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Київ (8956) Новий рік (294) ялинка (78)

Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У центрі Києва на Софійській площі почали встановлювати новорічну ялинку.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі "Типичный Киев", повідомляє Цензор.НЕТ.

На площу привезли частину металевих конструкцій ялинки. Робочі розвантажили конструкції й склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

"Основні роботи з установлення головної ялинки країни розпочнуться у вівторок. На Софійську площу привезли противагу для ялинки. Це бетонні блоки вагою 100 тонн", – цитує організаторів новорічного свята "Сьогодні".

Встановлювати та прикрашати ялинку будуть 10 днів. Це більше, ніж зазвичай, оскільки головне новорічне дерево цього року буде ширшим в обсязі. На неї потрібно більше гірлянд.

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До Києва також уже привезли фуру прикрас для ялинки.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору та 25% – золотого", – розповів президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.

Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі 01
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі 02
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі 03
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі 04
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі 05

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Топ коментарі
+31
чогось вона нагадує "йолку" Віті
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29.11.2021 17:49
+17
Файне місце для путча. Прошлого разу з йолки все почалося.)
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29.11.2021 17:49
+16
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29.11.2021 17:52
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чогось вона нагадує "йолку" Віті
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29.11.2021 17:49 Відповісти
Перше, що згадалось.
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29.11.2021 17:53 Відповісти
Безграмотное лаптеногое чмо
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29.11.2021 18:46 Відповісти
коментар відмічено як спам
сам кацап трусливый. Я два майдана прошёл. Так что восвояси уберайся
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29.11.2021 18:49 Відповісти
УбЕрайся, на долбаце последню школу закрыли
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29.11.2021 19:25 Відповісти
два раза мимо прошел?
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29.11.2021 21:31 Відповісти
Файне місце для путча. Прошлого разу з йолки все почалося.)
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29.11.2021 17:49 Відповісти
Оце йолка, а хде проФФесор?
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29.11.2021 18:47 Відповісти
Вместо проффессора, на Йолке будет Клоун.
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29.11.2021 18:49 Відповісти
Похоже на то что верхушкой на этой зеленой "йолке" будет не "проФФесор", а веселый зеленый клован с выпученными обкуренными глазенками навыкат.
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29.11.2021 19:06 Відповісти
А чого так рано ? Ще зима не почалась.
Ялинкова хвороба януковича ?
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29.11.2021 17:50 Відповісти
У Києві завжди так рано. До 19 грудня треба встигнути нарядити, бо Святий Миколай принесе подарунки. І стоїть до 19 січня, до Водохреща.
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29.11.2021 18:42 Відповісти
Нє, ну який ваві обрізаному Святий Миколай?! Яке Водохреща?! МАЙДАН йому на всю тупорилу сіпану харю! І шоб ми цього поца тут більше не бачили разом з фсбешним д,'єрьмаком!
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29.11.2021 18:55 Відповісти
Ялинка на Софійській площі, МАЙДАН на Майдані Незалежності.
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29.11.2021 19:17 Відповісти
Ну і шо, вавє дибільному какая разніца?!
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29.11.2021 19:20 Відповісти
Щоб це знати, треба бути українцем.
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29.11.2021 19:56 Відповісти
вжe учора був пeрший адвeнт. так що нiчого нe рано.
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29.11.2021 19:31 Відповісти
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29.11.2021 17:52 Відповісти
а де КАМАЗи?
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29.11.2021 17:53 Відповісти
Щось не ревлістично.
1. Не на сцені.
2. Штани не спущені.
3. Грають руками.
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29.11.2021 19:31 Відповісти
Ви не зрозуміли.
Вони міняються місцями.
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29.11.2021 19:48 Відповісти
Не розгледів.
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29.11.2021 20:33 Відповісти
Сьогодні, 19 грудня 2012 р. , о 17:00 на Майдані Незалежності в Києві запалить свої вогні головна новорічна ялинка країни.
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29.11.2021 17:52 Відповісти
Кожного року 19 грудня, на День святого Миколая, у Києві запалює свої вогні новорічна ялинка. Тим кому в дитинстві св. Миколай приносив гостинці (а хто був не слухняний то різочку) добре знають чого саме 19 грудня. Раніше ставили ялинку на Майдані, а після Революції Гідності на Софійській площі. Як на мене, то Софійська площа більш вдале місце.
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29.11.2021 18:48 Відповісти
так тож вогнi запалила а нe лишe встановили
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29.11.2021 19:32 Відповісти
ага
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29.11.2021 17:52 Відповісти
Ялинка в Київі 1 грудня.
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29.11.2021 17:53 Відповісти
"любим РУССКИХ" - все ще любите?
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29.11.2021 17:59 Відповісти
Я би такий плакат ніколи не написала )
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29.11.2021 18:03 Відповісти
Тогда еще не знали всю суть русских
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29.11.2021 18:05 Відповісти
Хто не знав ?
Може ви не в курсі української історії ?
Я то давно знаю хто століттями нищив українців.
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29.11.2021 18:17 Відповісти
там мелким шрифтом дописано ""Любим русских ...младэнцев в трусиках распинать.""
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29.11.2021 18:14 Відповісти
Сама файна.
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29.11.2021 18:02 Відповісти
"Любим русских"? Никогда еще Штирлиц Ахметов не был так близко к провалу.
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29.11.2021 19:11 Відповісти
Здається дежавю?
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29.11.2021 17:54 Відповісти
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29.11.2021 17:57 Відповісти
)
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29.11.2021 18:36 Відповісти
"Робочі(???) розвантажили конструкції...", далі буде замість українець - український?
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29.11.2021 17:58 Відповісти
вата дістала, лнр, днр, упцмп, бєрєгєвоє, Ровно((( чому не візьмуть українця редактором
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29.11.2021 18:22 Відповісти
..як мінімум одну гілку Йолки треба зробити так, аби та витримала вагу піанінИ разом з однопальцевим виконавцем...., бо жлоби так наголосували...
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29.11.2021 18:00 Відповісти
-
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29.11.2021 18:03 Відповісти
Не лякайте Бубочку, бо ще впісяється.
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29.11.2021 18:50 Відповісти
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29.11.2021 18:15 Відповісти
Йолкан+Зелкан= Ростов
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29.11.2021 18:42 Відповісти
Хоть что-то положительное делается в этой стране! Я полон оптимизма!
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29.11.2021 18:23 Відповісти
Оптимізація є, а песимізації нема...
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29.11.2021 18:39 Відповісти
Єщьо нє вєчєр...
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29.11.2021 18:59 Відповісти
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29.11.2021 18:24 Відповісти
Какой нехороший знак для власти! Собирайте чемоданы, клоуны!
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29.11.2021 18:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2ZLdh9mJgxw
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29.11.2021 18:44 Відповісти
- батя...йолку устанавливают))))
- угу...радости полные бронештаны...

