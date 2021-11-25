Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція з’ясовує обставини масштабної ДТП на в’їзді до Харкова, за попередньою інформацією, зіштовхнулося 5 транспортних засобів, кількість загиблих іще не відома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі відділ комунікації поліції Харківщини, передає Укрінформ.

"Попередньо встановлено, що зіштовхнулися три легковика та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі. Є загиблі. Їх кількість встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про ДТП надійшла 25 листопада о 18:25.

Наразі на місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники.

У соціальних мережах повідомляється, що ДТП сталася на кільцевій дорозі в районі в'їзду в 602-ий мікрорайон міста, а в розтрощеному таксі перебувало щонайменше троє людей.

Користувач Фейсбука Юрій Сапронов опублікував відео з місця події







