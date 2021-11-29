На території школи на Волині вибухнула котельня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Поліція з’ясовує обставини вибуху котельні на Ратнівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Котельня розміщувалась на території школи села Прохід. Ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуйовано.
На місці працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Усі причини вибуху з’ясовуються.
Топ коментарі
+10 Ksenia VB
показати весь коментар29.11.2021 14:58
+8 Igor Butenko 2bccf522
показати весь коментар29.11.2021 15:12
+4 Igor Butenko 2bccf522
показати весь коментар29.11.2021 15:16
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Будь ласка, зачекайте...
бо вони скажуть, що в нас всі котельні- такі , а це не так !
стірчить, з під фуфайки
був котел - на дизелі ,
в третю - тьолки приходили -
всі дрова поп. сдили ...
Лучшие операторы котельной были женщины. Всегда трезвые, нет аварийных ситуаций, не крадут ГСМ.
В Харькове "заминировали" шесть школ: всех учеников эвакуировали
В Харькове правоохранители проверяют данные о минировании шести школ
Дети школ находятся на улице.
солдаты которые ему помагали прятались в самый дальний угол котельной...но и это им не помогло получили обширные ожоги ...кочегар наповал...котельна осталисся только каркас из бетонных свай, кирпичные стены и перегородки вылетели все ....а зампотылу хорошо попили крови в прокуратуре