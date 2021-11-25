Чергова катастрофа в Росії: 52 особи загинули на шахті в Кузбасі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії 25 листопада стався масштабний вибух на вугільній шахті "Листяжна" у Кемеровській області. Спочатку повідомляли про 11 загиблих людей і понад 40 постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ВВС Україна, російська державна агенція ТАСС та агенція "Интерфакс" повідомили, що загальна кількість загиблих після аварії на шахті "Листяжна" в Кемеровській області склала 52 людини.
Але із шахти не могли підняти ще майже 40 гірників.
Згодом на шахті сталась ще одна трагедія - під час рятувальних робіт загинули ще щонайменше троє рятувальників (можливо шість) - пошукова група задихнулась.
Відомо, що на глибині 250 метрів сталося задимлення. ЗМІ повідомляли, що у вентиляційному штреку шахти міг статися вибух. За іншою версією, було займання вугільного пилу.
На момент аварії в шахті було 285 гірників, 239 з них швидко підняли на поверхню.
Керівників шахти затримала поліція.
"Всі гірники, що залишилися, імовірно перебувають в двох далеких штреках, зв'язку з ними поки немає, - йшлося в попередньому повідомленні влади. - Газова обстановка на обстежених ділянках - безпечна, задимленість - слабка".
"Самостійно вони вийти не можуть, сильне задимлення і далеке розташування штреку. До них прямують рятувальники", - повідомляло вдень джерело агентства "Интерфакс".
43 постраждалих ушпиталили, четверо з них було у тяжкому стані, 41 - у стані легкої й середньої тяжкості, повідомила влада.
У регіональному центрі медицини катастроф уточнювали, що постраждалі отруїлися продуктами горіння, але травм не мають.
Джерело у службах технічного нагляду повідомило "Интерфакс", що, за його даними, у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів стався вибух. "Потім спалахнула пожежа", - сказав він.
ТАСС передає, що про вибух у вентиляційному штреку повідомили в управління Ростехнагляду.
"О 09:08 зателефонували, повідомили, що було задимлення. За 15 хвилин надійшло уточнення про те, що був вибух у вентиляційному штреку №823, та про те, що люди виходять з шахти на поверхню", - пояснив співрозмовник агентства.
В адміністрації шахти розповіли, що після задимлення гірники самостійно піднімалися на поверхню.
Шахта "Листяжна" відпрацьовує запаси Єгозово-Красноярського вугільного родовища. У серпні 2012 року в цю шахту спускався Дмитро Медведєв, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра.
Причиною задимлення, за версією джерела ТАСС в екстрених службах, є спалах вугільного пилу у вентиляційній шахті. "Після цього дим через вентиляцію поширився по всій шахті", - сказав співрозмовник агентства.
За інформацією джерела "Интерфакс", основна версія - порушення техніки безпеки. Проте є й інші версії, зокрема коротке замикання через несправність обладнання та "природні причини".
Будь ласка, зачекайте...
вони всі "прості", там складних немає - імперці та окупанти.
тож йди ти нахєр, співчутливий.
у шахті на воркуті ці опоненти затопили тих, кого не дістали...
вони і досі там, поховані
а підхід до вирішення проблеми залишився той самий
- от я і кажу ,хороші кацапи в хороших домовинах ,а погані в поганих!
А иначе - никак 🤗
а вони, падли, на співчуття чекали?
це - непогано
Видать хильнув чарчину на радостях, чортяка старий !!!
Будіть цього ледацюгу старого !!!