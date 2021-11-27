УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
48022 відвідувача онлайн
Фото Фоторепортаж
3287 40
війна (7386) голодомор (213)

Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У бліндажах, окопах і траншеях, на суші, морі та у повітрі – 27 листопада українські військові, як і вся країна, вшановують пам’ять жертв Голодомору. О 16:00 бійці на передовій у Луганській та Донецькій областях запалили свічки пам’яті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, частиною знімків військові з механізованих бригад, морської піхоти та груп спецпризначення поділилися з проєктом Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

"Пам’ятаємо Голодомор. І не лише Голодомор. І не лише пам’ятаємо", – так знімок підписав боєць однієї з механізованих бригад.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до армійців із закликом "Запали свічку". У своєму онлайн-зверненні він підкреслив, що "вшанування пам’яті жертв Голодомору – це справа честі всіх українців: і цивільних, і тих, хто несе військову службу на суші, в небі і на морі, захищаючи державу від російського агресора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів

Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій 01
Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій 02
Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій 03
Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій 04
Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій 05

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+29
Там де діяла УПА ніяких голодоморів не було. Сталін не наважився робити штучний голодомор на заході України, де місцеве населення підтримувало загони УПА, які чинили військовий опір радянським окупантам.
Штучний голодомор в Україні 1946-47 років був по всій Україні, крім західних областей, де була УПА.
показати весь коментар
27.11.2021 17:47
+23
показати весь коментар
27.11.2021 17:36
+23
Наші найкращі хлопчики!!! Міцного Вам здоров"я!!! Бороніть нашу Україну, що б такого більше ніколи не було. Сили та наснаги.
показати весь коментар
27.11.2021 17:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.11.2021 17:36 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2021 17:36 Відповісти
Наші найкращі хлопчики!!! Міцного Вам здоров"я!!! Бороніть нашу Україну, що б такого більше ніколи не було. Сили та наснаги.
показати весь коментар
27.11.2021 17:44 Відповісти
Там де діяла УПА ніяких голодоморів не було. Сталін не наважився робити штучний голодомор на заході України, де місцеве населення підтримувало загони УПА, які чинили військовий опір радянським окупантам.
Штучний голодомор в Україні 1946-47 років був по всій Україні, крім західних областей, де була УПА.
показати весь коментар
27.11.2021 17:47 Відповісти
В дома я також запалив.Але це мало хто робить.Більшості,какая разніца.
показати весь коментар
27.11.2021 17:54 Відповісти
+1
показати весь коментар
27.11.2021 18:12 Відповісти
Вечная память ! 🕯+
показати весь коментар
27.11.2021 18:19 Відповісти
+1
показати весь коментар
27.11.2021 18:31 Відповісти
У мене горить. В будинках навпроти теж у багатьох горить. Київ. Оболонь.
показати весь коментар
27.11.2021 18:59 Відповісти
Не будьте провокатором ! Мало українців служили проклятій імперії ! мало десидентів євреїв сиділи в таборах !
показати весь коментар
27.11.2021 18:59 Відповісти
да, были случаи.. но это были случаи в % соотношении приравнены к статистической ошибке..
показати весь коментар
27.11.2021 19:03 Відповісти
за роки СССР- україна була кормушкою комунякозапроданців для *********** , про що Ви!
показати весь коментар
27.11.2021 19:42 Відповісти
это понятно, но посмотрите кто проводил голодомор из руководства кпсс - все ж-2 !!!
показати весь коментар
27.11.2021 19:45 Відповісти
провокатор мокшанский. Иди, читай, Євреї в УПА
показати весь коментар
27.11.2021 19:49 Відповісти
В.Ш.Давидович вилікував понад 200 українських повстанців, він отримав від радянських «органів» 20 років заслання



Галина Коханська у своїх спогадах писала:

«Варма був добрим лікарем, котрий у бункерних умовах робив складні операції. Він чудово грав на скрипці, з якою ніколи не розлучався. Він і псевдо отримав «Скрипаль». Коли траплялася вільна хвилина, повстанці збиралися на лісовій галявині, запрошували Варму, котрий грав для них. Його всі любили та берегли».

До речі, дружина «Скрипаля» Естер була при ньому медсестрою.
показати весь коментар
27.11.2021 19:53 Відповісти
Як євреї знаходили порятунок в лавах УПА
показати весь коментар
27.11.2021 19:54 Відповісти
я не хочу мірятись національностями !Де армії Тягнибоківських партійців у нього за спиною ? а вони є,справжні , тільки от Тягнибок з душком - А ТАКИЙ БУВ ЛІДЕР!!!
ПРОДАЖНІ ІСТОТИ Є СЕРЕД УСІХ НАРОДІВ
показати весь коментар
27.11.2021 19:50 Відповісти
шановні журналісти !!! ютубери й просто впізнавані шановні громадські діячі !

