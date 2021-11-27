Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху у п'ятиповерхівці в Новій Одесі. 2 осіб в шоковому стані, в однієї - пошкодження хребта, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З'явилися перші подробиці щодо постраждалих в результаті вибуху побутового газу, який стався в багатоповерхівці в м. Нова Одеса в Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС в телеграмі.

"Станом на 10:50 на 5 поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи знаходяться у шоковому стані). Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.



До місця події направлено кінологічну групу 3 СЦШР м. Жеребкове (3 особи, 2 собаки та 1 од. техніки).

Як пізніше зазначила пресслужба ДСНС на офіційному сайті, з пошкодженого під'їзду евакуйовано 50 осіб. За даними Нацполіції в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

Станом на 12:00 рятувальники ДСНС за допомогою крана продовжують аварійно-рятувальні роботи щодо демонтажу пошкоджених конструкцій будинку та пошуку потерпілих.

Місцеві органи влади надають допомогу постраждалим мешканцям. На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС в Миколаївській області.







Нагадаємо, сьогодні зранку у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух побутового газу стався в багатоповерхівці в м. Нова Одеса, зруйновано кутову частину двох поверхів. Інформація щодо жертв уточняється, - ДСНС. ФОТОрепортаж