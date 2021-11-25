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Фото За кордоном
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аварія (281) Росія (28488) шахта (145)

Чергова катастрофа в Росії: 52 особи загинули на шахті в Кузбасі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії 25 листопада стався масштабний вибух на вугільній шахті "Листяжна" у Кемеровській області. Спочатку повідомляли про 11 загиблих людей і понад 40 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ВВС Україна, російська державна агенція ТАСС та агенція "Интерфакс" повідомили, що загальна кількість загиблих після аварії на шахті "Листяжна" в Кемеровській області склала 52 людини.

Але із шахти не могли підняти ще майже 40 гірників.

Згодом на шахті сталась ще одна трагедія - під час рятувальних робіт загинули ще щонайменше троє рятувальників (можливо шість) - пошукова група задихнулась.

Відомо, що на глибині 250 метрів сталося задимлення. ЗМІ повідомляли, що у вентиляційному штреку шахти міг статися вибух. За іншою версією, було займання вугільного пилу.

На момент аварії в шахті було 285 гірників, 239 з них швидко підняли на поверхню.

Керівників шахти затримала поліція.

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"Всі гірники, що залишилися, імовірно перебувають в двох далеких штреках, зв'язку з ними поки немає, - йшлося в попередньому повідомленні влади. - Газова обстановка на обстежених ділянках - безпечна, задимленість - слабка".

"Самостійно вони вийти не можуть, сильне задимлення і далеке розташування штреку. До них прямують рятувальники", - повідомляло вдень джерело агентства "Интерфакс".

43 постраждалих ушпиталили, четверо з них було у тяжкому стані, 41 - у стані легкої й середньої тяжкості, повідомила влада.

У регіональному центрі медицини катастроф уточнювали, що постраждалі отруїлися продуктами горіння, але травм не мають.

Джерело у службах технічного нагляду повідомило "Интерфакс", що, за його даними, у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів стався вибух. "Потім спалахнула пожежа", - сказав він.

ТАСС передає, що про вибух у вентиляційному штреку повідомили в управління Ростехнагляду.

"О 09:08 зателефонували, повідомили, що було задимлення. За 15 хвилин надійшло уточнення про те, що був вибух у вентиляційному штреку №823, та про те, що люди виходять з шахти на поверхню", - пояснив співрозмовник агентства.

В адміністрації шахти розповіли, що після задимлення гірники самостійно піднімалися на поверхню.

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Шахта "Листяжна" відпрацьовує запаси Єгозово-Красноярського вугільного родовища. У серпні 2012 року в цю шахту спускався Дмитро Медведєв, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра.

Причиною задимлення, за версією джерела ТАСС в екстрених службах, є спалах вугільного пилу у вентиляційній шахті. "Після цього дим через вентиляцію поширився по всій шахті", - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією джерела "Интерфакс", основна версія - порушення техніки безпеки. Проте є й інші версії, зокрема коротке замикання через несправність обладнання та "природні причини".

Чергова катастрофа в Росії: 52 особи загинули на шахті в Кузбасі 01
Чергова катастрофа в Росії: 52 особи загинули на шахті в Кузбасі 02
Чергова катастрофа в Росії: 52 особи загинули на шахті в Кузбасі 03
Чергова катастрофа в Росії: 52 особи загинули на шахті в Кузбасі 04
Чергова катастрофа в Росії: 52 особи загинули на шахті в Кузбасі 05

