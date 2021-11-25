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Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліція з’ясовує обставини масштабної ДТП на в’їзді до Харкова, за попередньою інформацією, зіштовхнулося 5 транспортних засобів, кількість загиблих іще не відома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі відділ комунікації поліції Харківщини, передає Укрінформ.

"Попередньо встановлено, що зіштовхнулися три легковика та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі. Є загиблі. Їх кількість встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про ДТП надійшла 25 листопада о 18:25.

Наразі на місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники.

У соціальних мережах повідомляється, що ДТП сталася на кільцевій дорозі в районі в'їзду в 602-ий мікрорайон міста, а в розтрощеному таксі перебувало щонайменше троє людей.

Користувач Фейсбука Юрій Сапронов опублікував відео з місця події

Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі 01
Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі 02
Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі 03
Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі 04

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Топ коментарі
+23
В Харькове автомобильный транспорт запретить. Пусть на ишаках, на верблюдах, на страусах... Целее будут.
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25.11.2021 21:17
+19
бачу у стрічці новин Харків, вже знаю що жахлива ДТП
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25.11.2021 21:12
+19
Розумію що зараз не до гумору , але таке вже стає актуальним для Харківа . Коментар внизу взагалі - шедевр . .
.
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25.11.2021 21:33
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бачу у стрічці новин Харків, вже знаю що жахлива ДТП
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25.11.2021 21:12 Відповісти
Загинули водій таксі та бабуся з онуком. Шкода людей.
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25.11.2021 21:15 Відповісти
предварительно фура АТБ столкнулась с фурой со щебнем которая в свою очередь перевернулась на стоящие на светофоре автомобили ...
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25.11.2021 21:16 Відповісти
В Харькове автомобильный транспорт запретить. Пусть на ишаках, на верблюдах, на страусах... Целее будут.
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25.11.2021 21:17 Відповісти
много безнаказанных неадекватов, + усталость. водилы, что в такси, что на фурах херачат сутками, без отдиха чтоб на конченных машинах прокормить семью и еще заработатьт на ремон . а почему конченных? немец или француз без ремонта вытянул из них все!!!! продал, чтоб не ремонтировать, хатя на вид, машины отличные. наши же, вроде зарабативают и в то же время большую часть тратят на ремонт, вот и не хваатает на семью. а про неадекватов, сами знаете.
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25.11.2021 22:10 Відповісти
Войне почти 8 лет, война на дорогах с трупами пошла в эти месяцы массовая, от ковида в могилы уходят ещё так же! На новый год не стоит дуремарить феерверком---плохая тема пошла по нашей стороне. Нам есть о чём подумать и решить. Сильно общество стало переступать грань дозволенного во многом.
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25.11.2021 21:18 Відповісти
А без толку. Пьяные и обдолбанные придурки как будут летать на тачках, так и будут стрелять фейерверки без соблюдения безопасности.
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25.11.2021 21:36 Відповісти
от фейерверков и петард 100% пострадают.Возможно дети.Запомните этот камент.
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25.11.2021 21:44 Відповісти
а почему логотип АТБ закрасили на фото?
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25.11.2021 21:19 Відповісти
имидж и репутация не позволяют
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26.11.2021 18:01 Відповісти
❗️🚨Очевидец аварии рассказала, что водитель грузовика летел на красный и жертв могло быть ещё больше



Пассажир рейсового автобуса в последний момент успел закричать водителю «СТОЙ!!».

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25.11.2021 21:19 Відповісти
Накладки или сон.
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25.11.2021 21:23 Відповісти
да походу такси просто в лепёшку...
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25.11.2021 21:25 Відповісти
Царство Небесне загиблим. Харків і водії це щось! В Київі гасають, як на срачку, але правила більш-менш блюдуть, а в Харкові, хай вибачають нормальні водії, мабуть про правила не чули. Що не день, то жертви.
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25.11.2021 21:30 Відповісти
Нда...если бы свинособаки дошли до Харькова,то там на любом перекрестке их бы ждал звиздец.
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25.11.2021 21:31 Відповісти
Від свинособак до Харкова лише сморід може дійти. Не більше.
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25.11.2021 21:48 Відповісти
Розумію що зараз не до гумору , але таке вже стає актуальним для Харківа . Коментар внизу взагалі - шедевр . .
.
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25.11.2021 21:33 Відповісти
Це так російськомовний Харків намагався перевести повідомлення на українську мову, так і Googl допомагав.
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25.11.2021 21:56 Відповісти
что-то в Харькове с ДТП...пороблено ...или там свои ПДД....или капец...
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25.11.2021 21:34 Відповісти
хорошие дороги(с)
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25.11.2021 21:37 Відповісти
и дураки (ну если по классику)
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25.11.2021 21:39 Відповісти
В Ха слишком высокая концентрация идиотов. Тут нужно глядеть во все стороны.
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25.11.2021 21:39 Відповісти
ккой-то проклятый город... надо освятить
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25.11.2021 21:44 Відповісти
явно что то с харькОвом не то...
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25.11.2021 21:48 Відповісти
Водії фур як завжди поспішають і часто кладуть на всіх, тому так багато аварій за участю фур, а фур які прямують у Харків багато і фур зі всієї України
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25.11.2021 21:58 Відповісти
Фури ганяють швидше леговиків у Києві, не дивно що перекинулася, але нажаль страждають інші.
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25.11.2021 23:32 Відповісти
Відкрийте в тому Харкові хоч одну церкву ПЦУ.
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26.11.2021 10:56 Відповісти
 
 