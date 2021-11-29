Група дослідників у Львові розробила інноваційний антисептик для протидії COVID-19. ФОТОрепортаж

Базуючись на результатах тривалих наукових досліджень, спрямованих на вивчення хімічного складу лікарських рослин та дослідження їхньої фармакологічної дії, група дослідників Національного університету "Львівська політехніка" розробила новий тип дезінфекційного засобу на основі природних компонентів. Його робоча назва – Phlosil.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного університету "Львівська політехніка".

Над виробництвом і дослідженням нового дезінфекційного засобу в межах проєкту Всесвітньої Асоціації університетів Франкофонії (AUF) працювала група молодих дослідників на чолі зі студентом групи ФРМ-11 спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" Єгором Базавлуком під керівництвом доцентів кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Роксолани Конечної та Олени Федорової.

"Інноваційний дезінфекційний засіб, який було розроблено, складається з екстракту Phlomis pungens та наночастинок срібла. Антимікробна й антигрибкова активність срібла у формі наночастинок у поєднанні з протизапальною, антиоксидантною і ранозагоювальною дією рослинного екстракту створюють потужну базу для розробки антисептичного засобу з неабияким противірусним потенціалом", – зазначає дослідниця Роксолана Конечна.

Дослідження здійснювалися в межах AUF-проєкту "Безвірусне освітнє середовище", який реалізує у Національному університеті "Львівська політехніка" кафедра електронних обчислювальних машин (доцент Анатолій Ігнатович, аспірант Остап Очерклевич, магістр Павло Назаркевич) та кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології за участю Колегії студентів Університету, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівської політехніки, Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Національний студентський союз" за підтримки Всесвітньої Асоціації університетів Франкофонії.

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Фото: сайт Національного університету "Львівська політехніка"