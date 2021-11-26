УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12319 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
19 400 125
Білорусь (5973) війна (56641) Держприкордонслужба (4348) кордон (3118) прикордонники (948) Польща (5180) військовослужбовці (3950)

Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила кадри з місця розташування українських прикордонників, відправлених на посилення українсько-білоруського кордону. ЗМІ зрівняли їх з умовами розміщення польських військових на кордоні з Білоруссю.

Про це пише Ukrainian Military Pages, передає Цензор.НЕТ.

Фото умов розміщення прикордонників відправлених на посилення українсько-білоруського кордону (оприлюднені Уповноваженою ВРУ з прав людини Людмилою Денісовою):

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація "Полісся", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 01
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 02
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 03
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 04
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 05
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 06
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 07

"Після фото з умовами розміщення українських прикордонників, публікуємо фото, які живуть на кордоні польські військові. Тут два основні варіанти: модульні табори, або також намети, правда більш сучасні ніж наші зразка 1956 року", - додає видання.

Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 08
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 09
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 10
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 11
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 12
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 13
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 14
Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю 15
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
за то наші зелені керевні подонки на вертольота расекають
показати весь коментар
26.11.2021 09:23
+27
Скільки витратили з бюджету на святкування дЄрьмака?
Перельоти, платня десяткам, сотням обслуги, від кухарів та прибиральниць до охорони презіка та гостей? Жратва та питво для зеленських, джрьмаків, міндічєй ?

Скільки на ці гроші можна було купити хоча би нормальних палаток?

Абдристович, Подоляк, Мосейчук про це не розкажуть.
показати весь коментар
26.11.2021 09:31
+19
Тому що всі гроші йдуть на мудрий нарід.
показати весь коментар
26.11.2021 09:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кому вы показываете эти репортажи?! Украиной единолично правит кацапский мародер, ему насрать на *********, которые его избрали, как и ему насрать на будущее страны которой он руководит, для него главное - как можно больше украсть а потом свалить из этой страны
показати весь коментар
26.11.2021 10:15 Відповісти
Суки. Намети - то видима частина айсберга. А де хоч якісь оборонні укріплення на кордоні. Переконаний, що там навіть жодного окопа не вирили. Якщо кацапи по цих наметах градом лупануть, то нікому нічого вже не буде потрібно.
показати весь коментар
26.11.2021 10:19 Відповісти
миленько так, по совєтьські, ну ниче, зато Главнокомандующий у нас не мерзнет и все у него путем..., если що, это ж обычная практика, доставят великого куда завгодно, хоч на гєлікоптері, хоч на літаку...., а солдаты шо, пусть скажут спасибо, что хоть не пешком шли до северного кордону, потому что с топливом щас беда, дяде бени собираем на подарок... к новому году
показати весь коментар
26.11.2021 10:26 Відповісти
А як же "армія, мова томос"? Про зеленого дібіла взагалі все ясно з самого початку.
показати весь коментар
26.11.2021 10:29 Відповісти
В 19 году, спустили в унитаз. А шо?
показати весь коментар
26.11.2021 11:09 Відповісти
В брезентовому наметі жити можна і взимку якщо маєш теплий спальний мішок. А от їх на фото якраз і не видно. А у польських "конструкторах" якщо немає підігріву, то не тепліше, ніж в наметі (не знаю чи є там якісь нагрівальні елементи). Якщо немає грошей на теплі ******* намети, то хоч теплими спальними мішками людей забезпечте.
показати весь коментар
26.11.2021 10:44 Відповісти
Не говори ерунды! И ершу понятно, что пол и стены у будок с теплоизоляцией в отличие от брезента, и там по любому теплее!
показати весь коментар
26.11.2021 11:12 Відповісти
Я половину життя займаюся альпінізмом і маю великий досвід як ночувати у наметі без теплого дна на снігу і на льоду. На стінках намету осів іній, а ти у теплому спальнику відчуваєш себе абсолютно комфортно. Те ж саме у сніговій печері чи у іглу. Звичайно, холодова втома накопичується. Звичайно, ******* намети з повітряним наддувом гарячим повітрям - краще, ніж брезентовий намет з буржуйкою. Але якщо немає такої можливості забезпечити дорогим спорядженням, то нехай забезпечать теплим індивідуальним спорядженням: термобілизною, зимовим взуттям, мембранним верхнім одягом, спальними мішками для зимових температур, карематами.
показати весь коментар
26.11.2021 12:28 Відповісти
Это всё замечательно, но не отменяет того, что в будке теплее чем в палатке.
показати весь коментар
26.11.2021 12:41 Відповісти
І ще одне. Елементарна копійчана річ. Каталітична грілка. Залив пальним "калоша", поклав у внутрішню кишеню і вона тебе шість годин гріє хоч під час сну, хоч на чергуванні на вулиці. Для інтендантів таке мабуть з області космічних технологій. Це так, до слова. А щодо теплих наметів, то, звичайно, " краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим".
показати весь коментар
26.11.2021 13:19 Відповісти
При Порошенке такого не было!
показати весь коментар
26.11.2021 10:47 Відповісти
До Порошенко, никакого не было. Напомнить?
показати весь коментар
26.11.2021 11:11 Відповісти
Я больше скажу! Ни до Порошенко, ни после него- ничего не было! Мгла и холод. Космический вакуум. Жизнь теплилась только при нём.

