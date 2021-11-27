Пам'ятний знак на честь полку НКВС знесли на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У смт Калинівка у Броварському районі Київської області знесли пам’ятний знак 227-му полку НВКС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав активіст Сергій Філімонов.
"В день пам‘яті жертв Голодомору ми та інші небайдужі громадяни вирішили, що пора знести пам‘ятник катам НКВС", – зазначив він.
Топ коментарі
+44 Ned Stark
показати весь коментар27.11.2021 14:41
+39 Светлана Науменко
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+27 Серж Рача
показати весь коментар27.11.2021 14:56
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ну я бы понял,если бы пригнали кран,убрали камень,и на этом месте поставили бы памятник жертавм НКВД. а просто насрать и быть счастливым,это я не понимаю.
и второй вопрос,а почему никто из этих кретинов,не пошёл в мэрию,не подал запрос по этому поводу и не добился законным путём снесения этого камня?
а потому что мозгов то нет,кроме желания стадом ***** наворотить!
- не дождались
- пришлось вот так вот
И эти уйопки и по сей день гордятся своими "подвигами"
подгорают края пердаков -
ждут хлопков ...
и бегут .идоразы
на праграмму
"чётамухахлов"
А что построил этот гарный хлопчик
Хоть одну памятную доску повесил нынешним воинам
От этого было бы пользы в десять раз больше
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