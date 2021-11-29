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Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів. ФОТО
Фото: Блогер Заліско

У суботу, 27 листопада, український блогер Олександр Заліско відсвяткував свій Дня народження у львівському Будинку вчених, зібравши відомих українських друзів-блогерів.

Частиною вечірки були еротичні танці й відверті конкурси, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Львівський портал.

29-річний Олександр Заліско - блогер з авдиторією в 1,1 млн підписників. Походить з Чернівецької області, 2015 рокунавіть балотувався до Чернівецької міської ради від партії "Сила та Честь". Тоді йому забракло голосів.

Шоумен-ведучий Володимир Остапчук, який керував святом Заліска, виклав в Інстаграм фото з підписом "блогерська голодна туса".

Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 01
Фото: Блогер Заліско

Святкуванням обурилося чимало підписників, а роботу львівського Будинку вчених було припинено у зв'язку з порушенням норм карантину.

Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 02
Фото: Блогер Заліско

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чий Крим? Російський!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерка зі Львова. ВIДЕО

Гостями Заліска були блогери-мільйонники, зокрема - Наталі Литвин (1 мільйон підписників), Таня Самбурська (1,5 мільйона), Валерія Юрченко (1,3 мільйона), Саша Бо (1,9 мільйона). Блогерам, вочевидь, було байдуже до негативної реакції читачів. Сам Заліско в відповів аж увечері наступного дня.

"27 листопада – це мій день народження! І я святкую свій день! Я не обирав день, коли мені народитися. І святкую його так, як захочу. Кожного року я святкую свій день народження саме в останню суботу листопада. І жодного року – це не хвилювало нікого. Так чому хвилює цього року? Чи може насправді не хвилює? А це черговий привід звинуватити когось в чомусь? В цей день працювало все. Телебачення, розважальні програми, ресторани, в Києві навіть відбулася ресторанна премія. 97% людей зустрічалися в закладах, співали та танцювали. То чому ви кричите про це? Я дійсно поважаю людей, які і правда вшановують жертв голодоморів. Ставлять свічку ( не в сторіз), свідомо думають про це. Але їх меншість. І вони тут не кричать. Вони щиро роблять те, що їм велить серце", – висловився блогер.

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На вимогу читачів низка відомих вітчизняних брендів заявили що відмовляються від співпраці з відвідувачами цієї вечірки або мають намір переглянути умови співпраці. Зокрема - Нова пошта, Фокстрот, Розетка, Київстар, Метро та Ловаре відмежувалися від згаданого заходу.

Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 03
Фото: бренди
Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 04
Фото: бренди
Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 05
Фото: бренди
Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 06
Фото: бренди

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Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 07
Фото: бренди
Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів 08
Фото: бренди

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Топ коментарі
+63
Воно само просто лайно,та й гості теж...
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29.11.2021 21:39
+44
Електорат найвеличнiшого лiдора
Ніби і люди, а як свині.
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29.11.2021 21:55
+38
бидло вечірка
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29.11.2021 21:41
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В день памяти по заморенных голодом украинцах?
Без масок, не соблюдается социальная дистанция ... Мне кажется, даже договора на утилизацию масок нет.
За один вечер нанесли вреда Украине больше, чем самый лютый враг.
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30.11.2021 09:57 Відповісти
Я б тебе ,**** ,за твою "тусу" задушив би своими руками .Ти уяви не маеш про голод.
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05.12.2021 20:29 Відповісти
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