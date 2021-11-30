Двоє невідомих підірвали банкомат у Києві, викрали касети з грошима та втекли, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поліцейські Києва встановлюють обставини крадіжки коштів з банкомату у Дарницькому районі. Для затримання причетних осіб у столиці введена спеціальна поліцейська операція.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення про пошкодження банкомату у Дарницькому районі. На місце негайно виїхали поліцейські та інші профільні служби.
За попередньою інформацією встановлено, що двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли.
Наразі зусилля правоохоронців направлені на встановлення осіб зловмисників та затримання. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Пофигисты-футболисты....
Пофигисты-моряки!
И....что особенно отрадно!пофигисты-взрывники!
Нет у Вас профессиональных служб, дипломы куплены как и должности в мусорне, так что платите налоги 73% на содержание ваших недоумков
А вот то, что банкомат говно мамонта без "ловушки" на такие случаи, потому и не показали.
Качество и надежность банкомата - имидж банка!
Полностью характеризует работу "полиции".
Теперь ребята купят себе ковид-сертификаты, маски и заживут.