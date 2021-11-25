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голодомор (213) Інститут нацпам'яті (138) історія (721) фальсифікації (103)

У книзі, виданій Музеєм Голодомору для поширення правди про геноцид, знайшли фальсифікації. Інститут нацпам'яті призначив експертизу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Ряд науковців заявляють про фальсифікацію у виданні, здійсненому під егідою Музею Голодомору. Вони вказують на цілу низку явних фальсифікацій даних і вважають, що трикратне завищення реальної кількості померлих через Голодомор підважує доказовість самого факту геноциду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ідеться про видану цьогоріч книгу "Геноцид українців 1932–1933 за матеріалами досудових розслідувань". Хоча у коментарях фахівці зазначають, що попередні видання також містили чимало помилок, але книга 2021 року містить відверті фальсифікації.

Раніше кандидат історичних наук Геннадій Єфіменко заявив про велику кількість помилок у виданні і припустив, що це зроблено для просування цифри померлих від Голодомору 10,5 мільйони, яку він називає науково необґрунтованою та не доведеною. Він навів конкретні приклади, коли у книзі були сфальшовані цифри померлих, які називали дослідники минулого. Так, перший науковець, який вивчав демографічні втрати через Голодомор, Степан Сосновий називав 4,8 мільйони, тоді як у книзі сказано, що він писав про 7 млн померлих.

У книзі, виданій Музеєм Голодомору для поширення правди про геноцид, знайшли фальсифікації. Інститут нацпамяті призначив експертизу 01

Аналогічно вказано значно вищі цифри, говорячи про роботи багатьох інших дослідників, зокрема Роберта Конквеста. Окрім того, в один ряд з позиціями науковців поставлено не підкріплені фактами цифри, названі публіцистами та політиками.

У книзі, виданій Музеєм Голодомору для поширення правди про геноцид, знайшли фальсифікації. Інститут нацпамяті призначив експертизу 02

Вчора, 24 листопада, Єфіменко на прес-конференції продемонстрував фальсифікацію на конкретних прикладах.

21 листопада відбулася наукова конференція, в останній панелі якої провідні науковці обговорили проблеми підрахунку демографічних втрат від Голодомору. У резюме конференції доктор історичних наук, один з чільних дослідників Голодомору Станіслав Кульчицький висловив ставлення науковців до позиції Музею Голодомору. Її він назвав парадоксальною:

"Ми бачимо, що для обґрунтування цієї позиції, яка полягає мінімум у двократному перевищенні реальних демографічних втрат, задіяні великі ресурси. Навіщо це робиться? Важко сказати. Але це робиться, і є підозри, що для підсилення цієї позиції використовуються кошти, які зараз держава асигнує до Музею Голодомору. Удар прийняли на себе демографи, позиція яких обґрунтована елементарними законами їхньої науки. Підтримати їх доведеться історикам, яким не байдуже, як ця проблема висвітлюватиметься в шкільних і вузівських підручниках, засобах масової інформації".

Нагадаємо, демографи та більшість істориків, які спеціально досліджують Голодомор, вважають, що надсмертність від Голодомору становила 3,9 мільйонів та ще 600 тисяч ненароджених. Таким чином, загальна цифра демографічних втрат від Голодомору становила 4,5 мільйони.

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Єфіменко пояснив небезпеку накручування смертності, особливо якщо це робиться від імені державного Музею Голокосту, який поширює свої видання по всьому світу як вияв офіційної політики держави:

"Окрім звернення до елементарної наукової етики і порядності, є ще один надзвичайно негативний і важливіший момент, який стане неминучим наслідком таких ініційованих керівництвом Національного музею Голодомору-геноциду фальсифікацій. Саме завдяки таким посталим внаслідок фальсифікацій числам, та ще й поданим від імені авторитетних експертів та установ, багато патріотично налаштованих громадян України та українців закордоном, в тому числі і освічених, щиро вірять в те, що визнання Голодомору геноцидом напряму корелюється з кількістю загиблих від голоду. Мовляв, чим вищою буде названа кількість загиблих від голоду, тим певніше можна донести до усіх думку про геноцидний характер дій Кремля.

А це неправда, категорична неправда – як за визначенням, так і за наслідками.

