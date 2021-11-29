Завершено капітальний ремонт 30 км траси М-14 від Мелітополя у бік Херсонщини, - Служба автодоріг Запорізької області. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області на дорозі міжнародного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ завершено капітальний ремонт 30-кілометрової ділянки від Мелітополя у бік Херсонської області.

Про це у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

На ділянці загальною протяжністю 29,8 км підрядник вже повністю уклав фінішний шар дорожнього покриття.

Дорожникам залишилося провести роботи з влаштування та зміцнення узбіччя, нанести дорожню розмітку, встановити бар'єрну огорожу, дорожні знаки та завершити влаштування з'їздів з головної дороги.

Роботи проводять в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Одночасно на дорозі М-14, що слугує важливим національним і туристичним маршрутом, у Бердянському районі було відновлено дорожнє покриття ще на двох ділянках загальною протяжністю 24,1 км.

Нагадаємо, в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планується завершити відновлення всіх доріг національного значення загальною протяжністю 24 000 км.

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