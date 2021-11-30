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дороги (1505) Сумська область (2194) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

Ремонт траси Н-12 завершився на Сумщині, - "Укравтодор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Сумській області завершився ремонт автошляху Н-12 Суми - Полтава.

Як повідомляє у Facebook Укравтодор, йдеться про ділянку дороги від с. Верхня Сироватка до м. Охтирка (км 12+09 - км 67+120). А загалом на трасі Н-12 впродовж 2020-2021 років ремонтуються майже 60 км, інформує Цензор.НЕТ.

"Траса Н-12, протяжністю 193,7 км, є важливим транспортним коридором, який з’єднує Суми та Полтаву, а також великі районні центри двох областей", - йдеться у повідомленні.

В рамках президентської програми "Велике Будівництво" підрядна організація демонтувала старе покриття, посилила основу дорожнього одягу, влаштувала нижній та верхній шари покриття, нанесла розмітку, влаштувала нові автопавільйони та посадкові майданчики, змонтувала освітлення, бар’єрне огородження та дорожні знаки.

Плани реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" передбачають до кінця 2024 року зробити 24 тис. км доріг по всій Україні.

Читайте: Завершено капітальний ремонт 30 км траси М-14 від Мелітополя у бік Херсонщини, - Служба автодоріг Запорізької області. ФОТОрепортаж

Ремонт траси Н-12 завершився на Сумщині, - Укравтодор 01
Ремонт траси Н-12 завершився на Сумщині, - Укравтодор 02

Автор: Богдан Гуньковський
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що, знову?! було ж повідомлення минулого місяця...
це ж та сама траса, чи то вони просто тренувалися
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30.11.2021 11:16 Відповісти
Как всегда, главное отрапортовать, а по факту ремонт ещё не закончен. До сих пор проводятся работы, нет отбойников, отливов, разметки ... На большинстве участков, особенно в Полтавской области работы даже не начинались.
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30.11.2021 12:44 Відповісти
А Тростянец?А участок Тростянец климентово?,так и останутся сделанными на бумагах?Кто-то здесь п...ит.
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30.11.2021 13:48 Відповісти
 
 