Адже визначення тих чи інших дій геноцидом не обумовлено якоюсь нижньою межею втрат. І приклад визнаного міжнародним судом геноциду у Сребрениці (Боснія і Герцеґовина) це чітко підтверджує, адже там офіційне число вбитих мусульман становить 8 372 осіб. Тож для визнання Голодомору геноцидом не грає ролі те, чи вбито голодом було 4 млн, чи 7 млн, чи 10,5 млн українців. Найбільше важать аргументи, що демонструють наміри і дії організатора геноциду, у випадку з Голодомором – Кремля.

Але проблема не лише в тому, що створенням цієї сповненої фальсифікатом книги її автори фактично ошукують своїх прихильників.

Головна небезпека в іншому.

Доведення до абсурду кількості загиблих від голоду в роки Голодомору, як і використання сфальсифікованих аргументів, аж ніяк не сприятиме доведенню геноцидного характеру дій Кремля; ба більше: фальсифікат, тим більше такий відвертий і легко спростовуваний, апріорі не може переконати хоч когось, хто сумнівається і мислить.

Натомість він діє з точністю до навпаки: підважує сам концепт Голодомору як геноциду та нівелює здобутки українських науковців у цій темі. Не лише тому, що гіперболізована до абсурду кількість загиблих сама по собі викликає заперечення як очевидна неправда, а ще й тому, що це автоматично залучає до числа місцевих помічників Кремля набагато більшу частину українців, ніж то було насправді. Тобто знімає частину відповідальності Кремля, стверджуючи масовий характер місцевої "допомоги" його діям.

Але і це не все.

Через завищену до абсурду кількість загиблих від голоду піддаються забуттю інші тогочасні злочини Кремля, насамперед колективізація, розкуркулення, депортації, репресії проти інтелігенції та духовенства. А саме вони, якщо визначати поняття "геноцид" за наданим його творцем (Р.Лемкіним) означенням, разом із вбивством голодом, і є складовими геноциду проти українського народу. Фактично ініційоване керівництвом музею забуття інших злочинів Кремля відбувається не лише у контексті начебто відсутності втрат від тих злочинів (все приписується голоду), а й в ігноруванні боротьби українського народу, який навіть після ліквідації, арештів чи депортації провідних інтелектуалів та найактивнішої сільської верстви в Україні у 1929-1931 роках все-таки у 1933 р. змусив Кремль частково відступити".

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Про фальсифікацію даних у книзі також заявив видавець Марко Мельник. За його словами, попередньо надруковане і вже відправлене до бібліотек видання було вилучене, а згодом змінене шляхом фальшувань. У цьому Мельник звинуватив представника СБУ Миколу Герасименка, якого назвав "сірим кардиналом" Музею Голодомору, та директорку музею Олесю Стасюк.

"Під керівництвом Герасименка (що можуть підтвердити усі, хто має стосунок до підготовки книги) макет видання був повністю перероблений, викинуті логотипи мого видавництва, прибрали навіть назву видавництва на титульній сторінці, що робить видання невідповідним до офіційних вимог для друкованих видань. Проте вихідні дані та індивідуальний номер книжкового видання ISBN, який я присвоїв оригінальній книзі, був і в переробленому макеті. Та це були далеко не всі зміни у порівнянні з оригінальним виданням. Герасименко несамовито матюкався, коли пояснював мені причини вилучення накладу і продемонстрував примірник книги, де були десятки закладок на сторінках, які він хотів змінити.

Так з’явилася підробка, зображена на фото. На неї немає жодних документів, на відміну від тої, яку видавав я. Фахівці у дослідженні теми Голодомору пізніше з’ясували, що до нової книги додано низку вагомих фальсифікацій та інших свідчень непрофесійності істориків, та ще й додано грифи наукових та державних інститутів", - сказав він.

За словами Мельника, видання цієї книги "вже сильно нашкодило українським інтересам, але створена "куратором музею" фальшива версія містила ще більшу кількість сумнівних джерел, "випадково" допущених помилок і "неточностей", що всі ті державні інституції, посадовці та науковці, чиї імена і назви згадувались у книзі, були скомпрометовані".

