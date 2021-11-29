Витік аміаку стався на Вінниччині: поліція розпочала кримінальне провадження. ФОТО

29 листопада на території хімскладів одного з немирівських підприємств на залізничній колії сталась розгерметизація клапану вагону-цистерни з аміаком.

Про це близько 9.20 год. поліцію повідомив диспетчер Державної служби надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Підрозділи ДСНС провели осадження хмари аміаку розпиленими струменями води. Працівники поліції обмежили рух транспорту та доступ до небезпечної території та разом з рятувальниками евакуювали людей з території підприємства та будинків, розташованих поблизу.

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За фактом забруднення атмосферного повітря слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ч.1. ст. 241 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються причини витоку небезпечного газу. За таке правопорушення передбачено обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

Ситуація контрольована, постраждалих немає.