Вспыхнул Светоч… и погас.


показати весь коментар
26.11.2021 11:46 Відповісти
Самое главное, мозгов у вас как не было, так и нет
показати весь коментар
26.11.2021 11:51 Відповісти
Шо то вспомнил описание сборов польской шляхты на войне с Хмельницким.Расфуфыренные фанфароны рейтары с перьями в золотых доспехах на породистых лошадях и с дорогой золотой посудой.И наш суровый табор.Всё решает дух.В роскоши много не навоюешь
показати весь коментар
26.11.2021 11:02 Відповісти
трясця рейтари це не понторези з рушення вчи матчастину
показати весь коментар
26.11.2021 11:32 Відповісти
Де флагштоки?
показати весь коментар
26.11.2021 11:23 Відповісти
В 1990 м была Польша далеко позади....Но ! Своих большевичков поляки отодвинули от власти и на трон посадили ПОЛЯКА.....ПАТРИОТА.... После чего сразу определились куда идти и зачем. Вот потому они 30 лет росли ,а мы блукали....
показати весь коментар
26.11.2021 11:30 Відповісти
потому -
ЧТО Польша в 199о - 1995 годах п о л у ч и л а от Мирового и других западных банков-
беспроцентный к р е д и т -
суммой в $ 20 000 000 000 млд. долларов USA по курсу 1990 года .
И затем в последующие года сумма

безвоздмезной помощи составила

аж $ 78 000 000 000 млд долларов .USA
+ на все руководящие банковские должности Президент Польша Лег ВАЛЕНСА

ставил только Поляков .
И никаких офшоров и финансово -промышленных групп во главе с главным экономистом Украины кучмой .пинчуком в 1995 - 2014 г.г. и советником пАС ХАВЕРОМ !
показати весь коментар
26.11.2021 12:33 Відповісти
Барышня ! Так именно потому им и дали, а нам нет.
показати весь коментар
26.11.2021 22:22 Відповісти
Так Порох же армию поднял, единолично а Зеля продолжил его дело!

Это все снято в павильонах Голливуда.
показати весь коментар
26.11.2021 11:58 Відповісти
намети нагадали мою службу у 80-х
совок нікуди не дівся
показати весь коментар
26.11.2021 15:56 Відповісти
так пшекия и пшеки в нато а мы не..а при зеле украли порошенковские форму канадскую и палатки модульные))
показати весь коментар
26.11.2021 16:58 Відповісти
Как были колхозом так им и остаемся за редким исключением... По поводу життя в палатке зимой это та еще жопа!..
показати весь коментар
26.11.2021 23:08 Відповісти
Нічого, зате ****** смартфонів наберемо , а солдатам і так піде ((
показати весь коментар
19.02.2022 10:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 