"Це схоже на спецоперацію, спрямовану на знищення репутації української історичної науки і авторитету держави в цілому, - вважає він. - Але найгірше, що це відвертий глум над пам’яттю мільйонів невинно вбитих голодом українців. На моє переконання, ці дії вчинені з умислом та в інтересах нашого ворога у гібридній війні. Росія вже здійснювала спроби завадити визнанню Голодоморів на міжнародному рівні. Почерк характерний.

…Підробка матеріалів про жертв Голодомору – злочин, аналогічний запереченню геноциду чи применшенню його значення. Це бомба, закладена під українські національні інтереси. Голодомор намагаються ліквідувати як явище в нашій національній свідомості та хочуть зробити все, щоб його не визнала світова спільнота, а наших дослідників вважали некомпетентними. Такими, які малюють цифри "зі стелі".

У книзі, виданій Музеєм Голодомору для поширення правди про геноцид, знайшли фальсифікації. Інститут нацпамяті призначив експертизу 03

Наразі звинувачені у фальсифікації Олеся Стасюк та Микола Герасименко не оприлюднили своєї позиції. Немає реакції і на офіційній сторінці Національного музею Голодомору-геноциду.

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Натомість є реакція Станіслава Литвинова, співтворця документального фільму "10,5", який також створено під егідою Музею Голодомору, і який також просуває тезу про 10,5 млн померлих від Голодомору. Науковців, які не підтверджують цифру 10,5 млн померлих через Голодомор, він назвав "проросійськими вченими". Фільм "10,5" демонструватимуть або вже продемонстрували у багатьох посольства х України за кордоном.

Український інститут національної пам'яті направив книгу на експертизу Інституту історії України НАНУ, а також звернувся до Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Національна академія наук України із закликом утриматися від використання в суспільній комунікації державних органів фальшивих даних щодо Голодомору.

Наразі у проміжній відповіді Інститут історії України зазначив, що підрахунки, викладені у виданні, суперечать відомим на сьогодні даним:

"Підрахунки стосовно демографічних втрат України внаслідок Голодомору, що обстоюють автори Експертизи, суперечать відомим, багатократно перевіреним, таким, що пройшли експертизу світового наукового середовища, результатам фахових дослідників з проблеми і через те не можуть бути рекомендованими до застосування в законодавчій практиці.

Втрати України внаслідок Голодомору-геноциду вимагають свого подальшого дослідження, а не нормативного "призначення".

З огляду на сучасний стан наукового знання з проблем Голодомору та вагомості його політичної складової слід зауважити, що згадані Вами матеріали вимагають комплексного, предметного вивчення, джерелознавчої критики, та експертизи не лише самого видання, а й дотичних матеріалів з метою умотивованості висновків стосовно дотримання/чи ні дослідницьких процедур авторами-упорядниками документу та ініціаторами законодавчої ініціативи".

