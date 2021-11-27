Меморіальну дошку на честь українського воїна Євгенія Сафонова відкрили у Павлограді. ФОТОрепортаж

25 листопада, у місті Павлоград Дніпропетровської області на фасаді загальноосвітньої школи №8 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Євгенія Миколайовича Сафонова (позивний Сафон).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Павлоградської міської ради.

Євген Сафонов, 25.11.1988 року народження, солдат, номер обслуги протитанкового артилерійського дивізіону 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 21.05.2020 року близько 04.00 в районі села Кримське Новоайдарського району Луганської області від смертельних поранень, яких зазнав під час влучання 120-мм міни у вантажівку "Урал-375".

Поранення разного ступіню важкості отримали ще п'ятеро військовослужбовців.

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"Біля центрального входу загальноосвітньої школи № 8 відтепер розміщена меморіальна дошка загиблому в зоні АТО захиснику України Євгену Сафонову. Її офіційне відкриття пройшло сьогодні, 25 листопада, за участю представників керівництва міста та школи, батьків загиблого бійця, депутатів міської ради, колишніх військових та учнів школи. Присутні на церемонії відкриття вшанували пам’ять Євгена Сафонова хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки. Євген Сафонов воював у складі батальйону "Айдар" та проходив службу у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Загинув він 21 травня 2020 року вранці поблизу села Кримське під час виконання бойового завдання." - зазначається у повідомленні.

Указом Президента України № 290/2020 від 24 липня 2020 року, "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", Євгеній Сафонов нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

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