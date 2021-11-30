Двоє невідомих підірвали банкомат у Києві, викрали касети з грошима та втекли, - поліція. ФОТО

Поліцейські Києва встановлюють обставини крадіжки коштів з банкомату у Дарницькому районі. Для затримання причетних осіб у столиці введена спеціальна поліцейська операція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення про пошкодження банкомату у Дарницькому районі. На місце негайно виїхали поліцейські та інші профільні служби.

За попередньою інформацією встановлено, що двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли.

Наразі зусилля правоохоронців направлені на встановлення осіб зловмисників та затримання. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Фото: сайт поліції