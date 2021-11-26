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Вінницька область (749) дороги (1505) Велике будівництво (718)

На Вінниччині капітально відремонтували розв’язку між Вінницею і Жмеринкою, включно зі 100-річним мостом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У селі Сьомаки Вінницької області відкрили після капітального ремонту шляхопровід і транспортну розв’язку на автошляху державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський.

Про це повідомляє Житомирська обласна державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи, які провели за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", суттєво полегшать життя мешканців місцевих громад.

Крім того, ця ділянка міжнародної траси стане більш безпечною після капітального ремонту шляхопроводу, який був створений у 30-х роках минулого століття і давно використав свій технологічний ресурс.

"Відтепер мешканці міста Бар та Жмеринки будуть задоволені, тому що раніше виникали певні незручності через необхідність об’їзду, де дорога також була не у найкращому стані. Тепер рух по мосту відкрито", - заявив голова ОДА Сергій Борзов.

В ході ремонту посилили балки та відремонтували опори, зробили гідроізоляцію та водовідведення, укріпили узбіччя, зробили тротуари і нове освітлення, поклали нове дорожнє покриття з 10-річною гарантією якості. Вартість ремонту транспортної розв’язки становить 126 млн гривень.

Нагадаємо, до кінця тижня завершать монтаж вантів на новому мосту в Запоріжжі, який будують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Він стане найвищим в країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині відремонтували і зробили безпечною ділянку траси Н-07, яка проходить селом, - Служба автомобільних доріг. ФОТОрепортаж

На Вінниччині капітально відремонтували розв’язку між Вінницею і Жмеринкою, включно зі 100-річним мостом 01
На Вінниччині капітально відремонтували розв’язку між Вінницею і Жмеринкою, включно зі 100-річним мостом 02
На Вінниччині капітально відремонтували розв’язку між Вінницею і Жмеринкою, включно зі 100-річним мостом 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Отлічно! Тепер відремонтуйте трасу Лисичанськ - Новодружеськ - Рубіжне.
Найгірша траса України!
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26.11.2021 09:14 Відповісти
Я бы на лугандоне вообще бы ничего не ремонтировал. Смысла нет. А те производства, что есть перенес бы в тыл, а те что нельзя - порезал бы на металл
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26.11.2021 09:28 Відповісти
На трассе грузовики с военными или грузом застряют и переворачиваются. А еще люди гибнут. Луганская область - это Украина, не так ли, дурачек?
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26.11.2021 10:20 Відповісти
Да уж! Показали свое нутро ваши домбасюрские украйонцы в 2014 году. А теперь там можно сказать вообще нормальных людей не осталось. Скоко, скоко та в Украине миллионов внутренне перемещенных лиц? Не скажешь? Вот их еще можно, с натяжкой, назвать украинцами, а оставшиеся почти сплошная вата и заплесневелые совки.
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26.11.2021 10:29 Відповісти
Да хорошо.Но надо быть ночью очень осторожным .Уснуть раз плюнуть.
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26.11.2021 09:23 Відповісти
Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/p3301694
В этом тексте что то пошло не так наверное Винницкая ОГА
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26.11.2021 09:59 Відповісти
Там сейчас нормальная трасса на Могилев и мост вроде тоже не особо проблемный. Ну если сделали, то хорошо.
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26.11.2021 23:46 Відповісти
 
 