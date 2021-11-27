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земля (493) Київська область (1404) шахрайство (422) Офіс Генерального прокурора (937)

Затримані двоє шахраїв, які за $600 тис. обіцяли "вирішити питання" виділення землі на Київщині, - Офіс ГПУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора двом особам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Офісу ГПУ

За даними слідства, зять голови однієї з селищних рад Київської області разом із спільником обіцяли підприємцю, що зможуть позитивно вирішити питання про виділення земельних ділянок. Так, йшлося про передачу 1,2 га земель на території Київщини, які знаходяться у власності Державного агентства лісових ресурсів України. За цю послугу підприємець мав передати їм 600 тис доларів США.

Правоохоронці затримали обох під час отримання частини грошових коштів в сумі 300 тис доларів США.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави 13,9 млн грн та 3 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

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Затримані двоє шахраїв, які за $600 тис. обіцяли вирішити питання виділення землі на Київщині, - Офіс ГПУ 01
Затримані двоє шахраїв, які за $600 тис. обіцяли вирішити питання виділення землі на Київщині, - Офіс ГПУ 02
Затримані двоє шахраїв, які за $600 тис. обіцяли вирішити питання виділення землі на Київщині, - Офіс ГПУ 03

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Знов ОГПУ?

Объединённое государственное политическое управление при СНК СССР (ОГПУ при СНК СССР) - специальный орган государственной безопасности СССР. ... В 1934 году ОГПУ вошло в состав НКВД СССР (образованного из НКВД РСФСР) как Главное управление государственной безопасности (ГУГБ).
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27.11.2021 12:20 Відповісти
Тут еще вопрос кто большие шахраи те кто $600тыс. баксов насобирал в нищей стране или те кто их ****@л
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27.11.2021 13:59 Відповісти
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27.11.2021 16:22 Відповісти
 
 