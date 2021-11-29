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Фото Київські новини
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акція (784) Київ (8956) МВС (1950) Нацполіція (8851) Богачук Олег (832)

Біля будівлі МВС відбулась акція "Ми звинувачуємо поліцію!" через напад на бар "Хвильовий". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві відбувся мітинг в знак протесту проти "бездіяльності поліції". Акція пов'язана із нападом на бар "Хвильовий" 26 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приводом для проведення акції протесту стала бездіяльність подільського відділку поліції під час нападів невідомих осіб на заклади Подолу. Протягом листопада ці люди неодноразово блокували роботу бару "Хвильовий" та клубів на Кирилівській та Closer. Останньою краплею став напад на "Хвильовий" у п’ятницю 26 листопада", - заявили організатори заходу.

Учасники акції вимагали звільнити начальника подільського управління поліції Павла Василенка, якого вони підозрюють в "кришуванні" нападників, та публічно відзвітувати про стан розслідування цих нападів.

Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 01
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 02
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 03

Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 04
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 05
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 06
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 07

З іншої сторони мітингу зібрались представники "правих" організацій, які скандували "Наркотики - це смерть!".

Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 08
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 09
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 10

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Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 11
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 12
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 13
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 14
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 15
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 16
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 17

Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 18
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 19
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 20

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Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 21
Біля будівлі МВС відбулась акція Ми звинувачуємо поліцію! через напад на бар Хвильовий 22

