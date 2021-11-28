Вибух у багатоповерхівці Нової Одеси. Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

27 листопада о 9 год. 20 хв. у м. Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі). Зруйновано 2 квартири на четвертому та 2 квартири на п'ятому поверхах. На ранок 28 листопада відомо про двох загиблих.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вибуху загинули 2 особи. О 16:46 та о 23:25 підрозділами ДСНС вилучено тіла з-під завалу. Постраждали 3 особи. О 10:07 підрозділами ДСНС вивільнені з-під завалу, в однієї особи перелом передпліччя – госпіталізований до лікарні, 2 особи – в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились. З будинку проведено евакуацію 54 осіб", - зазначають рятувальники.



Наразі працює важка інженерна техніка. Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно. Розгорнуто два намети ДСНС та намет Червоного Хреста. Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки. Всього залучено 232 особи та 53 одиниці техніки. Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям.

На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС в Миколаївській області.

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