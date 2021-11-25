Чергова катастрофа в Росії: 52 особи загинули на шахті в Кузбасі. ФОТО

У Росії 25 листопада стався масштабний вибух на вугільній шахті "Листяжна" у Кемеровській області. Спочатку повідомляли про 11 загиблих людей і понад 40 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ВВС Україна, російська державна агенція ТАСС та агенція "Интерфакс" повідомили, що загальна кількість загиблих після аварії на шахті "Листяжна" в Кемеровській області склала 52 людини.

Але із шахти не могли підняти ще майже 40 гірників.

Згодом на шахті сталась ще одна трагедія - під час рятувальних робіт загинули ще щонайменше троє рятувальників (можливо шість) - пошукова група задихнулась.

Відомо, що на глибині 250 метрів сталося задимлення. ЗМІ повідомляли, що у вентиляційному штреку шахти міг статися вибух. За іншою версією, було займання вугільного пилу.

На момент аварії в шахті було 285 гірників, 239 з них швидко підняли на поверхню.

Керівників шахти затримала поліція.

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"Всі гірники, що залишилися, імовірно перебувають в двох далеких штреках, зв'язку з ними поки немає, - йшлося в попередньому повідомленні влади. - Газова обстановка на обстежених ділянках - безпечна, задимленість - слабка".

"Самостійно вони вийти не можуть, сильне задимлення і далеке розташування штреку. До них прямують рятувальники", - повідомляло вдень джерело агентства "Интерфакс".

43 постраждалих ушпиталили, четверо з них було у тяжкому стані, 41 - у стані легкої й середньої тяжкості, повідомила влада.

У регіональному центрі медицини катастроф уточнювали, що постраждалі отруїлися продуктами горіння, але травм не мають.

Джерело у службах технічного нагляду повідомило "Интерфакс", що, за його даними, у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів стався вибух. "Потім спалахнула пожежа", - сказав він.

ТАСС передає, що про вибух у вентиляційному штреку повідомили в управління Ростехнагляду.

"О 09:08 зателефонували, повідомили, що було задимлення. За 15 хвилин надійшло уточнення про те, що був вибух у вентиляційному штреку №823, та про те, що люди виходять з шахти на поверхню", - пояснив співрозмовник агентства.

В адміністрації шахти розповіли, що після задимлення гірники самостійно піднімалися на поверхню.

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Шахта "Листяжна" відпрацьовує запаси Єгозово-Красноярського вугільного родовища. У серпні 2012 року в цю шахту спускався Дмитро Медведєв, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра.

Причиною задимлення, за версією джерела ТАСС в екстрених службах, є спалах вугільного пилу у вентиляційній шахті. "Після цього дим через вентиляцію поширився по всій шахті", - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією джерела "Интерфакс", основна версія - порушення техніки безпеки. Проте є й інші версії, зокрема коротке замикання через несправність обладнання та "природні причини".









