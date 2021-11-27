УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
44055 відвідувачів онлайн
Фото Події
13340 53
НКВС (23) пам'ятник (479)

Пам'ятний знак на честь полку НКВС знесли на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У смт Калинівка у Броварському районі Київської області знесли пам’ятний знак 227-му полку НВКС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав активіст Сергій Філімонов.

"В день пам‘яті жертв Голодомору ми та інші небайдужі громадяни вирішили, що пора знести пам‘ятник катам НКВС", – зазначив він.

Памятний знак на честь полку НКВС знесли на Київщині 01
Памятний знак на честь полку НКВС знесли на Київщині 02

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+44
Чому він досі там стояв? Тим більше, там Биківня ж недалеко...
показати весь коментар
27.11.2021 14:41
+39
Молодцы! А то старички-палачи НКВД-КГБ до сих пор получают огромную пенсию за убийства и пытки украинцев и медальками и орденами своими трясут.
показати весь коментар
27.11.2021 14:50
+27
Якої тільки муйні в Україні від кацапів не залишилося
показати весь коментар
27.11.2021 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому він досі там стояв? Тим більше, там Биківня ж недалеко...
показати весь коментар
27.11.2021 14:41 Відповісти
Тому то там і стояв-"нагадування" про "тяжку і героїчну" роботу цих катів.
показати весь коментар
27.11.2021 14:54 Відповісти
Тому чому в селах та смт, навколо Києва існують вулиці Леніна, Жукова тощо.
показати весь коментар
27.11.2021 18:17 Відповісти
Молодцы! А то старички-палачи НКВД-КГБ до сих пор получают огромную пенсию за убийства и пытки украинцев и медальками и орденами своими трясут.
показати весь коментар
27.11.2021 14:50 Відповісти
Проблема в тому, що їх численні нащадки і зараз у владних кабінетах та топах скоробагатьок.
показати весь коментар
27.11.2021 15:16 Відповісти
Дійсно, не місце на нашої землі пам'ятникам заградотрядам.
показати весь коментар
27.11.2021 16:47 Відповісти
Какой-то каменный х..й стоит. А чего его раньше на щебень не покрошили?
показати весь коментар
27.11.2021 14:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
ну дурное дело не хитрое...свалили камень,и пошли дальше...
ну я бы понял,если бы пригнали кран,убрали камень,и на этом месте поставили бы памятник жертавм НКВД. а просто насрать и быть счастливым,это я не понимаю.

и второй вопрос,а почему никто из этих кретинов,не пошёл в мэрию,не подал запрос по этому поводу и не добился законным путём снесения этого камня?
а потому что мозгов то нет,кроме желания стадом ***** наворотить!
показати весь коментар
27.11.2021 14:54 Відповісти
потому что все ждали когда ты это сделаешь
- не дождались
- пришлось вот так вот
показати весь коментар
27.11.2021 14:56 Відповісти
Пам'ятник неподалік Калинівки, присвячений 227-му полку НКВС, потрібно демонтувати. Закон не передбачає винятків. Про це йдеться у відповіді Українського інституту національної пам'яті. У той же час із листа Інституту історії України НАН відомо, що полк депортовував людей із українських земель і охороняв тюрми.
показати весь коментар
27.11.2021 15:27 Відповісти
Порушено закон про декомунізацію, а мер й досі не сидить. Це ще раз доводить що влада не українська, і виконувати закони України не збирається.
показати весь коментар
27.11.2021 14:55 Відповісти
Оце більш зрозуміліше,пане Начинка. Іноді думаєш про цих всіх президентів і патріотів і тих,що служать кацапам,а відповідь на поверхні...Памятник же встановили в 2019? Після виборів? Ні?Значно раніше? Чому ж його не знесла сама патріотична влада великого сивочолого? І хто тепер служить і кому? І як влада вс таки українська?Іколи вона була???
показати весь коментар
28.11.2021 06:53 Відповісти
З чого Ви вирішили, що влада порошенка найпатріотичніша? Вона патріотична тільки на словах.
показати весь коментар
29.11.2021 17:05 Відповісти
Якої тільки муйні в Україні від кацапів не залишилося
показати весь коментар
27.11.2021 14:56 Відповісти
Странно, что памятник вертухаям там до сих пор стоял...
показати весь коментар
27.11.2021 14:58 Відповісти
зараз нащадки катів будуть волать=холокост =там кати всі були іудєї
показати весь коментар
27.11.2021 15:01 Відповісти
Неаправда, серед цієї наволочі було дуже багато і українців і кацапів, не переводьте все на ваш особистий антисемітизм.
показати весь коментар
27.11.2021 15:03 Відповісти
Іудеї були в керівництві і як ідеологи-не ховайтесь.
показати весь коментар
27.11.2021 15:16 Відповісти
Іудей членін, чи іудей сралін, чи іудей хрущов, чи іудей брєжнєв, кого саме ви маєте на увазі?
показати весь коментар
27.11.2021 15:54 Відповісти
Перші двоє - євреі, перший по матері, другий - по батькові
показати весь коментар
27.11.2021 16:26 Відповісти
Добре, тоді птання таке, а хто написав мільйони доносів на сусідів, братів, друзів, теж іудеі це строчили?
показати весь коментар
27.11.2021 18:48 Відповісти
а хто по твоєму? вони ж типу самі освідчені були
показати весь коментар
27.11.2021 21:07 Відповісти
Ага - і той мільйон допоміг ульянаву - бланку революцію влаштувати, та сворити чк. А синові грузинського чоботаря - єврея, - Голодомор, бо усі - самогубці, хотіли лише голодної смерті і їсти своїх дітей
показати весь коментар
29.11.2021 14:59 Відповісти
Щя ********** загарлапанит, что мы не помним подвихов ихних дидовваевалей.
показати весь коментар
27.11.2021 15:03 Відповісти
Эти не воевали, это мрази, которые были чем то вроде опричнины. То есть стояли в заградотрядах, стреляли в спину тем, кто шел в атаку, чтобы не дай Бог не подумали отступить.
показати весь коментар
27.11.2021 15:06 Відповісти
Ага. Также ихние дидваевале крысятничали в тылах, отбирая у детей и стариков последнюю корку хлеба.

