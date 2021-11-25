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Зеленський (10456) Єрмак Андрій (912)

"Велике святківництво". ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підборка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": День народження Єрмака: святкували на держдачі, гостей возили гелікоптером ДСНС, - ЗМІ. ВIДЕО

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": День рождения Ермака: в чем солгал Офис президента и летал ли Зеленский в "Синегору" на самолете Коломойского?

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про день народження: Не було жодного 4-денного святкування, гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей не перевозили

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 04

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 05

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнер олігарха Коломойського Міндич був спеціальним гостем на дні народження глави ОП Єрмака, - ЗМІ

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 07

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 08

Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 09


Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 10


Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 11


Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 12


Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 13


Велике святківництво. ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери 14

Більше фотошопів дивіться тут

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Топ коментарі
+37
Самый прикол для этих тварей начнётся с 1 декабря.
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25.11.2021 22:34
+26
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25.11.2021 22:37
+18
От куди гроші ллють рікою.
А з армією так і не розрахувались.
Ну де ді ті піскляві мальдівійщики ?
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25.11.2021 22:36
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Самый прикол для этих тварей начнётся с 1 декабря.
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25.11.2021 22:34 Відповісти
Да не начнётся...Люди поддерживают но участвовать не будут...тут путин ***** не только давит на запад но и Народ(особенно активный) многие понимает что лучше потратить это время на ревизию вещмешка, найти Берцы...и поставить их в шкафу поближе...

...Хочется Этого как Того....но ещё хочется не подставлять Ребят на передовой потому что Свинособаки ломанутся сразу же...Такова цены ошибки в 2019...спасибо Зеленобобы подставили так подставили...
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25.11.2021 23:09 Відповісти
Общество требует уволить Ермака , которого общество кормит .

в чем проблема ? Пусть Зе уволит Ермака и назначит главой офиса ( если уговорит) Климкина, Розумкова, Тягнибока , Пискуна ,Москаля - короче крупную фигуру из противоположного лагеря .
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25.11.2021 23:48 Відповісти
Я был на выходных и 1го тоже выйду. И уверен еще больше людей будет
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26.11.2021 18:28 Відповісти
ЗЕ просто введет ЧП типа из-за угрозы войны. И все дела.
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26.11.2021 02:30 Відповісти
Судя по вою в параше о военном положении у нас с 01.12- очень может быть...
У Зели эта методичка от }{уйла уже на столе лежит. А потом сразу сдастся...
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26.11.2021 07:30 Відповісти
ЗЕмрак
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26.11.2021 16:25 Відповісти
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26.11.2021 21:54 Відповісти
От куди гроші ллють рікою.
А з армією так і не розрахувались.
Ну де ді ті піскляві мальдівійщики ?
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25.11.2021 22:36 Відповісти
Велике Дупакакукім

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25.11.2021 22:36 Відповісти
Эта толстая задница хочет занять кресло мэра Киева ?
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25.11.2021 22:44 Відповісти
Зелёная саранча хочет сожрать всё до чего дотянется.
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25.11.2021 22:54 Відповісти
Добрый вечер , Сергей. Посмотрите у меня на теме видео
25.11.2021 18:30 . Вот таких надо в мэры - а то понабирают спортсменов и кухарок - в результате угробленный город и разворованный .
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25.11.2021 23:41 Відповісти
Это Юзик сломал кресло и спрашивает сколько ему еШО прогибаться
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26.11.2021 00:05 Відповісти
истиное лицо зэ-власти
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25.11.2021 23:17 Відповісти
коля-пробитый
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25.11.2021 23:18 Відповісти
Справа обличчя кандидата на пост глави КМДА. Кияни будьте пильні, місту може бути це "обличчя".
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26.11.2021 06:57 Відповісти
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25.11.2021 22:37 Відповісти


Ці фотожаби треба дивитись під музику Вагнера «Політ Валькірій».
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25.11.2021 22:51 Відповісти
Иренка, а такого солиста Вагнера группы "RAGE " знаешь , ну как бы полезно будешь и его знать за компанию
Немецкая рок-команда "Rage" ведет отсчет своей поистине яростной истории с 1983 года, когда басист и вокалист Петер (Пиви) Вагнер вместе с гитаристами Йохеном Шрёдером и Альфом Мейерраткеном, а также барабанщиком Йоргом Михаэлем основали в Дортмунде коллектив "Avenger". До этого Вагнер и Михаэль играли в панк-группе «Der Riss», с которой записали альбом «They All Do... Image». Этот успех подвигнул Вагнера на новые, более значительные подвиги
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26.11.2021 00:02 Відповісти
Дурдом


@durdominua

·
3 ч



Офіційна відповідь Офісу Президента з приводу дня народження Єрмака
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25.11.2021 23:24 Відповісти
пипец, меня добила картинка с рюмкой и клоунским колпаком. как, как такое можно даже было подумать что выбрать, это какой-то сюр, аномалия
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25.11.2021 23:57 Відповісти
Бидло обрало собі за своїм образом і подобою таке ж саме бидло.
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28.11.2021 19:51 Відповісти
Цікаво а 95-Квартал шутить з Єрмака?
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26.11.2021 00:07 Відповісти
Он ведь не может шутить над любимым парнем Зеленского! А то Ерамк обидеться и Зеленский будет не траханный!
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26.11.2021 05:27 Відповісти
Коли вже прийде кінець "гастролям "Кварталу" по Україні.
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26.11.2021 07:00 Відповісти
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26.11.2021 07:24 Відповісти
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26.11.2021 08:23 Відповісти
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26.11.2021 08:34 Відповісти
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26.11.2021 08:50 Відповісти
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27.11.2021 17:03 Відповісти
 
 