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Топ коментарі
+11
Інша справа, коли називають точну цифру жертв Холокосту.
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25.11.2021 21:52
+7
При цій владі і тут щось не чисто...
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25.11.2021 21:43
+6
3.9 мільонів. Ця цифра звучить уже біля 10 років і здавалося прийнта більшістю українців. ні. треба щось домальовувати... Нафіга? Щоб за кордоном казали що українці самі не знають і весь час щось вигадують.
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25.11.2021 21:53
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При цій владі і тут щось не чисто...
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25.11.2021 21:43 Відповісти
Я й не такі цифри чув, проте коли таким людям кажеш, що вони перебільшують в кількості жертв, вони відповідають, що це я ретранслюю російські наративи аби заперечувати голодомор. З однією крайності в іншу.
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25.11.2021 21:49 Відповісти
Інша справа, коли називають точну цифру жертв Холокосту.
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25.11.2021 21:52 Відповісти
Там, канєшна, все вивчено до мм.
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26.11.2021 00:43 Відповісти
3.9 мільонів. Ця цифра звучить уже біля 10 років і здавалося прийнта більшістю українців. ні. треба щось домальовувати... Нафіга? Щоб за кордоном казали що українці самі не знають і весь час щось вигадують.
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25.11.2021 21:53 Відповісти
А нам має бути пофіг, що за кордоном про нас кажуть. Вони тільки говорити вміють, а допомагають одиниці. Може ще прислухаємось, що ***** скаже, чи сіярто, чи лукашенко, чи меркель. Нехай в сраку ідуть
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25.11.2021 22:08 Відповісти
Херню морозиш... навіть не усвідомлюєш яку.
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25.11.2021 22:15 Відповісти
По-перше, якщо вам "пофіг", то нічого говорити про геноцид, бо це юридичне поняття більше для світу, і не для внутрішнього вжитку. По-друге, це якраз і потрібно Путіну - показати, що українці спекулюють на трагедії і підтасовують дані, - бачте, мовляв, так вони підтасовують усі надані ним факти. По-третє, ідеться про здоровий глузд. Сподіваюся, вам не "пофіг", що говорять адекватні науковці? Вам прямим текстом говорять, що відбуваються фальсифікації, щоб виставити українців посміховиськом, а вам "пофіг". Ми надто довго і великою ціною ішли до визнання штучності Голодомору та його геноцидності, щоб тепер було "пофіг".
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25.11.2021 22:16 Відповісти
Абсолютно правильно, нам повинно бути пофіг , що про це скажуть ТАМ. А для цього всі наші докази повинні бути неубієнними саме для нас, сне для КОГОСЬ.
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26.11.2021 01:02 Відповісти
Так, над цим працював якийсь полковник СБУ. Число жертв 3.9 млн. підтверджені документами, які вдалося знайти.
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25.11.2021 22:16 Відповісти
Я думаю, жертв дійсно було більше, бо совєти це дуже ретельно приховували і фальсифікували. Мій сусід, уже покійний, в 80-х збирав цю інформацію і мав дуже великі проблеми, та такі, чи нічого з його праці не лишилось, довго навіть говорити на цю тему не хотів. Можливо було і 5 і 6 млн. Але нам вдалося вишкребти інформацію де доведено 3.9 млн, тому тримаємось хоч за цю цифру, щоб кацапи не довели справу до абсурду.
Це як з маніяком у якого довели 39 убивств, хоч ще 20-30 убитих ним людей не змогли довести. Від цього маніяк не перестане бути маніяком
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25.11.2021 23:01 Відповісти
Ви думаєте? На основі чого? Ви історик? Демограф? Економіст?
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25.11.2021 23:49 Відповісти
Ну, хоча б на основі того, що багато населених пунктів не обстежено на предмет поховань, неофіційних поховань померлих від голоду. Можу показати таке в с. Коновалівка Машівської р-ну Полтавської області.
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26.11.2021 00:52 Відповісти
Є дані переписів, які детально проаналізовані з урахуванням усіх фальшувань. А розкопки нічого не дадуть, бо багатьох людей ховали аби де, ці місця невідомі. А спекуляція на темі розкопок тільки відкладе і застопорить процес.
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26.11.2021 13:25 Відповісти
Ти ці данні САМ читав, бачив, аналізував? Бо коли б бачив,, то, навіть дебіл, зрозумів би, що висновки на підставі ЦИХ ДВУХ ПЕРЕПИСІВ діаметрально протилежні.
