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Група дослідників у Львові розробила інноваційний антисептик для протидії COVID-19. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Базуючись на результатах тривалих наукових досліджень, спрямованих на вивчення хімічного складу лікарських рослин та дослідження їхньої фармакологічної дії, група дослідників Національного університету "Львівська політехніка" розробила новий тип дезінфекційного засобу на основі природних компонентів. Його робоча назва – Phlosil.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного університету "Львівська політехніка".

Над виробництвом і дослідженням нового дезінфекційного засобу в межах проєкту Всесвітньої Асоціації університетів Франкофонії (AUF) працювала група молодих дослідників на чолі зі студентом групи ФРМ-11 спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" Єгором Базавлуком під керівництвом доцентів кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Роксолани Конечної та Олени Федорової.

"Інноваційний дезінфекційний засіб, який було розроблено, складається з екстракту Phlomis pungens та наночастинок срібла. Антимікробна й антигрибкова активність срібла у формі наночастинок у поєднанні з протизапальною, антиоксидантною і ранозагоювальною дією рослинного екстракту створюють потужну базу для розробки антисептичного засобу з неабияким противірусним потенціалом", – зазначає дослідниця Роксолана Конечна.

Дослідження здійснювалися в межах AUF-проєкту "Безвірусне освітнє середовище", який реалізує у Національному університеті "Львівська політехніка" кафедра електронних обчислювальних машин (доцент Анатолій Ігнатович, аспірант Остап Очерклевич, магістр Павло Назаркевич) та кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології за участю Колегії студентів Університету, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівської політехніки, Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Національний студентський союз" за підтримки Всесвітньої Асоціації університетів Франкофонії.

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Група дослідників у Львові розробила інноваційний антисептик для протидії COVID-19 01
Група дослідників у Львові розробила інноваційний антисептик для протидії COVID-19 02
Група дослідників у Львові розробила інноваційний антисептик для протидії COVID-19 03
Група дослідників у Львові розробила інноваційний антисептик для протидії COVID-19 04
Фото: сайт Національного університету "Львівська політехніка"