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі
+18
Я так понимаю, наркоманы решили бороться за свои права
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29.11.2021 20:18
+18
Наскільки мені пояснив товариш (киянин), що працював у правоохоронних органах, "радикалів" натравили на бар, в якому іде активно торгівля наркотою Правда, сказав, що ще не вияснили - це "правильні" радикали , які проти наркоти виступають , чи просто "розборки" з конкурентами, на які одне з угрупувань найняло "батраків"
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29.11.2021 20:35
+13
Посмотрел фото. Вывод: ребята правых взглядов разворошили гнездо, где тусили радужные. Вот они и повыползали. Вся эта извращенческая тусовка.
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29.11.2021 20:31
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Я так понимаю, наркоманы решили бороться за свои права
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29.11.2021 20:18 Відповісти
Мент?
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29.11.2021 20:24 Відповісти
не наркоман
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29.11.2021 20:28 Відповісти
Наркотики это этим… гейропейцам оставьте. Это они там у себя разрешают траву курить, грибы жрать, права женщин и геев отстаивают. Фу блин, мёрзлость. Наш путь духовный, вместе с великой Россиюшкой нога в ногу. Отработал день, вечером водочки хряпнул, жене в морду врезали ай да телек смотреть (лучше всего сериалы про ментов) - красота, вот это нормальная жизнь православного пацана.
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29.11.2021 21:37 Відповісти
Обколяься этой своей марихуаной а потом в ж..у друг друга .С. и в интернетах всякую хрень пишут
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29.11.2021 22:12 Відповісти
Прям в жопу? А чем? Шваброй? Бутылкой? Дезоморфин знает толк в извращениях)))
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30.11.2021 02:07 Відповісти
czy to zamieszki kijowskich pedalow?
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29.11.2021 20:22 Відповісти
Шо то они сильно напирают на «нацики»,им часом плакатики не на 60 минут малевали? хотя один понравился «пора тусить додому» - север, северо-восток
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29.11.2021 20:25 Відповісти
Так и есть. Где можно увидеть акцию во время карантина не против него самого, а против "нациков"? Тупину нужен был силовой разгон этой дефекакции. С антиваксерами не прошло, так теперь нужны ролики с украинцами, которые протестуют потому что им не дают побухать.
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29.11.2021 21:10 Відповісти
Можна припустити, що менти кришують наркопритони, а праві намагаються ці притони придушити(? )А торчки прийшлі до кришувальників вимагати більш дієвої охорони(?). Звісно можу помилятись.
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29.11.2021 20:26 Відповісти
Так хоть поясните, чего хотят эти чуваки и чувихи с плакатами? Они кто вообще?
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29.11.2021 20:26 Відповісти
Наскільки мені пояснив товариш (киянин), що працював у правоохоронних органах, "радикалів" натравили на бар, в якому іде активно торгівля наркотою Правда, сказав, що ще не вияснили - це "правильні" радикали , які проти наркоти виступають , чи просто "розборки" з конкурентами, на які одне з угрупувань найняло "батраків"
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29.11.2021 20:35 Відповісти
насправді все просто. бар хвильовий прекрасне місце для неспішних посиденьк з пивом, друзями,в цікавій атмосфері. а ще дуже відома деталь бар хвильовий під час так званого локдауну не раз мав наїздів від ментів (їх відділок там же на контрактовій), і вперто не бажав платити за кришу.от і знайшли вплив. причому то давно не перший раз. усі ці ваши радикали як правило на пдсосі в мвс чи сбу. а щодо наркоти- то доказів жодних, зрештою її продавати нині можна всюди, найбезпечніше в тирнеті
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29.11.2021 21:11 Відповісти
Ціну "радикалам" я прекрасно знаю - "хто платить - той і замовляє музику!" А щодо причин - я лише виклав те що мені пояснили!
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29.11.2021 21:18 Відповісти
Яр в такой же форме как ваше первое сообщение - помню говорили менты по Взрыву Шеремета - дескать там Такие доказательства что укачаетесь...и всё серьёзно...из каждого утюга так говорили...чёт мне кажется полиция у нас давно не тем занимается. Никогда неумела работать с населением и уже не научится...они любят говорить не все коррумпированные, но чёт чем дольше живу тем чаще убеждаюсь что все - не Полиция коррумпированная а Коррупция полицированная...
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30.11.2021 03:45 Відповісти
Якщо комусь не подобається "форма" - хай уважніше вчитається у вміст коментаря "Конкурентним угрупуванням" можуть буть і поліцаї Але ж не буде мені про це колишній "мєнт" казать про це напряму? Колись (в часи створення ще перших гуртків соціал-демократів кимсь із революціонерів було сказано : "НЕ зрозуміло - де починається "охранка" і закінчуються революціонери і де починаються революціонери і закінчується "охранка" А корупція в поліції була у всі часи - ще з часів її виникнення І існує вона в будь-якій поліції - просто в різних формах Той самий мій товариш колись жартував: "Чим відрізняються "мєнти" від бандитів"? Наявністю погонів і посадового окладу!"
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30.11.2021 04:30 Відповісти
total agree...понимаю и согласен с вашим утверждениями....где-то с 70 Криминал начал сливаться с Правоохранительными органами...не только на корыстной основе но и на культурной в результате близкого соприкосновения...и в 90-ые случилась Дифузия...слияние структур и обмен кадрами...а мы ни разу не чистили эту клоаку нормально...в итоге в бочку с квашеными огурцами кладём свежие и потом удивляемся как же они стали квашеным...реформы и только реформы...быстро и много...и как только 1 заканчивается об очищению сразу начинать новую волну очищения...
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02.12.2021 00:35 Відповісти
Ну і що це за хрєнь????))))
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29.11.2021 20:27 Відповісти
Посмотрел фото. Вывод: ребята правых взглядов разворошили гнездо, где тусили радужные. Вот они и повыползали. Вся эта извращенческая тусовка.
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29.11.2021 20:31 Відповісти
Я от, дивлячись на більшість коментарів, не вважаю конструктивним полілог, який тут ведеться.
Мало конструктиву.

Проте ваш коментар ********* мене на думку, що вам важко живеться зараз. Чи не так?

