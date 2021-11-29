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хабар (2193) корупція (2523) СБУ (5034)

Масштабну схему вимагання грошей у громадян викрито в одній з райрад Київщини: посередник чиновників затриманий на хабарі в $45 тис. - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ викрила в одній з районних рад Київської області масштабну схему вимагання грошей у громадян за вирішення земельних питань. На хабарі у 45 тис. дол. затримано посередника чиновників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБ України.

За ці гроші він "гарантував" місцевому жителю сприяння щодо зміни цільового призначення земельної ділянки під приватну забудову.

За попередніми даними слідства, до організації злочинної схеми причетні декілька посадовців райради. До протиправної діяльності вони залучили посередника. Ним виявися мешканець Вишгорода.

Встановлено, що він підшуковував громадян, які потребують вирішення правових питань із власними земельними ділянками, у тому числі щодо їх цільового призначення. За неправомірну вигоду посередник обіцяв свою "допомогу".

Вартість "послуг" залежала від площі землеволодіння людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник керівника військово-цивільної адміністрації на Донеччині затриманий на хабарі у 8 тис. доларів, - прокуратура. ФОТО

Масштабну схему вимагання грошей у громадян викрито в одній з райрад Київщини: посередник чиновників затриманий на хабарі в $45 тис. - СБУ 01
Масштабну схему вимагання грошей у громадян викрито в одній з райрад Київщини: посередник чиновників затриманий на хабарі в $45 тис. - СБУ 02

За матеріалами СБУ затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Також читайте: Затриманий на хабарі 20 тис. дол. чернігівський суддя Лобан публічно виступав проти корупції та брав участь в акції "Я не беру хабарі", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації схеми.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури.

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Топ коментарі
+1
Попался сволочь ,десяткой по рогам !!!
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29.11.2021 15:14
+1
Молодцы? В чем? Сколько диверсантов, шпонов, вражеских агентов СБУ разоблачило?
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29.11.2021 16:02
+1
Щановне СБУ прошу перевырте вимагання грошей у громадян за вирішення земельних питань у Терноільському районі. Вже забембали ті решали. Другий рік гроші тягнуть і нічого не роблять
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29.11.2021 18:28
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Попался сволочь ,десяткой по рогам !!!
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29.11.2021 15:14 Відповісти
А ОСЬ ПРО СТРАХИ

Прямая речь Корниенко: "К нашим функциям относится заслушивание ежегодного послания президента Украины. Хотелось бы напомнить, что есть определенная статья в регламенте, отвечающая за это, этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов.

Мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае регламент, а также высокий уровень правовой культуры.

И даже поведенческой культуры, потому что мы уже не раз наблюдали нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей".
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29.11.2021 15:23 Відповісти
Масштабная схема вымогательств...

це майже у тему даної сторінки

ЗЕістоти вимагають уважєнія
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29.11.2021 15:25 Відповісти
Этого при*урка нужно пускать только под суфлёр, - Лерос оскорбил Зеленского из-за грядущего выступления в Раде

Внефракционному нардепу Гео Леросу не понравилось то, что в день выступления президента Владимира Зеленского с ежегодным посланием к Верховной Раде 1 декабря вопросы главе государства не предусмотрены
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29.11.2021 15:29 Відповісти
на палю, гнид !
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29.11.2021 15:23 Відповісти
Негодяй!
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29.11.2021 15:24 Відповісти
"Его ликвидируют, счет пошел на дни". Арестович заявил, что попросит предоставить Бутусову государственную охрану
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 14.35 | комментариев: 11