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Топ коментарі
+40
От я і кажу, ці звичайні роботяги потім чомусь на донбасі з'являються руський мир захищати.
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25.11.2021 23:26
+37
Ну хоть одна хорошая новость перед выходными!
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25.11.2021 23:19
+36
слухай ти, співчутливий, це не ми на них напали, це "проста" кацапня радіє захопленню нашої землі й загибелі наших хлопців та дівчат, це "проста" кацапня волає про "кримнаш", "нетникакойУкраині" й "хохлі-фашисті".
вони всі "прості", там складних немає - імперці та окупанти.
тож йди ти нахєр, співчутливий.
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25.11.2021 23:44
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Ну хоть одна хорошая новость перед выходными!
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25.11.2021 23:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
Перестань, це звичайні роботяги
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25.11.2021 23:22 Відповісти
От я і кажу, ці звичайні роботяги потім чомусь на донбасі з'являються руський мир захищати.
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25.11.2021 23:26 Відповісти
хай собі живуть - це до тих, хто пройшов тест 1. чий крим 2. хто є путін 3. хто воює з ким на донбасі. все інше - до психіатра
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25.11.2021 23:36 Відповісти
"Простые работяги" заканчиваются там, где начинается украинский вопрос и "усщемления русзсзских мальчиков в трусиках на Украине".Каждый российский крепостной в данный момент работает на войну с Украиной.
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25.11.2021 23:44 Відповісти
слухай ти, співчутливий, це не ми на них напали, це "проста" кацапня радіє захопленню нашої землі й загибелі наших хлопців та дівчат, це "проста" кацапня волає про "кримнаш", "нетникакойУкраині" й "хохлі-фашисті".
вони всі "прості", там складних немає - імперці та окупанти.
тож йди ти нахєр, співчутливий.
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25.11.2021 23:44 Відповісти
повторяю для особо одарённых - каждый звичайний кацап сейчас работает на войну с Украиной. И даже тот кто не работает, вносит свою лепту - равнодушием.
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25.11.2021 23:55 Відповісти
Згоден, для кацапа це буде "скотитись", для українця - захищати свою країну.
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26.11.2021 00:25 Відповісти
Олег попроще...Вы должны понимать тут аморфная ситуация...Эти Работяги сегодня уголь крошат а завтра из автомата в меня стреляют и вопрос не в его(работяги) желании а в Государственном управлении - Закроют шахту по приказу из Москвы и он поедет наёмником хоть куда(закредитованность Россиян очень высока)...по человечески я могу его понять "Такие обстоятельства" - Но как Украинец я Могу понять и другую точку зрения...и Это не говорит что мы потеряли Эмпатию...Это говорит что мы Боимся, особенно сейчас в это время...Наше желание давать отпор не уменьшается, просто наши сердца ужесточаются и любая потеря врага это маленькое облегчение...да Нам страшно но этот страх делает нас сильнее в нужный момент не дрогнет палец на спуске...Потому поймите своего оппонента - и даже если у вас разный взгляд на событие это не исключает его взгляд как неверный...Просто в его сердце меньше сопереживания Москалям чем в вашем...и у него есть на это причина и возможно не одна...
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26.11.2021 00:03 Відповісти
Вопрос надо ставить ребром - если всю Расею засыпет пеплом как Содом и Гоморру вместе с людьми, украинцев просто перестанут безнаказанно убивать, исходить надо из этого. Далее - кто такие "работяги" - они прячутся за спинами убийц, делая вид что они ни при делах, и соответсвенно убийца прикрыт мирным населением - "работягами". Нищий и крепостной "Работяга" получает чувство собственного величия с помощью убийцы. И так рука руку моет. .А чувство жалости и сочувствия к "работягам" , которое культивирует ваш оппонент, приводит к собственной погибели, потому что именно под прикрытием "работяг", таксистов и шахтёров, работают убийцы.
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26.11.2021 00:38 Відповісти
якось так обтічно пишеш...
у шахті на воркуті ці опоненти затопили тих, кого не дістали...
вони і досі там, поховані
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26.11.2021 07:52 Відповісти
А тут інше-Накануне спасатели приостановили поисковые работы из-за угрозы взрыва, губернатор Сергей Цивилев на следующее утро после случившегося заявил, что военизированные части продолжают работать, они изолируют участок горных выработок и заполнят его метаном, чтобы снизить опасность взрыва. Метаном, а не водою!
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26.11.2021 08:03 Відповісти
змінився хімічний склад заповнюючої субстанціїї...
а підхід до вирішення проблеми залишився той самий
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26.11.2021 14:01 Відповісти
простого хлопця 17 років з Донбасу за те що той любив Україну,якому вспороли живіт і вкинули в річку,було шкода хочаб одному із цих шахтарів? чи поки їх армія вбиває Українців а ці копають вуголь щоб Путін мав гроші аби посилати вбивць в Україну..нема прощення нікому із кацапів,нікому
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25.11.2021 23:44 Відповісти
Не руський, руССкій.
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25.11.2021 23:43 Відповісти
Это те которые за ***** голосовали или шахтеры выкопавшие танки на Донбассе?
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25.11.2021 23:29 Відповісти
До 2014 року я би тебе підтримав, але зараз як сказав дід онуку дивлячись на течію річки і розмірковуючи як по ній кацапи в домовинах пливуть:
- от я і кажу ,хороші кацапи в хороших домовинах ,а погані в поганих!
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25.11.2021 23:30 Відповісти