ПРОШУ ВАС ЗАВЕСТИ ТАКИЙ ФЛЕШМОБ ЧИ ЩОСЬ ТАКЕ... на тему - СОЦІОЛОГИ НЕ ПРОДАВАЙТЕСЯ!
Бо саме на продажній соціології ще нестиме Україна на своїх плечах цю біду !
показати весь коментар
27.11.2021 18:01 Відповісти
вибачаюсь , що не втему цієї сторінки на Цензорі!
Дуже вірю, як й усі українці в війскових - недаремно їх так боїяться істоти!
показати весь коментар
27.11.2021 18:03 Відповісти
Звичайно ж додам - хіба НЕ КРАСНОМОВНО , що ПАМ"ЯТНІ ДНІ ГОЛОДОМОРУ стали межею між учарашніми вчинками того ж Бутусова перед оскалами кремлівських убивць в обличчі влади сьогодні й датою 1 ГРУДНЯ?!!!

Ну хіба це не буде зрадництвом усіх невиннозагиблих померлих , якщо не буде пермоги громадян України сьогодні! САМЕ У ЦІ ТРАГІЧНІ ГЕРОЇЧНІ ІСТОРИЧНІ ДНІ!!!
показати весь коментар
27.11.2021 18:14 Відповісти
На начало 1931 года в Украине проживало 87 млн. человек...

Вечная Память...
показати весь коментар
27.11.2021 18:03 Відповісти
Галина Плачинда :

"Мого прадіда - діда мого батька - з'їли в 33-му, їх знайшли - двох молодих дівчат - вже прямо під Єлисаветградом, куди батьків дід пішов у пошуках шматка хліба. Вони смажили його печінку на вогнищі. Мій дід,батько мого батька, мусив також йти у Катеринослав - на упізнання тіла свого з'їденого тата. Ледь дійшов додому, напівживим…

Моя мама, встувивши в університет Шевченка вже після війни, важила 46 кілограм, - ніяк не могла поправитися після Голоду. А хліб ховала під матрац усе студентське життя - нічого не могла з собою вдіяти. У мене лежать аудіофайли з її спогадами, записані на диктофон - вже кілька років після смерті мами минуло , а я все ще не можу їх слухати.

Мій батько був єдиною дитиною, котра лишилась в живих на їхньому хуторі і жінки, котрі вже похоронили своїх дітей, влаштовували чергування під вікнами його дому - від людоїдів, бо його мати мусила щодня іти в колгосп.

А останні діти померли у колгоспній їдальні, наївшись звареної з молодої кропиви баланди. Мій тато чомусь не схотів її їсти…. Коли тато згадував, як вони кричали - ті маленькі діти, умираючи в муках від пошматованих кропивою нутрощів, його руки тряслися, а сльози збігали по глибоких його зморшках на лиці, як перші струмки тієї страшної весни 33.

Тому я не прощу ніколи. моя ненависть абсолютна і чиста , як гірський кришталь. я готова мстити у будь-який спосіб, бо помста - єдине, чого прагнуть мільйони безневинно убієнних. А ще вони потребують нашої пам'яті. Вічної, безнастанної і повсякчасної
Онукам, і правнукам, і пра-правнукам розповідатиму - скільки буду жити - про найстрашніший в історії людства геноцид. Донці вже розповідать не треба - це свічка у її вікні."
показати весь коментар
27.11.2021 18:03 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2021 18:04 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2021 18:06 Відповісти
А чорнявинька з матчевим стволом то хто?
показати весь коментар
27.11.2021 18:29 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2021 18:14 Відповісти
А що с ХВИЛИНОЙ МОВЧАННЯ ? Раніше була .
показати весь коментар
27.11.2021 18:22 Відповісти
Вибачте,але Ви пропустили,о 16 год.була. Потім я свічечку запалив і так роблю кожен рік. Вічна пам'ять всім замордованим голодом українцям. І моєму прадіду -ось інформація про нього:

Зелена Діброва

Район
Городищенський

ПІБ
Козак Сава

Інформація
селянин, 1933 р., причина смерті - голод.

Область
Черкаська
показати весь коментар
27.11.2021 18:54 Відповісти
Дякую . Я у Словаччини , а тут інфи нема.
показати весь коментар
27.11.2021 18:56 Відповісти
У мене дід до війни вчителював у Товсті (це поряд кілька кілометрів) Але я його не застав - він помер молодим
показати весь коментар
27.11.2021 20:01 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2021 18:28 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2021 18:33 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2021 18:33 Відповісти
Днепр... Горсовет... сегодня... (уже не первый год такая традиция....печально памятная)

показати весь коментар
27.11.2021 18:47 Відповісти
Вічна пам'ять безневинно убієнним кацапськими скотами
показати весь коментар
27.11.2021 18:58 Відповісти
Якби в пам'ять жертв голодомору запалили позиції рашистських окупантів це було б чудово і наші воїни могли б це організувати. Але зелена шмаркля (воно ж називає себе верховним головнокомандувачем) таке не дозволить.
показати весь коментар
27.11.2021 19:20 Відповісти
 
 