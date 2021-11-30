Повалені дерева та обриви ліній електропередач: Рятувальники ліквідовували наслідки негоди у Харкові. ФОТОрепортаж

У зв'язку з погіршенням погодних умов на території міста Харкова з 29 на 30 листопада 2021 року підрозділи ДСНС 4 рази залучались для ліквідації наслідків негоди: розпилювання та прибирання повалених дерев, тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, 29 листопада рятувальники виїжджали на проїзд Стадіонний та на вул. Миру для розпилювання дерев, що впали на проїжджі частини.

О 19:45 рятувальники допомагали комунальним службам розпилювати та прибирати дерево, що впало на трамвайні колії та лінії електропередач на вул. Хабарова.

О 22:19 відділення 18-ї пожежно-рятувальної частини виїжджали за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 311. Рятувальники знімали зірваний поривами вітру покрівельний металевий лист з даху 12-поверхового будинку.

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