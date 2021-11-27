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Суд заарештував на два місяці без права внесення застави водія вантажівки, що вчинив смертельну ДТП в Харкові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

60 діб без права внесення застави – таке рішення виніс Київський районний суд м. Харкова у відношенні 41-річного правопорушника. Експертиза встановила, що чоловік керував транспортним засобом під дією канабіноїдів та опіатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Смертельна аварія сталася 25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе. Водій "MAN" з напівпричепом виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та спровокував масштабне ДТП. 

Внаслідок аварії три людини загинули на місці пригоди, серед яких трирічна дитина. Також травмувались чотири особи. За висновком експертів, водій знаходився у стані наркотичного сп’яніння.

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Наразі 41-річному мешканцю міста Запоріжжя повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Суд заарештував на два місяці без права внесення застави водія вантажівки, що вчинив смертельну ДТП в Харкові 01
Суд заарештував на два місяці без права внесення застави водія вантажівки, що вчинив смертельну ДТП в Харкові 02
Суд заарештував на два місяці без права внесення застави водія вантажівки, що вчинив смертельну ДТП в Харкові 03

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

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Так так и должно быть, этож не Трухин , здесь понятно с какой стороны руль.
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27.11.2021 11:40 Відповісти
колись читав про дальнобійника, що під наркотою без сну і відпочинку нісся на фурі з 12 годин, а потім віддав кермо напарнику і поліз спати (у кабіні за водійським сидінням ліжко). коли його вирізали з металобрухту, у який перетворилася його машина, то виявилося, що ніякого напарника і не було. у штатах наче відбувалось.
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27.11.2021 11:45 Відповісти
скот
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27.11.2021 12:04 Відповісти
знаете..... как надоело уже читать сутками новости про про убийства, грабежи, корупцию. и такого подобные аварии и новости про смерти.... а в новостях пишут не про посадки и кару по 10-20 лет или пожизненное заключение по приговору суда! а одно и тоже...одно и тоже почти без исключения( взят под стражу на 2 месяца! с залогом или без него....) дальше уже ничего...... тоесть задерживать задерживают каждую неделю и не по разу всяких разных....а посадки где ?на эти задержания. что то как то не припоминается такие новости- заглавия....((или максимум кровь с них попьют потерзают по судам а потом выпускают на волю... то порешали, то не нашли доказательств, то срок следствия истёк и тому подобное...((как то так
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27.11.2021 12:07 Відповісти
убийца..
сел за руль по наркотой или бухой - потенциальный убийца (оправдания не должно быть!!!)
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27.11.2021 12:10 Відповісти
Не поделился деньгами с судьей. 60 діб без права внесення застави. Всем остальным убийцам за рулем по богаче фемида более снисходительна.
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27.11.2021 12:16 Відповісти
Такие меры только из за того, что не мажор !
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27.11.2021 12:22 Відповісти
пожелать такому можно только мучительной смерти....ублюдок...
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27.11.2021 12:51 Відповісти
этому быстро лапти сплетут он же не коленька -сыночек с "гармональным сбоем"..
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27.11.2021 13:09 Відповісти
Звичайно! Адже він не народний депутат.
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27.11.2021 16:57 Відповісти
 
 