Пам'ятний знак на честь полку НКВС знесли на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У смт Калинівка у Броварському районі Київської області знесли пам’ятний знак 227-му полку НВКС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав активіст Сергій Філімонов.

"В день пам‘яті жертв Голодомору ми та інші небайдужі громадяни вирішили, що пора знести пам‘ятник катам НКВС", – зазначив він.