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29.11.2021 18:35 Відповісти
адін весьолий другой шебутной
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29.11.2021 18:39 Відповісти
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29.11.2021 19:07 Відповісти
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29.11.2021 19:21 Відповісти
Ёлочка гори ёпта !!! Хороводы будем гулять на майдане - новый год встречать ! Хлопушки-петарды у всех в запасе братва ?
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29.11.2021 19:50 Відповісти
За оманские договорняки с Патрушевым на той йолке должны висеть другие игрушки.
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29.11.2021 19:56 Відповісти
А це цікаво. З любої події можна зробити зраду.
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29.11.2021 20:12 Відповісти
Как люди без ковид-сертификатов будут туда добираться ?
Или встанут в очереди за тестами по 800-1000 грн. ?
С диктатурой Новый год не радует.
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29.11.2021 21:37 Відповісти
А билеты в кассах на Ростов для слуг уже начали продавать?
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29.11.2021 21:57 Відповісти
Йолка...
Ностальжи...
Это знак !
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29.11.2021 23:06 Відповісти
если бы в 2013 власти поставили бы ёлку даже не на Софии, а на противоположной стороне Крещатика в 100 метрах, то и студентов бы разгонять не пришлось.
все бы замёрзли и разъехались до весны.
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30.11.2021 05:28 Відповісти
А якби у бабусі було те шо у діда то бабуся не була б уже бабусею.
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30.11.2021 08:14 Відповісти
как остроумно.
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30.11.2021 11:19 Відповісти
Так ось шо мав на увазі переляканий Кловун, Йолку.
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30.11.2021 08:12 Відповісти
 
 