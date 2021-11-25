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"Велике святківництво". ФОТОжабери про день народження глави ОП та гелікоптери
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підборка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": День народження Єрмака: святкували на держдачі, гостей возили гелікоптером ДСНС, - ЗМІ. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": День рождения Ермака: в чем солгал Офис президента и летал ли Зеленский в "Синегору" на самолете Коломойского?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про день народження: Не було жодного 4-денного святкування, гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей не перевозили
Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнер олігарха Коломойського Міндич був спеціальним гостем на дні народження глави ОП Єрмака, - ЗМІ
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Топ коментарі
+37 Zelya Vsyo
показати весь коментар25.11.2021 22:34
+26 Ksenia VB
показати весь коментар25.11.2021 22:37
+18 Ksenia VB
показати весь коментар25.11.2021 22:36
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Будь ласка, зачекайте...
путин***** не только давит на запад но и Народ(особенно активный) многие понимает что лучше потратить это время на ревизию вещмешка, найти Берцы...и поставить их в шкафу поближе...
...Хочется Этого как Того....но ещё хочется не подставлять Ребят на передовой потому что Свинособаки ломанутся сразу же...Такова цены ошибки в 2019...спасибо Зеленобобы подставили так подставили...
в чем проблема ? Пусть Зе уволит Ермака и назначит главой офиса ( если уговорит) Климкина, Розумкова, Тягнибока , Пискуна ,Москаля - короче крупную фигуру из противоположного лагеря .
У Зели эта методичка от }{уйла уже на столе лежит. А потом сразу сдастся...
А з армією так і не розрахувались.
Ну де ді ті піскляві мальдівійщики ?
25.11.2021 18:30 . Вот таких надо в мэры - а то понабирают спортсменов и кухарок - в результате угробленный город и разворованный .
Ці фотожаби треба дивитись під музику Вагнера «Політ Валькірій».
Немецкая рок-команда "Rage" ведет отсчет своей поистине яростной истории с 1983 года, когда басист и вокалист Петер (Пиви) Вагнер вместе с гитаристами Йохеном Шрёдером и Альфом Мейерраткеном, а также барабанщиком Йоргом Михаэлем основали в Дортмунде коллектив "Avenger". До этого Вагнер и Михаэль играли в панк-группе «Der Riss», с которой записали альбом «They All Do... Image». Этот успех подвигнул Вагнера на новые, более значительные подвиги
@durdominua
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3 ч
Офіційна відповідь Офісу Президента з приводу дня народження Єрмака