В наших Українських селах не ховають де-інде, А ЛИШЕ НА ОСВЯЧЕНИХ ЦЕРКВОЮ КЛАДОВИЩАХ. І,ЯКЩО ХОВАЛИ НЕ ТАМ, тому була НУ ДУЖЕ ПОВАЖНА ПРИЧИНА,- це по-перше.
По-друге маленьким жив в селі у бабусі з дідусем і КОЖНОГО ПОМИНАЛЬНОГО ПОНЕДІЛКА на Паску ВСЕ село спочатку йшло на "офіційне" кладовище, а потім - "до яру", де ховали загиблих під час голоду, ховали "не офіційно", але і тоді та ще й зараз були і, підкреслюю, Є Свідками того, що ТАМ ховали загиблих від влаштованого жидами-комуняками голоду і ТІЛЬКИ. Цих загиблих, просто, скопом заривали-закопували, як собак. То ж розкопки дали б об'єктивні данні про похованих там, я вже не кажу про генетичну екпертизу.
Таких сіл і кладовищ, недосліджених кладовищ, Я знаю ДЕКІЛЬКА сіл, а скільки їх реально, навіть, важко уявити.
Але в СУДІ БУЛА ДОВЕДЕНА САМЕ ПРИВЕДЕНА ВАМИ ЦИФРА ЗАГИБЛИХ, її і можна вважати, мінімальною, та, якщо БУДУТЬ ДОВЕНІ в судовому порядку інші данні,ці цифри потрібно переглядати і узаконювати їх.
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26.11.2021 16:45 Відповісти
А чи не надто пізненько почали рахувати і вимагати всяких уточнень? Мене іноді вражають отакі уточнення,з ********* назвами і "Фейк" і середній палець....Де були оці всі академіки і специ по статистиці коли давали наукові ступені Киві, Шуфричу і ще половині всіх депутатів всіх скликань? Де колективні листи,звернення до ВР? І якщо хоч один із померлих від голоду не попадає в оті 3,9 млн. То як з цим далі жити???
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26.11.2021 06:56 Відповісти
ВИ самі собі заперечуєте. Уже давно проведено експертизи, зроблено підрахунки про 3,9 і 4,5 млн. Ця цифра визнані прийнята більшістю наукової спільноти. То кому вигідні тепер сенсаційні "уточнення"?
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26.11.2021 13:24 Відповісти
Це прямі втрати!А напрямі близько 10мл!!!
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25.11.2021 22:26 Відповісти
Гооосподи! Та звідки ви взагалі це взяли? Непрямі - це що таке? Ненароджених демографи також рахували - це 600 тисяч.
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25.11.2021 23:50 Відповісти
Звичайно ж не може бути жертв голодомору,вбитих в тому числі і євреями,більше ніж жертв голокосту.Може мені якийсь науковець пояснить чому ми маємо визнавати голокост,а ізраіль та сша чомусь не хочуть визнавати голодомор геноцидом українців(кілька штатів сша визнали,але країна сша чомусь не хоче)
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25.11.2021 22:30 Відповісти
Так якраз для того і не треба підтасовувати дані. Факти і переконливість, а не химери, - найкраща зброя.
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25.11.2021 22:54 Відповісти
А ви впевнені що ізраіль,сша,рашка та інші визнають голодомор геноцидом,якщо кількість жертв буде підраховано точно.Давно читав що якийсь дослідник голокосту(єврей),що досліджував голокост в 50- 60 роках,наводив докази що кількість жертв голокосту була значно завищена вже тоді.Реальну кількість жертв голодомору можливо було б визначити за переписом населення.Але хто робив цей перепис???І чи була радянська влада зацікавлена показати реальну кількість вбитих нею ж українців???Справжню цифру встановити не вийде,але "науківці"впевнені що 10 мільйонів-це нереально.А може реально???
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26.11.2021 10:01 Відповісти
А як же голокост з цифрою 6 мл( а реально1,2 мл.!) і закон про антисемітизм.? Біда України те ,що українці скалічена і напівзнищена голодомору нація.А в коментах хАхли і малороси чиї діди їли своїх односельців і дітей,тому така реакція.
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25.11.2021 22:32 Відповісти
Ви дурень? Тільки на наших землях було вбито 1,5 євреїв. І взагалі, яка різниця у даному разі? Дивіться у свій город - є конкретні підрахунки і дані.
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25.11.2021 22:53 Відповісти
Ви, чомусь, видалили моє питання про кількість жидів знищених в Україні під час війни. Але воно залишилось. Звідкіля у вас ця цифра? Недавно жид кінематографіст на презентації СВОГО фільму про Холокост теж озвучив ЦЮ цифру, але це бидло ще й звинуватило українців в цьому. Ви самі розумієте, що ЦЕ ваше твердження "тягне" на "образу українського народу", а це - строк.
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26.11.2021 20:04 Відповісти
Типово жидівський наратив. Як з Холокостом. З 1,6 мільйона жертв за одну ніч на Нюрнберзьскому процесі "раптом" стало 6 млн.. - це більше ніж проживало на той час жидів в Європі. Але ж всі "схавали"! Промовчали і потім платили репарації і каялись... А тепер щоб і надалі "каялись", каялись і платили, платили, і ще раз платили приймаються закони які забороняють навіть сумніватися в цифрі 6 млн. жертв.
