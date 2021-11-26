На Вінниччині капітально відремонтували розв’язку між Вінницею і Жмеринкою, включно зі 100-річним мостом. ФОТОрепортаж

У селі Сьомаки Вінницької області відкрили після капітального ремонту шляхопровід і транспортну розв’язку на автошляху державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський.

Про це повідомляє Житомирська обласна державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи, які провели за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", суттєво полегшать життя мешканців місцевих громад.

Крім того, ця ділянка міжнародної траси стане більш безпечною після капітального ремонту шляхопроводу, який був створений у 30-х роках минулого століття і давно використав свій технологічний ресурс.

"Відтепер мешканці міста Бар та Жмеринки будуть задоволені, тому що раніше виникали певні незручності через необхідність об’їзду, де дорога також була не у найкращому стані. Тепер рух по мосту відкрито", - заявив голова ОДА Сергій Борзов.

В ході ремонту посилили балки та відремонтували опори, зробили гідроізоляцію та водовідведення, укріпили узбіччя, зробили тротуари і нове освітлення, поклали нове дорожнє покриття з 10-річною гарантією якості. Вартість ремонту транспортної розв’язки становить 126 млн гривень.

Нагадаємо, до кінця тижня завершать монтаж вантів на новому мосту в Запоріжжі, який будують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Він стане найвищим в країні.

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