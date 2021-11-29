Біля будівлі МВС відбулась акція "Ми звинувачуємо поліцію!" через напад на бар "Хвильовий". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві відбувся мітинг в знак протесту проти "бездіяльності поліції". Акція пов'язана із нападом на бар "Хвильовий" 26 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Приводом для проведення акції протесту стала бездіяльність подільського відділку поліції під час нападів невідомих осіб на заклади Подолу. Протягом листопада ці люди неодноразово блокували роботу бару "Хвильовий" та клубів на Кирилівській та Closer. Останньою краплею став напад на "Хвильовий" у п’ятницю 26 листопада", - заявили організатори заходу.
Учасники акції вимагали звільнити начальника подільського управління поліції Павла Василенка, якого вони підозрюють в "кришуванні" нападників, та публічно відзвітувати про стан розслідування цих нападів.
З іншої сторони мітингу зібрались представники "правих" організацій, які скандували "Наркотики - це смерть!".
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Мало конструктиву.
Проте ваш коментар ********* мене на думку, що вам важко живеться зараз. Чи не так?
Знаєте, як називають двоногих, які роблять висновки про явище навіть не намагаючись зрозуміти його сутність?
Після знущання (марафону пардон) з / над журналістами, мабуть взяв півкіла нагрудь (чого? домислюйте самі..)))
Тому і таки новини😭
? Бэрримор! Что там за шум на улице?
? Это нарко-шабаш, сэр.
? И чего же они хотят, Бэрримор?
? Употреблять наркотики, сэр.
? Им разве кто-то запрещает?
? Нет, сэр.
? Так почему же все-таки они так шумят?
? Пид@расы, сэр.
По хорошему этот шабаш левацко-наркоманского биомусора нужно было разгонять, так как карантинные ограничения никто не отменял. Ну и в целом было бы замечательно провести расследования относительно собственников данных заведений относительно продажи наркоты в этих гадюшниках, так как эти мрази(собственники) отлично знают, что там происходит и наживаться на жизнях наркозависимых
Остальноє дадумайті самі, як казав ваш (можливо) духовний лідер
Вже одні такі патріоти бігали з популізмом за геями, коли реально потрібно корупцію душити, та потім позакривали їх не геї, а корумповані суди. Подумай, що тут не так.