Хворий на COVID-19 Земан призначив Фіалу новим прем'єром Чехії. ФОТО

Президент Чехії Мілош Земан у неділю призначив Петра Фіалу новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє Чеське радіо, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Церемонія відбулася у президентському замку Лани з дотриманням суворих заходів безпеки, оскільки в Земана цього тижня виявили коронавірус COVID-19, простір у залі було розділено склом.

Коли саме буде призначено весь Кабінет Міністрів, поки що незрозуміло, зазначає радіо. Фіала вже представив йому його попередній склад.

Фіала заявив, що його кабінет міністрів готовий узяти на себе відповідальність і почати боротися з проблемами Чехії: енергетичною кризою, інфляцією і поширенням коронавірусу COVID-19.





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Земана цього тижня виписали з лікарні після тривалої госпіталізації, проте незабаром знову госпіталізували у зв'язку з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.