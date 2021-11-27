Суд заарештував на два місяці без права внесення застави водія вантажівки, що вчинив смертельну ДТП в Харкові. ФОТОрепортаж

60 діб без права внесення застави – таке рішення виніс Київський районний суд м. Харкова у відношенні 41-річного правопорушника. Експертиза встановила, що чоловік керував транспортним засобом під дією канабіноїдів та опіатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Смертельна аварія сталася 25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе. Водій "MAN" з напівпричепом виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та спровокував масштабне ДТП.

Внаслідок аварії три людини загинули на місці пригоди, серед яких трирічна дитина. Також травмувались чотири особи. За висновком експертів, водій знаходився у стані наркотичного сп’яніння.

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Наразі 41-річному мешканцю міста Запоріжжя повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.







Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

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