Арестович: Балбеса давно пора спасать
Фото: Алексей Арестович / Facebook
Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 29 ноября в Facebook заявил, что попросит предоставить журналисту Юрию Бутусову государственную охрану.
"Когда-то я очень симпатизировал Юре Бутусову - за то, что он один из первых начал писать летопись этой войны. Потом, когда начала проступать его роль в Иловайской трагедии и особенно - в создании черной легенды о Вооруженных силах с целью отмазать [экс-главу МВД Украины Арсена] Авакова и [бывшего секретаря СНБО Александра] Турчинова, отношение начало меняться. Сегодня это уже скорее сочувствие. Больше года назад я его по-человечески предупреждал: Юра тебя используют черные политические аферисты, дергая тебя за твой искренний патриотизм и чувство собственной важности одновременно. Это плохо кончится", - утверждает Арестович.
Он назвал Бутусова "пропагандистом с признаками распада личности".
"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой, он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Все это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго… "Военный эксперт", ни дня не служивший в армии, который не отличает "главнокомандующего" и "верховного главнокомандующего" и не знает, что у подразделений ТРО вообще нет на вооружении артиллерийских орудий, кроме минометов, не успевающий проверить информацию, но шесть раз исправляющий собственный пост постфактум", - отметил советник главы ОП.
По его словам, из Бутусова хотят сделать "сакральную жертву".
"Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты - политический кризис - атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать", - резюмировал Арестович.

https://gordonua.com/news/politics/ego-likvidiruyut-schet-poshel-na-dni-arestovich-zayavil-chto-poprosit-predostavit-butusovu-gosudarstvennuyu-ohranu-1583697.html
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29.11.2021 15:33 Відповісти
з такими довгими ногами не зміг втекти?
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29.11.2021 15:38 Відповісти
Молодчины !!! РАБОТАЮТ СЛУЖБЫ!!!!! Приятно!!!!
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29.11.2021 15:40 Відповісти
Молодцы? В чем? Сколько диверсантов, шпонов, вражеских агентов СБУ разоблачило?
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29.11.2021 16:02 Відповісти
Я не знаю!! Мне не докладывают!!! Я думаю тысячи!!!!
Там только по Крыму работы море!!! Наверное работы хватает!!!
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29.11.2021 16:13 Відповісти
Вот в том-то и дело. Докладывают про миллиард деревьев, 100 тыс. км дорог, институты имени себя, гос. переворотах. А на деле. Поймали одного с "Изоляции", так и тот приветы из Парижа передает
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29.11.2021 16:36 Відповісти
Аслунд: Автор книги "Американская клептократия" отмечает, что Коломойский был главным спонсором Зеленского. Это объясняет, почему до сих пор нет уголовного дела

https://gordonua.com/news/politics/aslund-avtor-knigi-amerikanskaya-kleptokratiya-otmechaet-chto-kolomoyskiy-byl-glavnym-sponsorom-zelenskogo-eto-obyasnyaet-pochemu-do-stih-por-net-ugolovnogo-dela-1583700.html

В своей книге "Американская клептократия" журналист-расследователь Кейси Мишель рассказывает о двух "великих клептократах мира" - сыне диктатора и узурпатора Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгеме Обианге Манге и украинском бизнесмене Игоре Коломойском. Об этом в статье для Just Security написал шведский экономист и дипломат, эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.
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29.11.2021 15:40 Відповісти
спортивная рыбалка?))
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29.11.2021 15:51 Відповісти
Щановне СБУ прошу перевырте вимагання грошей у громадян за вирішення земельних питань у Терноільському районі. Вже забембали ті решали. Другий рік гроші тягнуть і нічого не роблять
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29.11.2021 18:28 Відповісти
У мене такою вимагають, а виявилося, до маме поліція тут і при справах )
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30.11.2021 08:48 Відповісти
Райрады еще имеют какие то полномочия что то решать? Кажется у дворового комитета больше полномочий. Надо быть полным лохом что б еще этим безполномочным дармаедам взятки предлагать.
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29.11.2021 20:11 Відповісти
За головами рад стоит полиция, которая говорит гражданам - неси взятку, а сами крышуют преступность, это факт
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30.11.2021 08:47 Відповісти
 
 