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"Привіт Януковичу! Доступ до інформації - це не привілей, це - обов'язок!", - журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестують проти цензури. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Журналісти, які не отримали запрошення на пресмарафон президента Володимира Зеленського, прийшли на місце його проведення, щоб заявити про необхідність рівного доступу до інформації для працівників ЗМІ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Працівники ЗМІ тримають в руках плакати з надписами: "Привіт Януковичу!", "Доступ до інформації - це не привілей, це - обов'язок!", "Ми проти заборон для журналістів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про запрошених на пресмарафон журналістів: Прочитав, що покликали тільки моїх друзів. А я одразу побачив Шустера

Привіт Януковичу! Доступ до інформації - це не привілей, це - обовязок!, - журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестують проти цензури 01
Привіт Януковичу! Доступ до інформації - це не привілей, це - обовязок!, - журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестують проти цензури 02
Привіт Януковичу! Доступ до інформації - це не привілей, це - обовязок!, - журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестують проти цензури 03
Привіт Януковичу! Доступ до інформації - це не привілей, це - обовязок!, - журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестують проти цензури 04
Привіт Януковичу! Доступ до інформації - це не привілей, це - обовязок!, - журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестують проти цензури 05
Привіт Януковичу! Доступ до інформації - це не привілей, це - обовязок!, - журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестують проти цензури 06

Відео та фото - Олег Богачук

Як повідомлялося, сьогодні, о 12 годині розпочався тригодинний прес-марафон "30 запитань президенту України". До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 всеукраїнських і міжнародних ЗМІ. Пізніше президент заявив, що готовий поспілкуватися з усіма. 

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не с табличкам їм стояти треба, а писати правду..
Вони самі й привели цього зеЛоха офшорного до влади, як журналісти - повторюючі расейско/коломойску брехню..
А зараз - тупо стоять з табличками.. "вова сСарь - снизойди до нас, увидь нас!"

Краще б скандували "зелю - геть" та "Ганьба!" - більше толку би було..
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26.11.2021 13:29 Відповісти
Вони не багато втратили.
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26.11.2021 12:49 Відповісти
Ще цей недоумок може Вам сказати? Він два слова зв'язати не може, ідіот.
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26.11.2021 12:51 Відповісти
А яке відношення до журналістики має кацапська пропагандистка Сеграцкова?
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26.11.2021 12:54 Відповісти
Три години суцільної ганьби для країни.
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26.11.2021 12:55 Відповісти
Коли закривали телеканали без суду, тоді вони насміхались, бо то погані канали. А тепер, коли обмежують вже їх, вони протестують. Карма.
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26.11.2021 13:02 Відповісти
Мне абсолютно не жаль этих шлюх-журналистов!!! Сегодня Многим этим грёбанным псевдо шлюхам-журналистам , так и надо!!Получили по-морде от Зеленского, за наглую ложь,тогда .....в 2019 году!! Тогда эти же шлюхи-псевдо-журналисты нахваливали это безмозглого, дебильного, самовлюблённого клоуна-дурачка, ...Зеленского!! А сегодня вы наконец-то получили заслуженно, по мордам , по мозгам и по рогам, и по полной программе !!так вам и надо шлюхи журналисты!! Дальше надеюсь,будете умнеее и мудрее и честнее и не будете слушать своих лживых воровитых жидов-хозяев-шлюх!!! Ничего сташного.... Походите сегодня пару часов униженными и оскорблёнными на морозном воздузе, на улицах Киева , может от этого у вас прибавится побольше и мозгов и ума!!
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26.11.2021 15:18 Відповісти
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26.11.2021 16:45 Відповісти
 
 