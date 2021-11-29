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Контрафактні цигарки на 1,6 млн грн вилучили в Краматорську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Контрафактні цигарки на 1,6 млн грн вилучили в Краматорську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото: Нацполіція

Поліцейські вилучили понад 40 000 пачок фальсифікованих цигарок з підробленими акцизними марками й без них.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нацполіції.

Керівник однієї з тютюнових компаній разом із своїм заступником створив таємну мережу з розповсюдження підроблених цигарок. У "схемі" був і третій учасник - 34-річний підприємець, який реалізовував підробні цигарки через магазини та кіоски.

Докази по справі збиралися декілька місяців. Зрештою поліцейські накрили склади з контрафактом  і провели два обшуки, конфіскувавши 40 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 1,6 млн грн.

Тепер підприємцям загорожує до 7 років позбавлення волі. Зараз слідчі з'ясовують, чи були у них ще спільники.

Контрафактні цигарки на 1,6 млн грн вилучили в Краматорську 01
Фото: Нацполіція
Контрафактні цигарки на 1,6 млн грн вилучили в Краматорську 02
Фото: Нацполіція
Контрафактні цигарки на 1,6 млн грн вилучили в Краматорську 03
Фото: Нацполіція
Контрафактні цигарки на 1,6 млн грн вилучили в Краматорську 04
Фото: Нацполіція
Контрафактні цигарки на 1,6 млн грн вилучили в Краматорську 05
Фото: Нацполіція

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29.11.2021 19:47 Відповісти
А почему ПАПИРОСЫ
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29.11.2021 20:44 Відповісти
https://besplatka.ua........ валом
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29.11.2021 19:59 Відповісти
Інтересно куди діваються тони конфіскованих цигарок ??? Хто знає точно дайте відповідь ???
Я б віддавав ЗСУ ...

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29.11.2021 20:26 Відповісти
посетите родину бубочки, - тут на рынках за последние полгода специальные хибарки поставили, именно для "дешёвых сигарет"
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29.11.2021 20:56 Відповісти
Це краплина навіть не морі, а в океані. Мабуть не занесли кому потрібно.
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29.11.2021 20:35 Відповісти
В Харьковском метро они на каждом шагу продаются
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29.11.2021 20:55 Відповісти
 
 