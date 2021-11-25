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Волинь (405) побиття (557) Нацполіція (8851) розбій (139)

Побили та закопали на цвинтарі, - на Волині двоє чоловіків переконували третього не вимагати борг. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Потерпілий зміг вибратися з могили та звернувся до поліцейських. Зараз він в реанімації, а нападників затримали.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли в поліції, один місцевий мешканець заборгував гроші іншому. А коли той почав вимагати повернення боргу - звернувся до двох своїх знайомих.

"Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати "могилу" та закидали його ґрунтом", - йдеться в повідомленні поліції.

Чоловік зміг вибратися з могили та звернутися до поліцейських.

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Обох нападників затримали, вдома у них провели обшуки. Чоловіків підозрюють у розбої та незаконному заволодінні автомобілем. Їм загрожує до 10 років за ґратами.

Побили та закопали на цвинтарі, - на Волині двоє чоловіків переконували третього не вимагати борг 01
Побили та закопали на цвинтарі, - на Волині двоє чоловіків переконували третього не вимагати борг 02
Побили та закопали на цвинтарі, - на Волині двоє чоловіків переконували третього не вимагати борг 03
Побили та закопали на цвинтарі, - на Волині двоє чоловіків переконували третього не вимагати борг 04

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Топ коментарі
+30
Хочеш мати ворога - позич комусь гроші
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25.11.2021 17:56
+21
Я позичаю лише таку суму з якою ладний назавжди розпрощатися і ніколи про борг не нагадую. Якщо не віддають то це плата за знання того що людина гнила. Всі при цьому задоволені.
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25.11.2021 18:07
+3
Странно, обычно вроде всё наоборот 😁
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25.11.2021 18:01
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Хочеш мати ворога - позич комусь гроші
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25.11.2021 17:56 Відповісти
Ще допомогає для розвитку пам'ті)))))))))))
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25.11.2021 19:47 Відповісти
Це скоріше всього наркоми з поплавленими мізками, а не бандити з 90-х.
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25.11.2021 20:49 Відповісти
Сувенірні мечі для чого фоткати, клоуни.
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25.11.2021 17:57 Відповісти
для "арабів-біженців" з москви
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25.11.2021 17:59 Відповісти
Тренуються волинські "члени загону самооборони" , поки на Волинь кацапи з арабами-туристами не появились.
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25.11.2021 17:58 Відповісти
Странно, обычно вроде всё наоборот 😁
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25.11.2021 18:01 Відповісти
Наоборот-то какой смысл? Мертвый денег не вернет.
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25.11.2021 18:32 Відповісти
Я позичаю лише таку суму з якою ладний назавжди розпрощатися і ніколи про борг не нагадую. Якщо не віддають то це плата за знання того що людина гнила. Всі при цьому задоволені.
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25.11.2021 18:07 Відповісти
очень правильная позиция прописанная в Евангелии! я так же мыслю...
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25.11.2021 19:40 Відповісти
Так вже вийшло що я атеїст Київського Патріархату.
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25.11.2021 19:45 Відповісти
100%
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25.11.2021 21:27 Відповісти
Я вже задовбався рахувати скільки мені грошей і речей так і не повернули.
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25.11.2021 18:20 Відповісти
Кіна надивились падли.
Ту ж могилу хай розширять і самі ж лягають. А цей прикидає. От тоді буде справедливе покарання. А так або відмажуть або по удо чи під якусь амністію підпадуть... Жорстокість доведена - відповідним має бути покарання.
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25.11.2021 18:22 Відповісти
А мечи-то Хаттори Ханзо. Только злоумышленники не знали, что потерпевший прошел подготовку у Пэй Мэя
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25.11.2021 18:26 Відповісти
волиняки розійшлись не жарт...
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25.11.2021 18:41 Відповісти
Видимо не убедили и аргументы закончились.
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25.11.2021 18:41 Відповісти
як скушно ми живем, катани, морськи кортікі, форт травмат, дср, старовинне кладовище, як би я був шефом поліції, богом клянусь яб замовив лобстера с шартоне с офіціантом щоб цю новину принять
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25.11.2021 19:00 Відповісти
Хотите веселья-попробуйте сделать харакири крестообразной отвёрткой.
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25.11.2021 19:11 Відповісти
как он смог отрыться? узкая и не глубокая могилка оказалась? хорошо хоть той лопатой не убили...
после 3 часов избиения и копать себе могилу...силен мужик здоровьем и ...удачей..
не дай Бог так деньги позычать...
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25.11.2021 19:10 Відповісти
Зато не какие-то там ватонавты из лыдыныры!
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25.11.2021 19:10 Відповісти
Самураи 90-х. Депортация машины времени ошиблась 2021.
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25.11.2021 19:32 Відповісти
даже такое дело доделать до конца не могут....шо тогда про великие дела говорить?
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25.11.2021 19:41 Відповісти
...точно не перепутали город??? Может таки Харьков ковбойская столица Украины? Только в Харькове могут трижды замочить фраера и бампером, и еще чем более изысканным. Копы в шоке, пора переименовать город (закончить декоммунизацию) в город Чекаго, где все фраера чекают на разборки
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26.11.2021 04:07 Відповісти
Что там Библия говорит о даче в долг?
Втор 15:2 Вот как это следует делать: каждый заимодавец пусть простит долг, который он дал ближнему. Пусть он не требует уплаты долга со своего друга или брата, потому что провозглашено Господнее время для прощения долгов.
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26.11.2021 10:18 Відповісти
 
 