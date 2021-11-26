"Привіт Януковичу! Доступ до інформації - це не привілей, це - обов'язок!", - журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестують проти цензури. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти, які не отримали запрошення на пресмарафон президента Володимира Зеленського, прийшли на місце його проведення, щоб заявити про необхідність рівного доступу до інформації для працівників ЗМІ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Працівники ЗМІ тримають в руках плакати з надписами: "Привіт Януковичу!", "Доступ до інформації - це не привілей, це - обов'язок!", "Ми проти заборон для журналістів".

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Як повідомлялося, сьогодні, о 12 годині розпочався тригодинний прес-марафон "30 запитань президенту України". До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 всеукраїнських і міжнародних ЗМІ. Пізніше президент заявив, що готовий поспілкуватися з усіма.