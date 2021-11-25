Побили та закопали на цвинтарі, - на Волині двоє чоловіків переконували третього не вимагати борг. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Потерпілий зміг вибратися з могили та звернувся до поліцейських. Зараз він в реанімації, а нападників затримали.
Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли в поліції, один місцевий мешканець заборгував гроші іншому. А коли той почав вимагати повернення боргу - звернувся до двох своїх знайомих.
"Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати "могилу" та закидали його ґрунтом", - йдеться в повідомленні поліції.
Чоловік зміг вибратися з могили та звернутися до поліцейських.
Обох нападників затримали, вдома у них провели обшуки. Чоловіків підозрюють у розбої та незаконному заволодінні автомобілем. Їм загрожує до 10 років за ґратами.
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Ту ж могилу хай розширять і самі ж лягають. А цей прикидає. От тоді буде справедливе покарання. А так або відмажуть або по удо чи під якусь амністію підпадуть... Жорстокість доведена - відповідним має бути покарання.
после 3 часов избиения и копать себе могилу...силен мужик здоровьем и ...удачей..
не дай Бог так деньги позычать...
Втор 15:2 Вот как это следует делать: каждый заимодавец пусть простит долг, который он дал ближнему. Пусть он не требует уплаты долга со своего друга или брата, потому что провозглашено Господнее время для прощения долгов.