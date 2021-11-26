Модульні табори vs намети зразка 1956 року: ЗМІ порівняли умови розміщення польських і українських військових на кордоні з Білоруссю. ФОТОрепортаж

Омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила кадри з місця розташування українських прикордонників, відправлених на посилення українсько-білоруського кордону. ЗМІ зрівняли їх з умовами розміщення польських військових на кордоні з Білоруссю.

Про це пише Ukrainian Military Pages, передає Цензор.НЕТ.

Фото умов розміщення прикордонників відправлених на посилення українсько-білоруського кордону (оприлюднені Уповноваженою ВРУ з прав людини Людмилою Денісовою):

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація "Полісся", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж















"Після фото з умовами розміщення українських прикордонників, публікуємо фото, які живуть на кордоні польські військові. Тут два основні варіанти: модульні табори, або також намети, правда більш сучасні ніж наші зразка 1956 року", - додає видання.















