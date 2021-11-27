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вибух (1384) газ (1120) Миколаївська область (523) ДСНС (2235)

Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху у п'ятиповерхівці в Новій Одесі. 2 осіб в шоковому стані, в однієї - пошкодження хребта, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху у п'ятиповерхівці в Новій Одесі. 2 осіб в шоковому стані, в однієї - пошкодження хребта, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З'явилися перші подробиці щодо постраждалих в результаті вибуху побутового газу, який стався в багатоповерхівці в м. Нова Одеса в Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС в телеграмі.

"Станом на 10:50 на 5 поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи знаходяться у шоковому стані). Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

До місця події направлено кінологічну групу 3 СЦШР м. Жеребкове (3 особи, 2 собаки та 1 од. техніки).

Як пізніше зазначила пресслужба ДСНС на офіційному сайті, з пошкодженого під'їзду евакуйовано 50 осіб. За даними Нацполіції в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

Станом на 12:00 рятувальники ДСНС за допомогою крана продовжують аварійно-рятувальні роботи щодо демонтажу пошкоджених конструкцій будинку та пошуку потерпілих.

Місцеві органи влади надають допомогу постраждалим мешканцям. На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху у пятиповерхівці в Новій Одесі. 2 осіб в шоковому стані, в однієї - пошкодження хребта, - ДСНС 01
Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху у пятиповерхівці в Новій Одесі. 2 осіб в шоковому стані, в однієї - пошкодження хребта, - ДСНС 02
Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху у пятиповерхівці в Новій Одесі. 2 осіб в шоковому стані, в однієї - пошкодження хребта, - ДСНС 03

Нагадаємо, сьогодні зранку у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух побутового газу стався в багатоповерхівці в м. Нова Одеса, зруйновано кутову частину двох поверхів. Інформація щодо жертв уточняється, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху у пятиповерхівці в Новій Одесі. 2 осіб в шоковому стані, в однієї - пошкодження хребта, - ДСНС 04

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А где комментаторы? Все ждут когда в России хлопок будет, чтобы уже оторваться по полной?
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27.11.2021 12:59 Відповісти
Видимо Вы это воспринимаете как шоу а не трагедию.
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27.11.2021 13:01 Відповісти
А Вы мечтаете, чтобы в странах, против которых Россия развязала войну, ей сочуствовали?
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27.11.2021 14:46 Відповісти
Газовое оборудование никто не проверяет. Кто и как монтирует, устанавливает никому нет дела. Поэтому такие случаи повторяются. Бардак и бесконтрольность везде и во всём. Печально. Всё плохо.
Простых людей жаль, они заложники ситуации. Государство не выполняет своей основной функции, охраны жизни, здоровья, граждан и создание благоприятных условий проживания.
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28.11.2021 08:34 Відповісти
 
 