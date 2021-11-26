Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила кадри з місця розташування українських прикордонників, відправлених на посилення українсько-білоруського кордону. ЗМІ зрівняли їх з умовами розміщення польських військових на кордоні з Білоруссю.
Про це пише Ukrainian Military Pages, передає Цензор.НЕТ.
Фото умов розміщення прикордонників відправлених на посилення українсько-білоруського кордону (оприлюднені Уповноваженою ВРУ з прав людини Людмилою Денісовою):
"Після фото з умовами розміщення українських прикордонників, публікуємо фото, які живуть на кордоні польські військові. Тут два основні варіанти: модульні табори, або також намети, правда більш сучасні ніж наші зразка 1956 року", - додає видання.
Топ коментарі
+47 Sergey Rafalovych
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+27 Алла Новосад 5b57f84f
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+19 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар26.11.2021 09:31
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Вспыхнул Светоч… и погас.
ЧТО Польша в 199о - 1995 годах п о л у ч и л а от Мирового и других западных банков-
беспроцентный к р е д и т -
суммой в $ 20 000 000 000 млд. долларов USA по курсу 1990 года .
И затем в последующие года сумма
безвоздмезной помощи составила
аж $ 78 000 000 000 млд долларов .USA
+ на все руководящие банковские должности Президент Польша Лег ВАЛЕНСА
ставил только Поляков .
И никаких офшоров и финансово -промышленных групп во главе с главным экономистом Украины кучмой .пинчуком в 1995 - 2014 г.г. и советником пАС ХАВЕРОМ !
Это все снято в павильонах Голливуда.
совок нікуди не дівся