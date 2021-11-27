Один чоловік помер, один - госпіталізований унаслідок зіткнення чотирьох вантажівок на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Близько другої години дня 27 листопада на трасі під Миколаєвом сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, зіштовхнулися вантажні автомобілі Renault Premium (38-річний водій), Volvo FN (45-річний водій) і DAF (49-річний водій).

Після зіткнення DAF виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем MAN LE, за кермом якого був 42-річний чоловік.

Унаслідок ДТП помер 39-річний пасажир MAN, водія цієї вантажівки госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

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"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років. Усі обставини та причини ДТП встановлюються", - йдеться в повідомленні.







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