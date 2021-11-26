У Львові почали вакцинувати від COVID-19 безпритульних. ФОТО

У Львові 26 листопада у Центрі обліку й нічного перебування бездомних осіб почали вакцинувати від COVID-19 безпритульних людей і тих, хто опинився у скрутній життєвій ситуації чи має залежності.

Цій групі населення повідомили завчасно про вакцинування у реабілітаційних центрах, де вони проходять лікування чи у місцях, де їм волонтери роздають обіди, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Вакцинація триватиме до 18 години. Люди, які мають проблеми з документами чи не перебувають на обліку в лікаря, отримують довідку, яка надає їм таке ж право, як усім громадянам. Ця акція – це і профілактика, і доступність вакцини до всіх категорій населення. Коли ми ухвалили рішення про вакцинування такої групи людей, то ми розуміли, що люди без документів, є психологічний бар‘єр, не є поінформовані про центри вакцинування", – сказав керівник департаменту міського голови Львова Євген Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про рекордну смертність від COVID-19 в Україні: Ці смерті не через те, що у нас немає кисню - люди звертаються до лікарів в останній момент

Вакцинацію проводить мобільна бригада медиків усіма наявними видами вакцин, доступними в Україні, і люди могли обирати. Перед щепленням із ними спілкується лікарка. Також особи отримують медичні пам’ятки з інформацією про те, що вони мають можливість звернутися до поліклініки чи лікарні за умови виникнення побічних ефектів.

"Я проживаю у реабілітаційному центрі, там сказали про вакцинування. Я не вагався,тому що треба вакцинуватись, я не хворів", – говорить Ігор Дитиненко.

"Мені повідомили, що буде вакцинування. Зараз треба йти, бо нікуди можуть не пропустити. Бажано якусь сильнішу вакцину", – розповів Віталій Пелех.

Також читайте: З 9 грудня нещеплених від COVID-19 держслужбовців та соцпрацівників відсторонять від роботи, - МОЗ

Близько трьох тисяч львів’ян перебувають на обліку служби соціального захисту, це ті, які не мають житла, живуть за межею бідності. З них 500 людей – безпритульні.

"У середньому у нас ночує до 30 бездомних. Немає вимог щодо того, що всі вони мають бути вакциновані. Але десь до 85%, хто тут ночує, вакциновані", – повідомила Ольга Ільчишин, керівниця центру нічного перебування.

Також читайте: Терміни введення другої дози COVID-вакцини справді пропустили майже 150 тис. українців, - Кузін

У Львові на сьогодні вакциновані близько 50% городян двома дозами вакцини.