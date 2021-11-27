Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У бліндажах, окопах і траншеях, на суші, морі та у повітрі – 27 листопада українські військові, як і вся країна, вшановують пам’ять жертв Голодомору. О 16:00 бійці на передовій у Луганській та Донецькій областях запалили свічки пам’яті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, частиною знімків військові з механізованих бригад, морської піхоти та груп спецпризначення поділилися з проєктом Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.
"Пам’ятаємо Голодомор. І не лише Голодомор. І не лише пам’ятаємо", – так знімок підписав боєць однієї з механізованих бригад.
Напередодні головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до армійців із закликом "Запали свічку". У своєму онлайн-зверненні він підкреслив, що "вшанування пам’яті жертв Голодомору – це справа честі всіх українців: і цивільних, і тих, хто несе військову службу на суші, в небі і на морі, захищаючи державу від російського агресора".
Будь ласка, зачекайте...
Штучний голодомор в Україні 1946-47 років був по всій Україні, крім західних областей, де була УПА.
Галина Коханська у своїх спогадах писала:
«Варма був добрим лікарем, котрий у бункерних умовах робив складні операції. Він чудово грав на скрипці, з якою ніколи не розлучався. Він і псевдо отримав «Скрипаль». Коли траплялася вільна хвилина, повстанці збиралися на лісовій галявині, запрошували Варму, котрий грав для них. Його всі любили та берегли».
До речі, дружина «Скрипаля» Естер була при ньому медсестрою.
ПРОДАЖНІ ІСТОТИ Є СЕРЕД УСІХ НАРОДІВ
ПРОШУ ВАС ЗАВЕСТИ ТАКИЙ ФЛЕШМОБ ЧИ ЩОСЬ ТАКЕ... на тему - СОЦІОЛОГИ НЕ ПРОДАВАЙТЕСЯ!
Бо саме на продажній соціології ще нестиме Україна на своїх плечах цю біду !
Дуже вірю, як й усі українці в війскових - недаремно їх так боїяться істоти!
Ну хіба це не буде зрадництвом усіх невиннозагиблих померлих , якщо не буде пермоги громадян України сьогодні! САМЕ У ЦІ ТРАГІЧНІ ГЕРОЇЧНІ ІСТОРИЧНІ ДНІ!!!
Вечная Память...
"Мого прадіда - діда мого батька - з'їли в 33-му, їх знайшли - двох молодих дівчат - вже прямо під Єлисаветградом, куди батьків дід пішов у пошуках шматка хліба. Вони смажили його печінку на вогнищі. Мій дід,батько мого батька, мусив також йти у Катеринослав - на упізнання тіла свого з'їденого тата. Ледь дійшов додому, напівживим…
Моя мама, встувивши в університет Шевченка вже після війни, важила 46 кілограм, - ніяк не могла поправитися після Голоду. А хліб ховала під матрац усе студентське життя - нічого не могла з собою вдіяти. У мене лежать аудіофайли з її спогадами, записані на диктофон - вже кілька років після смерті мами минуло , а я все ще не можу їх слухати.
Мій батько був єдиною дитиною, котра лишилась в живих на їхньому хуторі і жінки, котрі вже похоронили своїх дітей, влаштовували чергування під вікнами його дому - від людоїдів, бо його мати мусила щодня іти в колгосп.
А останні діти померли у колгоспній їдальні, наївшись звареної з молодої кропиви баланди. Мій тато чомусь не схотів її їсти…. Коли тато згадував, як вони кричали - ті маленькі діти, умираючи в муках від пошматованих кропивою нутрощів, його руки тряслися, а сльози збігали по глибоких його зморшках на лиці, як перші струмки тієї страшної весни 33.
Тому я не прощу ніколи. моя ненависть абсолютна і чиста , як гірський кришталь. я готова мстити у будь-який спосіб, бо помста - єдине, чого прагнуть мільйони безневинно убієнних. А ще вони потребують нашої пам'яті. Вічної, безнастанної і повсякчасної
Онукам, і правнукам, і пра-правнукам розповідатиму - скільки буду жити - про найстрашніший в історії людства геноцид. Донці вже розповідать не треба - це свічка у її вікні."
Зелена Діброва
Район
Городищенський
ПІБ
Козак Сава
Інформація
селянин, 1933 р., причина смерті - голод.
Область
Черкаська