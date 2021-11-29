Біля будівлі МВС відбулась акція "Ми звинувачуємо поліцію!" через напад на бар "Хвильовий". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві відбувся мітинг в знак протесту проти "бездіяльності поліції". Акція пов'язана із нападом на бар "Хвильовий" 26 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приводом для проведення акції протесту стала бездіяльність подільського відділку поліції під час нападів невідомих осіб на заклади Подолу. Протягом листопада ці люди неодноразово блокували роботу бару "Хвильовий" та клубів на Кирилівській та Closer. Останньою краплею став напад на "Хвильовий" у п’ятницю 26 листопада", - заявили організатори заходу.

Учасники акції вимагали звільнити начальника подільського управління поліції Павла Василенка, якого вони підозрюють в "кришуванні" нападників, та публічно відзвітувати про стан розслідування цих нападів.

















З іншої сторони мітингу зібрались представники "правих" організацій, які скандували "Наркотики - це смерть!".







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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