Всего одним росчерком пера, обычные роботяги превращаются в танкистов ну или обычных пулеметчиков, поэтому чем больше мертвых цапов тем нам лучше
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26.11.2021 07:40 Відповісти
- 52 шахтера и тракториста
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25.11.2021 23:52 Відповісти
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25.11.2021 23:21 Відповісти
Не удивлюсь если там вспомнили его стихи такие как «сижу за решеткой в темнице сырой» «однажды в студенную зимнюю пору» и т.д.
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25.11.2021 23:37 Відповісти
знают, любят, помнят
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26.11.2021 07:54 Відповісти
Танки добывали?
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25.11.2021 23:21 Відповісти
Баби ішшо нарожають.
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25.11.2021 23:22 Відповісти
китайские бабы еще нарожают )
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25.11.2021 23:34 Відповісти
Китайские и не попрутся в Рашку - Только Молодые мужчины 25+ Рожать будут "Машки" и только Китайцев...потму что Иваны будут воевать и спиваться.
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25.11.2021 23:52 Відповісти
Русские бабы рожают только шахтеров или трактористов.
А иначе - никак 🤗
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26.11.2021 01:33 Відповісти
Чем больше будет российских войск на границе с Украиной, тем больше будет катастроф в России. А если Россия пойдет в открытую войной, Россия запылает изнутри! Бог шельму метит!
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25.11.2021 23:24 Відповісти
От щоб кацапи не пішли на нас, потрібно щоб вони запалали зсередини. А горючого метеріалу в Імперії Зла навалом. Один Північний Кавказ чого вартий. Національно-визвольну боротьбу в цій країні нам потрібно всіляко роздмухувати. І буде нам щастя.
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26.11.2021 05:46 Відповісти
Знову кацапам бумерангом прилетіло.
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25.11.2021 23:27 Відповісти
Здоровья погибшим
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25.11.2021 23:28 Відповісти
Погибели здоровым.
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25.11.2021 23:31 Відповісти
здорово погибнуть
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25.11.2021 23:50 Відповісти
Это обещанный рай?
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25.11.2021 23:30 Відповісти
заїбок.
а вони, падли, на співчуття чекали?
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25.11.2021 23:30 Відповісти
Уже всевишний дает знаки, не лезь а то будет худо
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25.11.2021 23:32 Відповісти
Шахтёры гибнут, но добывают "казахский" уголь, который потом Ахметов закупает в Америке.
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25.11.2021 23:38 Відповісти
відразу подумав чи не "ліствяжна" це буде, році в 2010 проходив заказ з такою назвою "ліствяжна". шілдік здається "caterpillar" на цей заказ ліпили. це були гідравлічні опорні стойки,які йдуть в комплекті з вугільними комбайнами. виготовлялись в Чехії. коли десь через рік натюкав в Ґуґлі де ця "ліствяжна" знаходиться, Ґуґль видав цілу купу репортажів що сам мєдвєдєв опускався в цю шахту,приймати нове устаткування. з чого було ясно чиї грошики були інвестовані в нове устаткування.
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25.11.2021 23:39 Відповісти
Давайте уже енота!
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25.11.2021 23:46 Відповісти
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26.11.2021 08:58 Відповісти
минус 52 потенціальних загарбника і
це - непогано
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25.11.2021 23:50 Відповісти
"Баби єстчо нарожают"
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25.11.2021 23:52 Відповісти
ага, коли мужиків ...повикопують
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25.11.2021 23:59 Відповісти
Розтормошіть Карабаса, будьласка, хто там поближче до нього. Тут "єто просто праздник какой-то", а він спить і вухом не веде.
Видать хильнув чарчину на радостях, чортяка старий !!!
Будіть цього ледацюгу старого !!!
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25.11.2021 23:59 Відповісти
Погана новина. От якби бахнула шахта з СЯО, то було б веселіше
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26.11.2021 00:32 Відповісти
Стратегічне Ядерне Озброєння
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26.11.2021 09:59 Відповісти
Ето те шахтеры и трахторысты которые в шахтах танки и грады откапывали и в Украину приезжали? Походу таки откопали бимбу
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26.11.2021 00:54 Відповісти
если каким-то чудом на "цензор" попадет читатель из России, пусть скажет спасибо своему несменному порядка 30 лет фюреру, за так сильно окрепшую с 2014 года любовь украинцев к россиянам, ведь до 2014 таких каментов в украинских чатах на тему катастроф у "старшего брата" днем с огнем найти было нельзя
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26.11.2021 03:04 Відповісти
Бабы еще нарожают
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26.11.2021 06:17 Відповісти
Жаль конечно что кому-то удалось выбраться
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26.11.2021 06:50 Відповісти
на кацапии все должно гореть, рушиться, взрываться, падать, разбиваться... чем больше - чем лучше... это и будет вкладом расийскага народа в победу Украины над историческим врагом...
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26.11.2021 07:08 Відповісти
не могут подняться вверх потому, что тяжелее воздуха
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26.11.2021 07:49 Відповісти
А обов'язково цю приємну новину обзивати катастрофою?
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26.11.2021 08:04 Відповісти
Мало,очень мало.Активней надо товарищи.
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26.11.2021 16:12 Відповісти
 
 