МВС на фінальному етапі створення Єдиного реєстру зброї, - заступник міністра Бондаренко. ФОТОрепортаж

Вчора, 25 листопада на базі Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відбулася презентація можливостей Єдиного реєстру зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу МВС, захід відбувся за участі заступників міністра внутрішніх справ України Ігора Бондаренка та Богдана Драп’ятого, керівника комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та народних депутатів України.

Заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко зазначив, що автоматизація обліку процесів обігу зброї забезпечить формування, зберігання, спільне використання і верифікацію інформації про права в сфері обігу зброї, а також дозволить здійснювати ефективний контроль за обігом зброїм в Україні.

"Ми зараз знаходимося на фінальному етапі створення реєстру. Прив’язка особи до одиниці зброї та можливість однозначно провести ідентифікацію об’єктів реалізовано у Єдиному реєстрі зброї, - сказав він. – Окрім запровадження контролю з боку держави, робота реєстру дає змогу виключити корупційні ризики під час дозвільно-реєстраційної діяльності".

З метою врегулювання питання забезпечення громадянами права на активний особистий захист свого життя та здоров'я у стані крайньої необхідності за допомогою вогнепальної зброї, а також приведення існуючого нормативного регулювання в питанні зброї у відповідність до норм Конституції розроблено проєкт Закону "Про право на цивільну вогнепальну зброю", який обговорили під час зустрічі народні депутати із представниками МВС.

"Сьогодні громадяни легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 1,3 млн. одиниць, при цьому випадків використання легальної зброї (включно з необережними поводженням та випадками застосування зброї для необхідної оборони), є надзвичайно мало, - зауважив Ігор Бондаренко. - Прийняття цього закону стимулюватиме тих з громадян, які на сьогодні володіють вогнепальною зброєю незаконно, легалізувати її, що позитивно вплине на загальну криміногенну ситуацію, полегшить процес розкриття та розслідування злочинів".

Після прийняття закону про зброю, очікувано, що автоматизація обліку процесів обігу зброї як наслідок впровадження Єдиного реєстру зброї дозволить покращити контроль за дотриманням порядку виготовлення, придбання, обліку, зберігання, охорони та використання зброї, у тому числі на об'єктах дозвільної системи, проводити ідентифікацію зброї або основної частини зброї, яка має ідентифікаційні номери, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів та забезпечити з боку держави ефективний контроль у сфері обігу зброї.

Делегація ознайомилась із методами, програним забезпеченням та технічними засобами, які використовують експерти Експертної служби в лабораторіях з огляду технічного стану та відстрілу зброї, дослідження, сертифікації зброї та балістичного обліку, а також біологічних досліджень та обліку.

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Керівник Державного підприємства "Інфотех" розповів присутнім особливості програмно-технічної побудови та можливих цілей і методів використання можливостей реєстру.







Фото: сайт МВС