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Понад 20 тис. фейкових акаунтів: СБУ знешкодила на Херсонщині потужну ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз гібридної агресії РФ. У ході слідчо-оперативних дій у Херсонській області викрито потужну ботоферму, яка діяла в інтересах російських спецслужб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники проводили спеціальні інформаційні операції для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

Для реалізації підривної діяльності вони створили понад 20 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах, форумах та популярних месенджерах.

Через анонімні профілі поширювали дезінформацію про внутрішню ситуацію у нашій країні. Крім того, зловмисники розсилали неправдиві повідомлення щодо "мінування" інфраструктурних об’єктів на території регіону.

Понад 20 тис. фейкових акаунтів: СБУ знешкодила на Херсонщині потужну ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ 01

За даними слідства, до організації ботоферми причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили за адресами свого проживання. Для маскування акаунтів зловмисники використовували спеціальні телекомунікаційні пристрої.

Оплату від своїх "кураторів" вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

Під час обшуків за адресами перебування організаторів протиправної діяльності у Херсонській області правоохоронці виявили:

- понад 3 тисячі сім-карток,

- комп’ютерну техніку із доказами незаконних дій

Понад 20 тис. фейкових акаунтів: СБУ знешкодила на Херсонщині потужну ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ 02

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину та обрання судом мір запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 56 тис. ботів отримали гроші з РФ за антивакцинаторську кампанію, - Радуцький

Правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушень для притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Понад 20 тис. фейкових акаунтів: СБУ знешкодила на Херсонщині потужну ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ 03
Фото: сайт СБУ

Заходи з викриття протиправної діяльності проводили кіберфахівці Управління СБУ в Херсонській області спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Топ коментарі
+24
Когось ми тут точно вже більше не побачимо.
От і добре.
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25.11.2021 14:41
+13
Боротба з лапатно-запапарєбрікавим лайном повинна тривати,СБУ-респект...
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25.11.2021 14:42
+6
Паходу, ми його втратили назавжди...
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25.11.2021 15:08
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Когось ми тут точно вже більше не побачимо.
От і добре.
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25.11.2021 14:41 Відповісти
В Срашке правители имеют собственное население как последних пидо'рков, а оно только повизгивает по-холуйски при этом, находясь на положении понукаемого, зомбированного стада, хамоватого и обозлённого на весь мир.
Ботоксный фюрер Путлер и его хамоватые вертухаи в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
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25.11.2021 15:10 Відповісти
Боротба з лапатно-запапарєбрікавим лайном повинна тривати,СБУ-респект...
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25.11.2021 14:42 Відповісти
Респект СБУ? За что? Перед тем как в бубен стучать, прочитай всю новость. Внимательно
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25.11.2021 15:09 Відповісти
Коли на фото все замазано то бакановцям не дуже віриться. Нагадує імітацію "бурхливої" діяльності.
Чауса заховали і не показують.
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25.11.2021 14:59 Відповісти
А кого бы ты хотел там увидеть? Себя?
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25.11.2021 15:09 Відповісти
А хто, смішити нас буде? =((=
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25.11.2021 15:05 Відповісти
NNN, ти ще з нами?
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25.11.2021 15:06 Відповісти
Паходу, ми його втратили назавжди...
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25.11.2021 15:08 Відповісти
Зебилы - Они как хамелеоны, мимикрируют . Меняют ники и перерегистрируются
Один сам признался. Был " Harib Da", теперь Marko Lukash назвался
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25.11.2021 15:17 Відповісти
Статью 361 нужно ужесточить. Ассоциировать с изменой родины и ввести соответствующие наказания. Иначе появится новые ботофермы. Это война, ребятки.
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25.11.2021 15:10 Відповісти
дурачок, тебе по ушам катаются, а ты и рад! Это обычная терминация **** траффика, но тебе ЗЕбизяне и не знать, что это такое, поэтому такие будут в два горла кукарекать о том, что урааа, вскрыли ботоферму.
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25.11.2021 15:21 Відповісти
коментар відмічено як спам
Хм, вот причина пропажи многих порохоботов.
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25.11.2021 15:16 Відповісти
Тебя разве не задержали?
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25.11.2021 15:45 Відповісти
Куме, а мене то за що?
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25.11.2021 19:27 Відповісти
За прохороботов, я ведь из них.
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25.11.2021 19:35 Відповісти
А, ну то жди, СБУ и до тебя доберётся.
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25.11.2021 19:56 Відповісти
Тебе кто башляет, зебильное? Подоляк или Лещенко?
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25.11.2021 15:19 Відповісти
это обычные телефонные мошейники, таких контор полно по всей стране
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25.11.2021 15:53 Відповісти
а ботоЄрму, в ОП слабо знешкодити.
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25.11.2021 16:16 Відповісти
Якби сімки продавали по паспорту, то такого бедламу, як зараз, з цими телефонними шахраями не було б. Але мафії це не вигідно.
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25.11.2021 16:39 Відповісти
не верю ни одному слову так называемых правоохоронцiв из СБУ
Для подобной деятельности совсем необязательно находиться в Украине.
Это простые аферисты, коих у вас как грязи.
Мне уже больше 3 лет приходят всякие тексты от подобных личностей. Имел глупость использовать свой телефон в Киеве и Виннице
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25.11.2021 16:40 Відповісти
Странную статью шьют.
Сим карты использовались для доступа в интернет, для уникализации бота. Где здесь незаконное вмешательство?
Я подозреваю что нужной статьи в ук просто нет - распространение ложной информации. Если бы такая статья была, все наши правители давно бы вышли на самих себя.
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25.11.2021 17:31 Відповісти
 
 