Знаєте, як називають двоногих, які роблять висновки про явище навіть не намагаючись зрозуміти його сутність?
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30.11.2021 01:51 Відповісти
це наше "недоторканне" ЛГБТ проти нациків... а от за "нациків" можна і треба по прищавій пиці отримати
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29.11.2021 20:31 Відповісти
Знову бубочка не поспіває на всі виклики...
Після знущання (марафону пардон) з / над журналістами, мабуть взяв півкіла нагрудь (чого? домислюйте самі..)))
Тому і таки новини😭
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29.11.2021 20:39 Відповісти
Вони можуть зеле перекрити постачання!
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29.11.2021 20:59 Відповісти
У зели поставки с МИДа кацапского , там особой очистки , качественнее чем " депутатский"
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29.11.2021 22:25 Відповісти
1-го грудня виходьте до ОП. Від гаранта вимагайте дотримання законів. Мусора всі під ним.
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29.11.2021 20:56 Відповісти
Πιταρы и нαρκομαны бастуют у полиции. Говорят треба почути кожного.
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29.11.2021 20:58 Відповісти
Судя по плакатам правильно вломили..похоже шо в баре заднеприводные
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29.11.2021 21:23 Відповісти
Подскажите, это уже переворот??!
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29.11.2021 21:26 Відповісти
Блин, я путч от Пороха жду с осени 2019 года =( Богуцкая ты же обещала нам … зараза…
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29.11.2021 21:46 Відповісти
На фото обычная молодежь студенческая. Не знаю особо про эти бары и клубы, в Клозере действительно продавали колеса, как во многих клубах мира, но уже было куча рейдов туда и писали тут на Цензоре про это. Сами подумайте зачем полиции посылать в клуб праворадикалов, если там продают вещества, надо рейд делать кого то садить, с кого то сбивать, как обычно, но праворадикалы здесь при чем? Это месть напоминает больше всего, наверно действительно не платили ментам, или другая причина, но похожи эти погромы на наказание, а не полицейское мероприятие
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29.11.2021 22:00 Відповісти
Та какая такая месть . Лозунги - нацики- это однозначно заднеприводные или закацапы ,что в принципе одно и тоже
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29.11.2021 22:21 Відповісти
Я не вижу на фото не заднеприводных не закацпаов а вижу моллдежь из наших универов. Может вы специалист по заднеприводным и аидите своих, то так и скпжите))
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30.11.2021 19:02 Відповісти
Ещё раз для одаренных , лозунги - нацики- пишут только ЛГБТ и ОПЗЖники . Кацапы ещё обязательно бп
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30.11.2021 19:41 Відповісти
Бандеровцев добавляют
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30.11.2021 19:42 Відповісти
У ментов уже отобрали один бизнес- игровые автоматы. Вот они и решили недостачу общака покрыть из других источников- крышеванием заведений. Норм там место, был там с девушкой на концерте, и с коллегами на мини корпораче пару лет назад. Наркотиков не видели там. Обычный хипстерско-молодежный клуб каких много, только еще проводит мини концерты
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29.11.2021 22:50 Відповісти
Петушары обdолбанные , мало получили !!
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30.11.2021 00:17 Відповісти
Перефразируя известный анекдот:

? Бэрримор! Что там за шум на улице?
? Это нарко-шабаш, сэр.
? И чего же они хотят, Бэрримор?
? Употреблять наркотики, сэр.
? Им разве кто-то запрещает?
? Нет, сэр.
? Так почему же все-таки они так шумят?
? Пид@расы, сэр.

По хорошему этот шабаш левацко-наркоманского биомусора нужно было разгонять, так как карантинные ограничения никто не отменял. Ну и в целом было бы замечательно провести расследования относительно собственников данных заведений относительно продажи наркоты в этих гадюшниках, так как эти мрази(собственники) отлично знают, что там происходит и наживаться на жизнях наркозависимых
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30.11.2021 01:15 Відповісти
Окрім усієї іншої дурні, що бурхливим потоком ллється з ваших ганглій, та на які я не буду реагувати, зазначу, що ліві - це комуністи.

Остальноє дадумайті самі, як казав ваш (можливо) духовний лідер
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30.11.2021 02:03 Відповісти
Потім, коли продажні суди позакривають цих "націоналістів", ти будеш скулити, що щімлять патріотів?
Вже одні такі патріоти бігали з популізмом за геями, коли реально потрібно корупцію душити, та потім позакривали їх не геї, а корумповані суди. Подумай, що тут не так.
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30.11.2021 06:16 Відповісти
Клізьму кожному!
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30.11.2021 04:52 Відповісти
А скільки такі "націоналісти" беруть грошей, щоб наприклад погромити суди з суддями? Або за прокуратури? Чи є скиди на гутові замовлення?
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30.11.2021 06:13 Відповісти
Я так понимаю, ЛГБТ вылши на протест.
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30.11.2021 10:54 Відповісти
 
 