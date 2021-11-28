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Фото За кордоном
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Чехія (419) Земан (45)

Хворий на COVID-19 Земан призначив Фіалу новим прем'єром Чехії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Чехії Мілош Земан у неділю призначив Петра Фіалу новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє Чеське радіо, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

Церемонія відбулася у президентському замку Лани з дотриманням суворих заходів безпеки, оскільки в Земана цього тижня виявили коронавірус COVID-19, простір у залі було розділено склом.

Коли саме буде призначено весь Кабінет Міністрів, поки що незрозуміло, зазначає радіо. Фіала вже представив йому його попередній склад.

Фіала заявив, що його кабінет міністрів готовий узяти на себе відповідальність і почати боротися з проблемами Чехії: енергетичною кризою, інфляцією і поширенням коронавірусу COVID-19.

Хворий на COVID-19 Земан призначив Фіалу новим премєром Чехії 01
Хворий на COVID-19 Земан призначив Фіалу новим премєром Чехії 02

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Земана цього тижня виписали з лікарні після тривалої госпіталізації, проте незабаром знову госпіталізували у зв'язку з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

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Топ коментарі
+7
А кто этот мощный старик на каталке? Спившийся Земан? Кого он может назначить кроме собственного душеприказчика?
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28.11.2021 14:08
+4
Ви пишете такі дурниці через незнання чи на замовлення?
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28.11.2021 14:36
+3
не знаю,хто його донька,но він точно кацапорилий сучий син.
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28.11.2021 14:26
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Фурса , которьій частенько пописьівает на "Цезоре" , может наливать и праздновать . Его работодавец стал цельім премьером Чехии !
Теперь и в Украине бизнес Томаша получит новьіе возможности , барьіги - люди практичньіе ...
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28.11.2021 13:50 Відповісти
Це зовсім інша людина.
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28.11.2021 14:35 Відповісти
Ви пишете такі дурниці через незнання чи на замовлення?
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28.11.2021 14:36 Відповісти
Через дурниці.
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28.11.2021 14:44 Відповісти
Да это серлещ собственной персоной))
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28.11.2021 14:49 Відповісти
Мдя) Вы задаете вопросы, вам подсказали КОМУ вы его задаете, чтобы вы поняли какой из ваших вопросов верный, а вы еще и обижаетесь)))
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28.11.2021 15:17 Відповісти
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28.11.2021 13:52 Відповісти
Пусть с бабами своими сначала разберётся, перпетуум кобиле.
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28.11.2021 14:33 Відповісти
А кто этот мощный старик на каталке? Спившийся Земан? Кого он может назначить кроме собственного душеприказчика?
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28.11.2021 14:08 Відповісти
боюсь, не доживет до должности в газпроме этот гигант мысли и бессребреник духа
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28.11.2021 14:12 Відповісти
в Чехії йшло до конституційної кризи. важкохворого Земана визнали були недієздатним виконувати повноваження президента. призначити нового прем'єра після виграних виборів небуло кому. що було в інтересах попереднього прем'єра Бабіша, якому шиють кримінал за використання безпроцентних європозик на свій бізнес. без "старика на каталки" розрулити склавшуся ситуацію, непорушивши норми конституції, було неможливо.
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28.11.2021 15:41 Відповісти
Вероніка Земанова його донька ?
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28.11.2021 14:17 Відповісти
не знаю,хто його донька,но він точно кацапорилий сучий син.
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28.11.2021 14:26 Відповісти
В инвалидном кресле, в камере одиночке этот калека мало напоминает властителя, скорее-заключённого.
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28.11.2021 14:36 Відповісти
такi сьогоднi рeалi
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28.11.2021 14:39 Відповісти
Какого властителя? В Европе один человек не является таким. А уж в Чехии, где главный премьер - так точно.
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28.11.2021 16:02 Відповісти
А можна більше не випускати старого комуняку земана з тієї клітки.
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28.11.2021 14:38 Відповісти
так нe "попeрeднiй склад" а склад кабмiну попeрeдньо! пoпeрeднiй склад - цe той що був.
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28.11.2021 14:38 Відповісти
Ханурік сидячий на колесах.
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28.11.2021 14:45 Відповісти
Хоч про когось з багатьох, про кого хочется так спитати (не наражаючись на обвинувачення у оціночних судженнях), можна сказати: Який хворий його призначив?
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28.11.2021 15:02 Відповісти
Заголовок статьи в стиле бульварного листка, а не солидного издания
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28.11.2021 19:01 Відповісти
 
 