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Топ коментарі
+8
А закуска?
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29.11.2021 11:49
+7
У мене прабабка цей "антисептик" ще в 60-ті синтезувала !
Два відра цукрових буряків почистить, помить, натерти на крупну тертку і запарить кип"ятком Охолодить до кімнатної температури Додать півкілограма хлібних дріжжів Залишить для ферментації на тиждень у теплому місці Перегнать на дистляційному апараті
"Антисептик" з запахом мексіканської "Текіли"
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29.11.2021 12:35
+6
И все это на основе НАТУРАЛЬНОГОукраинского самогона 😀😀😀 хоть горло полоскать не вредно и руки протирать
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29.11.2021 11:53
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А закуска?
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29.11.2021 11:49 Відповісти
Насчёт закуски не знаю, но бруньковая за кадром в центрифуге на 5000 оборотах приобретает необходимую для этого святого дела кристальную чистоту и органолептические характеристики.
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29.11.2021 12:02 Відповісти
шкодую що ви не пробували мої бахусо- " продукти"....
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29.11.2021 12:17 Відповісти
На фотографии- блендер для взбития пенки в капучино и весы с Aliexpress)
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29.11.2021 11:50 Відповісти
Это классическое "а если бы у рыб была шерсть, то в ней были бы блохи", часто сопутствующее научной работе низкого качества (когда надо мучительно вытягивать мотивацию и придумывать зачем мы страдали этой фигнёй). Кто в здравом уме будет делать дезинфектор на основе каких-то экстрактов и наночастиц серебра, если отлично работает обычный спирт с глицерином как загустителем?
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29.11.2021 12:10 Відповісти
И все это на основе НАТУРАЛЬНОГОукраинского самогона 😀😀😀 хоть горло полоскать не вредно и руки протирать
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29.11.2021 11:53 Відповісти
Дайте вгадаю, $30 з АліЕкспрес?
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29.11.2021 11:56 Відповісти
Вижу кремливського агенда! Апшипаеся, тащ поручик, не 30 баксов, а 18.99! только что прочекал
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29.11.2021 12:04 Відповісти
Напалм?
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29.11.2021 12:01 Відповісти
В мене антисептик спирт+срібло уже 5 місяць у використані))))) невдахи
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29.11.2021 12:04 Відповісти
А серебро зачем? Чтоб покуппать закусь?
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29.11.2021 12:38 Відповісти
запізнились.... ВОЗ запускае вже черговий Штамм....., а на черзі вже дюжина інших....- і всі ці ваші "антисептики " не вписуються в їхню программу ...
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29.11.2021 12:14 Відповісти
Очередной фуфломицин. Антигрибковое и антибактериальные свойства, логично применять против грибков и бактерий. Но при чем тут вирус? Как антисептик - да, но не как антивирусный препарат.
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29.11.2021 12:15 Відповісти
Многие антисептики действуют на вирусы, например мирамистин, декасан. Просто вирус через рот или нос залетает в большинстве случаев. Хотя конечно через руки тоже.
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29.11.2021 14:35 Відповісти
У мене прабабка цей "антисептик" ще в 60-ті синтезувала !
Два відра цукрових буряків почистить, помить, натерти на крупну тертку і запарить кип"ятком Охолодить до кімнатної температури Додать півкілограма хлібних дріжжів Залишить для ферментації на тиждень у теплому місці Перегнать на дистляційному апараті
"Антисептик" з запахом мексіканської "Текіли"
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29.11.2021 12:35 Відповісти
то ти не куштував малясовки,яку бабі на продаж готували...там не то що ковід,там ***** не виживе.
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29.11.2021 12:43 Відповісти
Антисептик не куштують! (А твоя "малясівка" - це те саме Бо готується з відходів виробництва цукру з цукрового буряка!)
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29.11.2021 12:47 Відповісти
та ні...такої смердючої мерзоти як малясовка на продаж,я в житті не зустричав...а бурячиха нормально так.
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29.11.2021 12:57 Відповісти
Бо на продаж її настоювали на курячому посліді (а бувало ефір медичний додавали)
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29.11.2021 13:09 Відповісти
дехто додавав карбіду.)
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29.11.2021 13:40 Відповісти
Украинское село 90х, на кои пришлось мое отрчество и юность Ноябрь, вечерний сумрак, дорога, грязь, льет дождь. а мы с пацанвой причащаемся посреди дороги, из тары только крышечки полторашки, накидаемся той крышечкой и заливаемся из другой баклашки парным молоком отёт есть что вспомнить.. не то что эти зуммеры хреновы
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29.11.2021 12:49 Відповісти
Кущі чим були винні? (самогонка з молоком - сильне проносне для основної маси людей!)
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29.11.2021 12:56 Відповісти
С запахом отрыжки гички
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29.11.2021 14:03 Відповісти
Нічого ти не розумієш! Це "благородний запах "Текіли"!!! Товаришів дражнив на рибалці - у пляшку з-під текіли наливав "бурячиху" фільтровану Так ні один не здогадався (у ті часи пляшка текіли коштувала 80 гр а "бурячиха" у селі - П"ЯТЬ!!!
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29.11.2021 14:20 Відповісти
та ну вас. в Украине уже который год такой пероральный антисептик изготавливают.
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29.11.2021 12:35 Відповісти
а такой, так вааще...
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29.11.2021 12:36 Відповісти
Ото він і є!
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29.11.2021 12:48 Відповісти
Шож ты тгавишь душу
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29.11.2021 12:50 Відповісти
а вам, гази, нэкошэгнае мона?
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29.11.2021 14:04 Відповісти
Как мухи теперь будем выздоравливать,это действительно новое слово в науке и технике, тьфу на зеленую соплю еще раз
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29.11.2021 12:38 Відповісти
в ковид-лаборатории и без средств защиты...а давящие лыбу хохотальники прямо говорят,что это *********!
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29.11.2021 12:41 Відповісти
нит. это легальное производство высокоградусного безакцизного продукта для потребления.
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29.11.2021 12:44 Відповісти
.... да и Ковид одобряет
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29.11.2021 13:04 Відповісти
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29.11.2021 12:49 Відповісти
Зараз антисептик і вакцину варити не дуже вигідно, ковідні довідки - золоте дно.
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29.11.2021 12:53 Відповісти
дОценты бабки распилили, теперь прикрываются студентами - взяли траву, немного серебра, нафоткали весы, миксер и коробки с английскими буквами, все - борьба с короновирусом кипит. Впрочем, после прессухи найвеличнишого - нарід схавает за науку.
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29.11.2021 13:04 Відповісти
Вообще-то дОценты ниже по рангу пРофессоров!
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29.11.2021 13:33 Відповісти
Львов - научная Мекка Украины. Сколько уже львовских открытий в различных областях в мире приносят пользы. Эти прекрасные шнобатые лица львивських панянок
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29.11.2021 13:20 Відповісти
Головне - це добавити туди більше Оксалінової Мазі!
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29.11.2021 13:31 Відповісти
хм я так розумiю там лишe останнє фото вiдноситься до винадeного продукту
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29.11.2021 13:51 Відповісти
На основе гусиного жира нужно было делать) что бы не смывался долго
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29.11.2021 14:19 Відповісти
Phlomis pungens - Зопник колючий.

Корни употребляли в пищу, надземную часть применяли в народной медицине при анемии, гипоацидном гастрите, пневмонии, бронхите, туберкулёзе легких, малярии, геморрое, отёках, гипертонической болезни. Установлено, что настой надземной части повышает свёртываемость крови, оказывает гипотензивное действие.
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29.11.2021 19:41 Відповісти
 
 