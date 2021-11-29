Контрафактні цигарки на 1,6 млн грн вилучили в Краматорську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Поліцейські вилучили понад 40 000 пачок фальсифікованих цигарок з підробленими акцизними марками й без них.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нацполіції.
Керівник однієї з тютюнових компаній разом із своїм заступником створив таємну мережу з розповсюдження підроблених цигарок. У "схемі" був і третій учасник - 34-річний підприємець, який реалізовував підробні цигарки через магазини та кіоски.
Докази по справі збиралися декілька місяців. Зрештою поліцейські накрили склади з контрафактом і провели два обшуки, конфіскувавши 40 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 1,6 млн грн.
Тепер підприємцям загорожує до 7 років позбавлення волі. Зараз слідчі з'ясовують, чи були у них ще спільники.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Я б віддавав ЗСУ ...