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дороги (922) Запорізька область (458) Велике будівництво (711)

Завершено капітальний ремонт 30 км траси М-14 від Мелітополя у бік Херсонщини, - Служба автодоріг Запорізької області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Запорізькій області на дорозі міжнародного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ завершено капітальний ремонт 30-кілометрової ділянки від Мелітополя у бік Херсонської області.

Про це у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

На ділянці загальною протяжністю 29,8 км підрядник вже повністю уклав фінішний шар дорожнього покриття.

Дорожникам залишилося провести роботи з влаштування та зміцнення узбіччя, нанести дорожню розмітку, встановити бар'єрну огорожу, дорожні знаки та завершити влаштування з'їздів з головної дороги.

Роботи проводять в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Одночасно на дорозі М-14, що слугує важливим національним і туристичним маршрутом, у Бердянському районі було відновлено дорожнє покриття ще на двох ділянках загальною протяжністю 24,1 км.

Нагадаємо, в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планується завершити відновлення всіх доріг національного значення загальною протяжністю 24 000 км.

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Завершено капітальний ремонт 30 км траси М-14 від Мелітополя у бік Херсонщини, - Служба автодоріг Запорізької області 01
Завершено капітальний ремонт 30 км траси М-14 від Мелітополя у бік Херсонщини, - Служба автодоріг Запорізької області 02
Завершено капітальний ремонт 30 км траси М-14 від Мелітополя у бік Херсонщини, - Служба автодоріг Запорізької області 03
Завершено капітальний ремонт 30 км траси М-14 від Мелітополя у бік Херсонщини, - Служба автодоріг Запорізької області 04

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Ну да, создаем пути наступления. Только вот для кого стараемся? А армии горючку закупить для обороны страны не дано? Это типа не важно?

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29.11.2021 13:28 Відповісти
Если бы деньги не крали, то хватало бы на все.
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29.11.2021 13:53 Відповісти
У нас бешенное недофинсирование армии и оборонки уже 2 года. Все вопросы нариду, избравшему зеленых барыг.
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29.11.2021 14:27 Відповісти
цікаво скільки вклали грошей в ці км, чому не говорять.....
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29.11.2021 14:37 Відповісти
Так там отрезок в не 30 км, а 110 убитый. Была большая надежда, что они все 110 км будут делать. Это огромное разочарование
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29.11.2021 14:43 Відповісти
А слабо было хотя бы подлатать ямы в сторону Н.Мелитополя там пару километров той дороги , которая не ремонтировалась капитально со дня её укладки
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30.11.2021 16:17 Відповісти
 
 