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СБУ виявила прихований арсенал незареєстрованої вогнепальної зброї з тепловізорами поблизу кордону з РФ та Білоруссю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ продовжує проводити комплексні заходи з протидії незаконному обігу засобів ураження. У ході слідчо-оперативних дій у Чернігівській області встановлено місцезнаходження прихованого арсеналу незареєстрованої вогнепальної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед вилученого – ручний кулемет та іноземні гвинтівки з глушниками.

Засоби ураження виявлено на території двох приватних мисливських баз, які розташовані поблизу кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Під час обшуків за місцями розташування об’єктів та адресами проживання представників їх адміністрації правоохоронці вилучили:

  • ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм,
  • 4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором,
  • пістолет Макарова,
  • револьвер,
  • майже 400 набоїв різного калібру,
  • димову шашку.

Крім того виявлено понад 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до житлових приміщень.

Виявлені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу.

СБУ виявила прихований арсенал незареєстрованої вогнепальної зброї з тепловізорами поблизу кордону з РФ та Білоруссю 01

У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправної діяльності для притягнення до відповідальності винних осіб.

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Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Чернігівській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції та за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ виявила прихований арсенал незареєстрованої вогнепальної зброї з тепловізорами поблизу кордону з РФ та Білоруссю 02
СБУ виявила прихований арсенал незареєстрованої вогнепальної зброї з тепловізорами поблизу кордону з РФ та Білоруссю 03
Фото: сайт СБУ

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Верните срочно!. Обобрали до нитки Это имущество шахтёров из черниговских шахт
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26.11.2021 11:59 Відповісти
А може дійсно наші партизани до нападу з Білорусі готуються? Якщо так - треба вернути.
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26.11.2021 12:39 Відповісти
барлогу відкрили, а де "медведь"
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26.11.2021 12:03 Відповісти
Главное прекратить стрелять!!!
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26.11.2021 12:30 Відповісти
хоть обижайтесь хоть нет,но все охотники ради развлечения-п@дорасы .
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26.11.2021 12:38 Відповісти
Де ви бачили мисливців з РПК?
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26.11.2021 12:42 Відповісти
ну сдесь скорей всего совпало-бандюки приехали поохотится
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26.11.2021 12:47 Відповісти
и рыбаки

и те кто курей держат)))
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26.11.2021 12:58 Відповісти
Ну видно же что это арсенал обычного охотника. Такой есть у очень многих охотников. Ничего незаконного там нет, всё продаётся под разрешение. Макаров небось резинострел. Мелкашка с прицелом, тоже мне оружие. И карабин с теплоприцелом, которые продаются в каждом охотничем магазине любому без всяких бумаг, нужна только одна бумага денежный знак. Но у нас сейчас чуть что сразу диверсия, шпионы, коробе балы себе набивают.
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26.11.2021 12:42 Відповісти
А кулемет то взагалі дитяча іграшка.
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26.11.2021 13:51 Відповісти
Это может быть как макет, так и Сайга на базе ручного пулемёта калашникова. Зайди в поиск и тебе таких выдаст много и всё в руках людей и приобретается по обычному разрешению охотника.Охотничья Сайга ничем визуально не отличается от военного калаша, а если ещё кастом сделать, то воообще ничем. Я как охотник это точно знаю. У нас при получении разрешения на нарезное оружие, ты вправе купить себе хоть военный Барет 0.50 калибра, что стрелки и делают и всё это законно.
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26.11.2021 14:25 Відповісти
Можуть і підкинути під час обшуку, все може бути. Можливі якісь і розбірки і наїзди та і "показуха" чи "заказуха". Правохоронна система як і судова дискредитована.
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26.11.2021 15:01 Відповісти
Согласен. скорее показуха. Реальные дела проваливают, а пиарятся на смешном.
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26.11.2021 15:23 Відповісти
Арсенал охотника-медвежатника. Несколько наборов отмычек на первом фото.
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26.11.2021 13:15 Відповісти
Лохов разводить выгоднее, чем кроликов и кур😂
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26.11.2021 13:18 Відповісти
І чого було кошмарити по країні 400 мисливців по справі шофера шифера.
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26.11.2021 13:53 Відповісти
ща нападут с пм и револьвером и двумя берданками и калашом которому 70 лет))
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26.11.2021 17:13 Відповісти
Аваковское наградное нашли у Кивы? Просто дешевки. Кто поверит в эту дичь? Ребят не замнийтесь ерундой. Все знают что СБУ это контрабанда и убийства
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22.02.2022 18:14 Відповісти
 
 