И эти уйопки и по сей день гордятся своими "подвигами"
показати весь коментар
28.11.2021 14:12 Відповісти
Зара запоредриком хлопавки почнуться.
показати весь коментар
27.11.2021 15:06 Відповісти
Чі бавовни?
показати весь коментар
27.11.2021 15:07 Відповісти
Лишь бы на банковой у косовороточников с гэбнявыми погонами не полыхнул
показати весь коментар
27.11.2021 15:36 Відповісти
у скабеевой к вечеру - газы
подгорают края пердаков -
ждут хлопков ...
и бегут .идоразы
на праграмму
"чётамухахлов"
показати весь коментар
27.11.2021 15:15 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи.
показати весь коментар
27.11.2021 15:17 Відповісти
Скоро баканов со своими чертоловами всех причастных повяжет. Скажет, что это памятник героям ВОВ
показати весь коментар
27.11.2021 15:35 Відповісти
М О Л О Д Ц І !!!
показати весь коментар
27.11.2021 16:12 Відповісти
Какие памятники могут быть палачам, извращенцам и убийцам????
показати весь коментар
27.11.2021 16:12 Відповісти
Люди, ви уявляєте наскільки у нас ще не Україна, якщо ми до сих пір вирішуємо, що робити з наволоччю, яка нищила Україну і українців.
показати весь коментар
27.11.2021 16:30 Відповісти
поки думали що робити зi старою наволоччю нова виросла i у владу попала
показати весь коментар
27.11.2021 16:33 Відповісти
Довольнi!
показати весь коментар
27.11.2021 16:32 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
27.11.2021 16:38 Відповісти
коментар відмічено як спам
НКВД это была военная разведка. Даже дед Ксении там служил. А эти малолетние алкаши-тунеядцы кромы мамкиных трусов ничего в жизни не нюхали.
показати весь коментар
27.11.2021 16:53 Відповісти
Что ты несешь? Военная развезка это ГРУ было, а разведка НКВД это то что потом стало ПГУ.
показати весь коментар
27.11.2021 17:13 Відповісти
заград загони ще з них були - не треба забувати
показати весь коментар
27.11.2021 21:08 Відповісти
...спасибо вам ребята, за гарну справу...
показати весь коментар
27.11.2021 17:20 Відповісти
Гарна справа -- прыйти свалить Памятник
А что построил этот гарный хлопчик
Хоть одну памятную доску повесил нынешним воинам
От этого было бы пользы в десять раз больше
показати весь коментар
27.11.2021 17:59 Відповісти
Куди поспішили? Тепер скажуть - Зеленський завалив. Трохи підождали б і Порох прийшов. Тоді б і валили
показати весь коментар
27.11.2021 18:06 Відповісти
Video Unavailable
This video may no longer exist, or you don't have permission to view it.
показати весь коментар
27.11.2021 18:26 Відповісти
та про памятник просто забули. його спорудили скоріш за все у 1965 році, і ніхто епітафії не читав. А цей полк виходив останнім з Києва бо підривав мости, а вермахт в цей час розсікав Київський котел ударом з Півночі, від Окуніново, там і полягли вертухаї. Нарком НКВД Сергієнко пішки йшов від Києва аж до Воронежа, навіть заходив до себе у Харків на квартиру відпочивати, але архіви таки евакуювали в першу чергу, щоб не повторилась історія в Мінську, коли абвер захопив архів НКВД аж з 20 року і потім всю ВОВ ловили агентів НКВД по Європі.
показати весь коментар
27.11.2021 18:28 Відповісти
Це сміття і йому подібне слід було знищити одразу після проголошення Незалежності, а також розсекретити усі документи та притягнути до кримінальної відповідальності усіх співробітників НКВС, КДБ і т.п. катів які працювали на окупаційний режим.
показати весь коментар
27.11.2021 19:07 Відповісти
хоч щось позитивне
показати весь коментар
27.11.2021 19:50 Відповісти
молодцы!!!!
показати весь коментар
27.11.2021 21:38 Відповісти
Это полк котрый полностью лег при обороне Киева, прикрывая отход армейцев? Правильно, нечего Киев оборонять ... пусть все знают
показати весь коментар
30.11.2021 09:47 Відповісти
 
 