 роки, і за цей час зловмисники збагатилися більше ніж на $150 тис.

У ході проведення невідкладних слідчих дій, проведених за адресами фактичного мешкання учасників схеми та у службових приміщеннях державних установ, вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, офіційні бланки з печатками державних міграційних органів та банківські картки, через які здійснювався розрахунок з "клієнтами".

Контррозвідка СБУ ліквідувала канал легалізації в Україні іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками 04

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам незаконної схеми за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Заходи із блокування каналу здійснювали співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Контррозвідка СБУ ліквідувала канал легалізації в Україні іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками 05
Фото: сайт СБУ

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Отличная новость,если убрать слова "канал легалізації в Україні"..
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25.11.2021 13:08 Відповісти
Контррозвідці СБУ-респект...
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25.11.2021 13:08 Відповісти
В эту Матню верят даже Путлер Щойху и Александр Невзоров....
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25.11.2021 13:36 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/deputata-oblradi-vid-ies-namagajutsja-zrobiti-prichetnim-do-zamahu-na-shefira-zajava/


Депутата облради від «ЄС» намагаються зробити причетним до замаху на Шефіра, - заява
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25.11.2021 13:37 Відповісти
В США и ЕС лишают гражданства , если подтверждается фиктивность брака
потом - депортация . Для невест - уголовное дело
Обычно проверяют совместный быт - вещи , знание жилья, беседуют с соседями , расположение телефонных звонков.
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25.11.2021 13:42 Відповісти
А у нас в это время директриссы паспортных столов "бизнесвумен" становятся
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25.11.2021 13:46 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/ochilnik-gur-pro-viyskovu-spivpracyu-ukrajini-ta-ssha-25112021-443792



"Глава украинской разведки Кирилл Буданов во время визита в США заявил, что усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Европы"

А ЩЕ ВІН РОЗПОВІВ ЩО ОПЕРАЦІЮ ВАГНЕРГЕЙТУ ЗІРВАВ НЕ ЄРМАК? ЧИ ВІН АГЕНТ РОЗВІДКИ США? Й ЗЕЛЕНІ УБЛЮДКИ ЦЬОГО НЕ ЗНАЮТЬ
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25.11.2021 13:42 Відповісти
Придеться мне жениться на гражданке какойся Италии или Могикании... Денег нет,но я держуся без взятков и прочих фиктивных дАкументов почтальона Печкина.... из долбанного Простоквашино...
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25.11.2021 13:46 Відповісти
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150 кусков баксов за три года - бешеные гроши, чуваки реально поднялись на схеме
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25.11.2021 13:53 Відповісти
гроші грошима,а зараз математика
150000 : 3,5=42857 условних
іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками легалізовано в Україні.
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25.11.2021 14:03 Відповісти
Всі вони з часом будуть прохачами виду на проживання в Німеччині).
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25.11.2021 14:30 Відповісти
гроші грошима,а Вам може почати все таки з арифметики,мабуть не той інтеграл взяли.
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25.11.2021 15:05 Відповісти
угу,сорь.не там кому втулив.всього то 42 особи))
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25.11.2021 15:47 Відповісти
И ещё брак за 24 часа в помощь нелегалам забыли упомянуть
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25.11.2021 14:19 Відповісти
Взятка-всему голова!
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25.11.2021 15:27 Відповісти
Зверніть увагу, як після оприлюднення вагнергейту та повної дискредитації СБУ ,як придаткового органу ФСБ, зашаруділи, активізувались есбеушники, гєройські операції проводять… Московська сволота!!!
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25.11.2021 16:55 Відповісти
 
 