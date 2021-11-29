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аміак (13) Вінницька область (424) Нацполіція (8851)

Витік аміаку стався на Вінниччині: поліція розпочала кримінальне провадження. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

29 листопада на території хімскладів одного з немирівських підприємств на залізничній колії сталась розгерметизація клапану вагону-цистерни з аміаком.

Про це близько 9.20 год. поліцію повідомив диспетчер Державної служби надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Підрозділи ДСНС провели осадження хмари аміаку розпиленими струменями води. Працівники поліції обмежили рух транспорту та доступ до небезпечної території та разом з рятувальниками евакуювали людей з території підприємства та будинків, розташованих поблизу.

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Витік аміаку стався на Вінниччині: поліція розпочала кримінальне провадження 01
Витік аміаку стався на Вінниччині: поліція розпочала кримінальне провадження 02

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За фактом забруднення атмосферного повітря слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ч.1. ст. 241 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються причини витоку небезпечного газу. За таке правопорушення передбачено обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

Ситуація контрольована, постраждалих немає.

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Кто-то решил себе в бидончик отлить?
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29.11.2021 17:43 Відповісти
Ликвидаторов нужно поощрить как минимум, "удовольствие" у них ниже среднего мягко говоря.
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29.11.2021 17:50 Відповісти
Винницкий облсовет просит запретить аммиак
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29.11.2021 18:03 Відповісти
 
 