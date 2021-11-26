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Фото Політика України
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вакцина (3393) виробництво (78) Харків (1845) Лекхім

Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік, - Ляшко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Завод фармацевтичної компанії "Лекхім" в Харкові зможе розливати більше 10 000 доз вакцини від COVID на годину. Процес планують запустити вже в 2022 році.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні бути готові і до наступних можливих хвиль COVID-19, і до будь-яких інших інфекційних хвороб. 

І незалежними від інших країн ми зможемо стати завдяки сучасному виробництву лікарських засобів, у тому числі імунобіологічних препаратів, вітчизняні потужності маємо", - написав він.

Ляшко зазначив, що "Лекхім" на рік віробляє понад 950 млн готової продукції: таблетовані форми, супозисторії та ін'єкційні препарати. Виробництво автоматизоване та роботизоване, переконався на власні очі. Людський фактор зведено до мінімуму.

Також він додав, що з керівництвом підприємства обговорили запуск лінії виробництва вакцин за 3-ма позиціями, які важливі для держави - антиковідна вакцина, вакцина проти грипу та поліомієліту.

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"Постановою Кабміну ми вже дозволили фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19 з державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування. Так ми зможемо налагодити власне виробництво і вакцин, і розширити виробництво інших, наприклад антибактеріальних, препаратів, які необхідні пацієнтам.

Потужності Лекхіму дозволятимуть розливати понад 10 тисяч доз вакцини за годину та понад 30 млн доз в рік" , - зазначив голова МОЗ.

Водночас, за словами Ляшко, опрацьовується як власне виробництво української вакцини (працюють з нашими науковими інституціями над новим способом інактивації вірусу), так і по технології in bulk (розлив та фасування готового продукту). Запуск вже у 2022 році.

"Від фармвиробника чіткі пропозиції, строки та обсяги, від держави - довгострокове замовлення на готовий продукт", - резюмував Ляшко.

Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік, - Ляшко 01
Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік, - Ляшко 02
Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік, - Ляшко 03
Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік, - Ляшко 04
Фото: фейсбук/Ляшко

Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік, - Ляшко 05

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Топ коментарі
+7
Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік Джерело: https://censor.net/ua/p3301763

Кажете вакцинація це тільки 3 щеплення на одну людину ?
Тут вже запланували продовження вакцинації років на п ять )
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26.11.2021 12:44
+4
Так это ж рыговбизнес
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26.11.2021 12:40
+4
скоро в каждом ларьке на разлив будет этот шмурдяк..
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26.11.2021 12:49
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Прямо,як спирт завод якийсь.
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26.11.2021 12:37 Відповісти
Так это ж рыговбизнес
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26.11.2021 12:40 Відповісти
Значит поделились с зелупоголовыми
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27.11.2021 21:07 Відповісти
Китайскую вакцину будут танкерами доставлять в Украину, а в Харькове разливать по пузырькам.
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26.11.2021 12:41 Відповісти
Любой ликеро -водочный завод может "разливать"! Толку то! Сколько ты не вакцинной , все равно получишь - пандемию!
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26.11.2021 12:43 Відповісти
Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік Джерело: https://censor.net/ua/p3301763

Кажете вакцинація це тільки 3 щеплення на одну людину ?
Тут вже запланували продовження вакцинації років на п ять )
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26.11.2021 12:44 Відповісти
скоро в каждом ларьке на разлив будет этот шмурдяк..
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26.11.2021 12:49 Відповісти
вот именно- разлить калампоцало
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26.11.2021 13:19 Відповісти
понятно что разливать, но не делать. Этот Лекхим ничего сложнее нашатырного спирта уже давно не делает
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26.11.2021 13:38 Відповісти
Он похоже перепутал с ликероводочным.))
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26.11.2021 14:06 Відповісти
Точно.
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26.11.2021 14:12 Відповісти
В УКРАЇНІ ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19 БІЛЬШЕ НЕ Є ДОБРОВІЛЬНОЮ
https://telegra.ph/COVID-19-11-23

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26.11.2021 15:27 Відповісти
это хорошо.
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26.11.2021 18:25 Відповісти
Это плохо
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27.11.2021 21:08 Відповісти
 
 