Завершено капітальний ремонт 30 км траси М-14 від Мелітополя у бік Херсонщини, - Служба автодоріг Запорізької області. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У Запорізькій області на дорозі міжнародного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ завершено капітальний ремонт 30-кілометрової ділянки від Мелітополя у бік Херсонської області.
Про це у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.
На ділянці загальною протяжністю 29,8 км підрядник вже повністю уклав фінішний шар дорожнього покриття.
Дорожникам залишилося провести роботи з влаштування та зміцнення узбіччя, нанести дорожню розмітку, встановити бар'єрну огорожу, дорожні знаки та завершити влаштування з'їздів з головної дороги.
Роботи проводять в рамках президентської програми "Велике будівництво".
Одночасно на дорозі М-14, що слугує важливим національним і туристичним маршрутом, у Бердянському районі було відновлено дорожнє покриття ще на двох ділянках загальною протяжністю 24,1 км.
Нагадаємо, в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планується завершити відновлення всіх доріг національного значення загальною протяжністю 24 000 км.
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