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25.11.2021 23:10 Відповісти
Мда, это не Рио-Де-Женейро...
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25.11.2021 23:12 Відповісти
Интересно что сделали б с тем, кто преуменьшил бы количество жертв Холокоста?
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25.11.2021 23:20 Відповісти
Зараз хоча не голодомор, але теж геноцид. Як швидко зменшується кількість населення країни.
Проводять цей геноцид олігархи, які всім управляють. А хто наші олігархи всі розуміють.
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26.11.2021 00:31 Відповісти
я не вникав у методику оцінок кількості жертв голодомору. Але є відчуття, що цифри дуже занижені. Спробую пояснити: до голодомору 32-33 років українські жінки народжували значно більше діток. А потім стався надлом якийсь. Люди на підсвідомому рівні стали боятися мати багато дітей. Бо в разі чого їх не прогодуєш. А дивитися як мруть твої діти - це справжнє пекло тут на землі. Про це мало говорили мої бабуся. дід взагалі мовчав. Бабуся ще у брєжнєвські часи збирала всі кусочки нез'їденого хліба і сушила їх а потім ховала у вузликах. З неї сміялися внуки, а вона лише махала рукою: ви нічого не бачили і не знаєте.
У моїх бабусь було до десятка дітей. Частина не вижила по різним причинам. Але вже у їх дітей, що народжували після війни дітей найбільше було троє. А то один-двоє. А правнуків ще менше.
Голодомор у наш час змінив своє обличчя. Зсфальсифікована їжа, вплив медичних препаратів призводять до того, що не всі жінки можуть мати дітей. І дивишся на таку сімью: достаток пре аж через горло, а нема кому в майбутньому скористатись тим достатком.
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26.11.2021 04:15 Відповісти
А скільки з тих дітей доживало до дорослого віку? Надвисока дитяча смертність була тоді характерна для всієї Європи. Демографічний поворот і зменшення дійте у сім'ї було пов'язане зі зміною сімейної моделі, розвитку медицини і т. д. - знову-таки, по всій Європі.
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26.11.2021 13:22 Відповісти
Чим відрізняється інженерія від журнашлюшного 3,14больства? Тим, що вона оперує конкретними цифрами, а "більше-менше" це - від лукавого, себто брехня, і, коли наводять конкретні цифри, надають і Межі відхилення цих цифр.
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26.11.2021 17:27 Відповісти
А когда обнародуют данные второго геноцида?
Было 52 млн., стало 32 млн. И это происходит даже сейчас.
Если это не исправить, через 10 лет потеряем более 50% населения.
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26.11.2021 09:59 Відповісти
А чому не 22 млн.?
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26.11.2021 20:05 Відповісти
Потому, что 32 признает даже власть.
По их "переписи" - 38 млн. из них на "заработках" 6 млн.
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27.11.2021 09:21 Відповісти
Населення може скоротитись, як тобі так хочеться, хоч і до 1 млн. Не плодись, не треба тобі дітей, знайди собі таких же однодумців - і кількість населення взагалі дійде до нуля. АЛЕ !!!!! Скільки треба ницості, щоб порівнювати ВБИВСТВО людей голодом кацапами до добровільного, свідомого вибору не мати дітей, щоб жить в сваааайо удовольствіє. Гидота.
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27.11.2021 09:55 Відповісти
Никто и не сравнивает! Но геноцид нации налицо.
Снизили продолжительность жизни и создали условия, при которых экономически не взможно поднять несколько детей. В результате ...
Как один из примеров: май 2020г. у нас в ковид реанимации выживали 1 из 10 поступивших, в Германии 8 из 10.
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27.11.2021 10:08 Відповісти
Немає ніяких фальсифікацій. Сюди додали загиблих за часи "талановитого" правління зеленого опудала.
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26.11.2021 10:18 Відповісти
Ряд ученых заявляют о фальсификации .Институт нацпамяти назначил экспертизу./ Правящая еврейская мафия ускорила превращение Украины в Новую Палестину. Большой герб -с запорожским козаком-Украине не нужен, Дробович, директор Украинского института национальной памяти,тоже учоный./"Слуги народу" пропонують спростити звільнення мовного омбудсмена 25.11.21/ Сущность психологической войны выражена в наставлениях древнекитайского военного деятеля Цзы : Обесценивайте традиции ваших врагов и подрывайте их веру в своих богов.Будьте щедры на покупки информации и сообщников. Не экономьте на деньгах и обещаниях, они приносят прекрасные результаты
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26.11.2021 11:46 Відповісти
 
 